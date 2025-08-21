newspaper
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Πολιτική Γραμματεία 21 Αυγούστου 2025 | 18:03

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Spotlight

«Ο κ. Μητσοτάκης, που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αξιολογείται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Αχαΐας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στις συναντήσεις που είχε με τον δήμαρχο Πατρέων, Κωνσταντίνο Πελετίδη και Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, εξέφρασε την ανάγκη να εφαρμοστεί η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» στις περιοχές που επλήγησαν απο τις πυρκαγιές, για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος με τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη

«Πρέπει να αποζημιωθούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες, να παγώσουν οι υποχρεώσεις τους και πιθανοί πλειστηριασμοί και να τους δοθεί η απαραίτητη βοήθεια για να καλύψουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως πρέπει «ό,τι χάθηκε να αποκατασταθεί στο ακέραιο. Εδώ πρέπει να έρθει ο ΕΛΓΑ, να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία και να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής και αποζημιώσεων για τους αγρότες, αλλά και αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών έργων ενόψει φθινοπώρου».

Επίσης, κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή.

Ο Σωκράτης Φάμελλος με εθελοντές πυροσβέστες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε τον πυροσβεστικό σταθμό της ΒΙΠΕ Πατρών, όπου συναντήθηκε με πυροσβέστες που υπηρετούν, καθώς και με Αυστριακούς εθελοντές πυροσβέστες που συνέδραμαν στο πεδίο.

Οι πυροσβέστες τού περιέγραψαν τα σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. Ο Σωκράτης Φάμελλος, αφού τους συνεχάρη, επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση σε όλους τους τομείς και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός της μη μονιμοποίησης των συμβασιούχων συναδέλφων τους.

Επίσης, ευχαρίστησε θερμά τους Αυστριακούς πυροσβέστες για την συμβολή τους, επισημαίνοντας την σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της ΕΕ.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε συνάντηση με εργαζόμενους στον ΧΥΤΑ της πόλης, που κινδύνεψε στην πρόσφατη πυρκαγιά, και επισκέφθηκε τους οικισμούς Περιστέρα, Μπάλλα και Βουντένη, όπου συνομίλησε με κατοίκους και έκανε αυτοψία στα καμένα.

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της Κ.Ο. Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Τζένη Διαμαντοπούλου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση»

«Σήμερα είμαστε στην Αχαΐα. Στη συνέχεια θα πάμε στην Αιτωλοακαρνανία, στην Πρέβεζα και στην Άρτα. Χθες, ήμασταν στην Ανατολική Αττική. Η εικόνα είναι ίδια. Η Πολιτεία δεν είναι προετοιμασμένη για τις πυρκαγιές. Δεν υπήρχε επάρκεια στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον συντονισμό. Δεν υπήρχε και πρόληψη και όσον αφορά τη δασική πολιτική και τις δασικές υπηρεσίες, αλλά και όσον αφορά τις ευθύνες άλλων υπηρεσιών, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ», τόνισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας πως «τώρα όμως επείγει το θέμα της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση πρέπει να είναι άμεση, με ευθύνη της Πολιτείας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο κ. Μητσοτάκης, που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αξιολογείται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει».

YouTube thumbnail

Παράλληλα, σημείωσε ότι «απαιτείται σήμερα να έρθουν τα κλιμάκια της κυβέρνησης σε όλες τις πληττόμενες και πληγείσες περιοχές και να εγκατασταθούν με ευθύνη του κράτους υπηρεσίες, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι επιθεωρήσεις, η κήρυξη αναδασωτέας περιοχής, με οριοθέτηση των εκτάσεων, και να ξεκινήσουν, με εντολές στη Δασική Υπηρεσία, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα».

«Να μην ψάχνει μαύρο πρόβατο ο Μητσοτάκης για να φορτώσει τις δικές του ευθύνες»

«Απαιτείται να υπάρχει αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των κατασχέσεων προς τους πολίτες που έχουν πληγεί και να υπάρξουν εδώ δομές για τους πολίτες και τους αγρότες, ώστε να μην υπάρχει και επιπλέον έλλειμμα, δηλαδή οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία», προσέθεσε, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «αυτές είναι προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ολοκληρωμένη πρόταση και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και για το τι κάνουμε μετά. Όλα αυτά έχουν κατατεθεί στη Βουλή από τους βουλευτές μας. Τα συζητήσαμε εκτενώς και με τους δήμους, που έχουν και ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα: Να στηριχτεί η Αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν, να υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και ρευστότητα στους ΟΤΑ, γιατί η Αυτοδιοίκηση στηρίζει τον πολίτη», ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ψάχνει «μαύρο πρόβατο για να φορτώσει τις ευθύνες που ο ίδιος έχει για τα σοβαρά ελλείμματα που έχει η χώρα μας στις πυρκαγιές».

World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25 Upd: 17:58

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, που έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή, αποχαιρετούν συγκλονισμένοι ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Τσουκαλάς για την κατάντια του ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Τσουκαλάς για την κατάντια του ΕΣΥ: Άλλη μία θλιβερή πρωτιά, απορώ πως στέκεται στη θέση του ο υπ. Υγείας

Ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA , και με αφορμή την έρευνα-κόλαφο της Eurostat που καθιστά τη χώρα μας ουραγό πανευρωπαϊκά σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, έκανε λόγο για «ακόμη μία θλιβερή “πρωτιά” επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας»

Σύνταξη
Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…
in Confidential 21.08.25

Άσχημα βγαίνει ο Αύγουστος για την κυβέρνηση, στο Μαξίμου ψάχνουν τονωτική ένεση…

Τα στοιχεία της Eurostat για την υγεία στην Ελλάδα, ο κακός χαμός του ΕΣΥ στην περιφέρεια και η μεγάλη αγωνία της ΔΕΘ όσον αφορά τις παροχές στην κοινωνία. Ζόρια για την κυβέρνηση και από την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για δικαιώματα, ελευθερία του Τύπου κλπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα
Πολιτική 20.08.25

Σκάνδαλο υποκλοπών: To Predator, η Intellexa και οι αποστολές από την Τσεχία στην Ελλάδα

Δημοσιογραφική έρευνα από την Τσεχία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τη δραστηριότητα της Intellexa στην Ελλάδα και το ρόλο ενός επιχειρηματία που έστελνε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

