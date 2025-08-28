newspaper
Μητσοτάκης: Επαναφέρει το ‘εγώ’ ή το χάος, φέρνοντας παράδειγμα την κρίση στην Γαλλία
Πολιτική Γραμματεία 28 Αυγούστου 2025 | 16:33

Μητσοτάκης: Επαναφέρει το ‘εγώ’ ή το χάος, φέρνοντας παράδειγμα την κρίση στην Γαλλία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου επιτίθεται σε όποιον της ασκεί κριτική, δεν δίστασε να κάνει λόγο για «τοξικότητα και fake news»...

Spotlight

Για τα έργα στην Θεσσαλονίκη, αλλά και για την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει παρά την «τοξικότητα και τα fake news», όπως είπε, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ενόψει ΔΕΘ, μοιράζοντας από τώρα υποσχέσεις και παροχές, μήπως και διασώσει το γόητρο της κυβέρνησής του, που βάλλεται εν μέσω «γαλάζιων» σκανδάλων και κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Παράλληλα,  δεν δίστασε να φέρει ως παράδειγμα την πολιτική και οικονομική κρίση στην Γαλλία», προκειμένου να επαναφέρει το γνωστό «Μητσοτάκης ή χάος», υπογραμμίζοντας την «καθοριστική σημασία της πολιτικής σταθερότητας» στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός, που ξεκίνησε την ομιλία του από τα έργα στην συμπρωτεύουσα, δήλωσε πως «αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζονται δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες» και αναφέρθηκε στο πολύπαθο Μετρό της πόλης – όχι όμως και στις συνεχείς βλάβες από την αρχή της λειτουργίας του – και συνέχισε με τους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, «στις αρχές του 2027, η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο όχι απλά στη χώρα, αλλά στην Ευρώπη» – για τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ακόμη και σε οδηγούς ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας (σ.σ. βλέπε θάνατος 79χρονος στην Αίγινα), ούτε κουβέντα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ανέφερε, «17 σχολεία θα έχουν ανακαινιστεί έως την αρχή της σχολικής χρονιάς 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου. Επίσης, στα Πανεπιστήμια δεν υπάρχει, πλέον, καμία ενεργή κατάληψη και παραδόθηκαν σε αυτούς που ανήκουν, στους καθηγητές, στους φοιτητές και στην κοινωνία», σημείωσε.

Για τις παρεμβάσεις στον χώρο της ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόταση της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του χώρου. «Δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχει συμμετοχή ιδιώτη, αλλά θα κατασκευαστεί από εθνικούς πόρους ύψους 120 εκατ. ευρώ», ξεκαθάρισε και προσέθεσε: «Θα κρατήσουμε το ίδιο αποτύπωμα, θα ανακαινιστεί το Βελλίδειο που είναι τοπόσημο της πόλης και θα υπάρξει σημαντική επέκταση του πρασίνου. Ταυτόχρονα, θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 600 θέσεων για τις ανάγκες του κέντρου της πόλης. Θέλουμε τη στήριξη της δημοτικής Αρχής σε αυτό».

Η γαλλική κρίση και τα ελληνικά πλεονάσματα που ουδείς βλέπει στην τσέπη του

«Θέλω να κλείσω σε μια γενική αναφορά που τοποθετεί την Ελλάδα σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «σήμερα, σε μία από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση».

Μάλιστα, φρόντισε να επισημάνει ότι στην Γαλλία υπάρχει «ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα, που δεν μπορεί να πετύχει συναίνεση και μια οικονομία που δεν παράγει πλεόνασμα, αλλά ένα τεράστιο έλλειμμα», προσθέτοντας πως «σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και άλλες χώρες, με υπερβολικό έλλειμμα, που καλούνται να υλοποιήσουν αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών».

Σε αυτή τη συγκυρία, όμως, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή, αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα να μη συζητούμε για αυξήσεις αλλά για μειώσεις φόρων και να μη συζητούμε για περικοπές δαπανών αλλά για αυξήσεις δαπανών, σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία» – προαναγγέλλοντας εκ νέου την πρόθεσή του να μειώσει φόρους για να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στην αγορά, αλλά και για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Όπως είπε, άλλωστε, «αυτά τονίζουν την καθοριστική σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής, που απέσπασε την πλειοψηφία με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές που έγιναν πριν από δύο χρόνια, να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της, απέναντι στην ολοένα και αυξανόμενη πόλωση και στην τοξικότητα και στα fake news», επαναφέροντας το φόβητρο της πολιτικής αστάθειας στη χώρα μας, εάν δεν επανεκλεγεί ο… ίδιος.

Για να καταλήξει ότι «απέναντι στα fake news, εμείς θα απαντούμε με τα έργα μας και οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως μπορούν να έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση, που μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει τέσσερις απλές κουβέντες: τα είπαμε και τα κάναμε».

Το θέμα είναι πως κάνατε κι άλλα, που δεν τους είπατε…

Vita.gr
