Φάμελλος: Τα λεφτόδεντρα υπάρχουν και τα ποτίζει ο Μητσοτάκης στα ταμεία των καρτέλ

Η ΝΔ μόνο με λάσπη μπορεί να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα του σήμερα, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, επιτιθέμενος παράλληλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πρέπει να ομολογήσω ότι η χθεσινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ακραία τοξική, όπου έκανε συσχετισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα με αποφυλακίσεις και με εγκληματίες. Δείχνει πρώτα από όλα μια ακραία κατάπτωση που δεν αντιστοιχεί στην Ελληνική Δημοκρατία και σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, αλλά δείχνει και μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Χθες ο κ. Μητσοτάκης πήγε να παρουσιάσει ανακαινίσεις σχολείων, σήμερα θα πάει σε ένα νοσοκομείο. Για τα μεγάλα προβλήματα της Υγείας και της Παιδείας αντί να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιδίδεται σε μια λάσπη με αναφορά κάποια αποτυχημένα σχέδια του παρελθόντος. Για τον νόμο Παρασκευόπουλου θυμάμαι κάποια στιγμή ανασκευή από την Ομάδα Αλήθειας και τον κ. Ρωμανό για δηλώσεις που είχαν κάνει για αποφυλακίσεις. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Έτσι και αλλιώς, μόνο με λάσπη μπορεί να απαντήσει η ΝΔ στα μεγάλα προβλήματα του σήμερα», συμπλήρωσε.

«Τα λεφτόδεντρα υπάρχουν και τα ποτίζει ο Μητσοτάκης στα ταμεία των καρτέλ»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρθηκε και στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ. Όπως είπε, «η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό. Πού είναι το κέρδος της κοινωνίας; Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα κέρδη στις τράπεζες και την ενέργεια. Αυτές οι επενδύσεις ενδιαφέρουν τον κ. Μητσοτάκη, δηλαδή οι επενδύσεις της αισχροκέρδειας;»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «κατά καιρούς η κυβέρνηση παρουσιάζει ως επένδυση την αγορά κόκκινων δανείων. Δεν είναι επένδυση αυτό», συμπλήρωσε. «Εφόσον μειώθηκε η ανεργία, γιατί δεν αυξάνεται ο μέσος μισθός; Ποιος κερδίζει από την ανάπτυξη του κ. Μητσοτάκη; Δυστυχώς μόνο οι πολύ πλούσιοι και μόνο τα καρτέλ».

Διερωτήθηκε «γιατί δεν κατεβάζει τον συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 21%; Γιατί δεν δέχεται μια από τις προτάσεις μας που καταθέσαμε σε πρόταση νόμου τον Μάιο του 2024; Να μειώσει τον ΦΠΑ για ένα διάστημα και στα καταναλωτικά προϊόντα να τον μηδενίσει. Για ποιον λόγο μαζεύει 6,5 δισ. ευρώ υπερέσοδα πέρσι πάνω από το πλεόνασμα, και μάλιστα με αύξηση των έμμεσων φόρων; Για ποιον λόγο μαζεύει λεφτά; Γιατί στερεύει την αγορά; Η απάντηση είναι γιατί πάνε κάπου αλλού τα λεφτά. Για να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να δώσει μείωση φόρων, σημαίνει ότι υπερφορολογεί».

Για τα πολυαναφερόμενα «λεφτόδεντρα» που επικαλείται η κυβέρνηση, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «τα λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά τα ποτίζει στα ταμεία των καρτέλ ο κ. Μητσοτάκης. Μην μας μιλάει εμάς για λεφτόδεντρα. Γιατί αν ήταν άριστος στα δημοσιονομικά, δεν θα μας άφηνε 6,5 εκατομμύρια υπερπλεόνασμα».

Συμπλήρωσε πως «το πού θα βρεθούν λεφτά για τον 13ο μισθό, για τον 14ο μισθό, για τη 13η σύνταξη, αλά και τον ΦΠΑ έχει ο ίδιος ήδη τις απαντήσεις. Δημιούργησε ο ίδιος και το υπερπλεόνασμα και τα υπερκέρδη. Μην ξαναγίνει αυτή συζήτηση, γιατί μας έχει κουράσει το «πού θα βρείτε τα λεφτά»».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ»

Στη συνέχεια, όταν κλήθηκε να αναφερθεί στην επόμενη μέρα, επεσήμανε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ από τις πρώτες μέρες της εκλογής μου, κατέθεσε μια πρόταση ότι πρέπει να υπάρχει απέναντι σε αυτήν την κατηφόρα της χώρας μια προοδευτική πρόταση που να είναι όχι μόνο αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, αλλά να μπορεί να είναι και κυβέρνηση», κάνοντας λόγο και για συνεργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πρόταση.

«Αυτή η πρόταση αφορά σε προγραμματικό επίπεδο πρώτα από όλα το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει αρνηθεί. Εγώ θεωρώ ότι προτάσεις που έχουν βάση συζήτησης το τι θα κάνει η προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να γίνουν με φόρουμ διαλόγου, όπου πρέπει να πάμε να συζητήσουμε όλοι μπροστά στον κόσμο με συμμετοχή κομμάτων και κοινοβουλευτική συμπόρευση», είπε.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο κ. Φάμελλος σχολίασε πως «παρότι γνωρίζετε τις διαψεύσεις, εγώ έχω τοποθετηθεί και μάλιστα στην πρώτη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα μετά την εκλογή μου είπαμε τα ίδια πράγματα: ότι είναι απαραίτητη η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και να υπάρχει προοδευτική απάντηση. Για αυτό και υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Συνεδρίου μια σοβαρή πρόταση και ενότητας με ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Καταληκτικά τόνισε πως «εξάλλου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι σοβαρό πολιτικό κεφάλαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πάρα πολλές σοβαρές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Τσίπρα εγώ ήμουν παρών».