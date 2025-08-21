Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

«Ο κ. Μητσοτάκης, που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αξιολογείται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Αχαΐας.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στις συναντήσεις που είχε με τον δήμαρχο Πατρέων, Κωνσταντίνο Πελετίδη και Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, εξέφρασε την ανάγκη να εφαρμοστεί η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» στις περιοχές που επλήγησαν απο τις πυρκαγιές, για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Πρέπει να αποζημιωθούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες, να παγώσουν οι υποχρεώσεις τους και πιθανοί πλειστηριασμοί και να τους δοθεί η απαραίτητη βοήθεια για να καλύψουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως πρέπει «ό,τι χάθηκε να αποκατασταθεί στο ακέραιο. Εδώ πρέπει να έρθει ο ΕΛΓΑ, να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία και να τρέξουν οι διαδικασίες καταγραφής και αποζημιώσεων για τους αγρότες, αλλά και αντιπλημμυρικών αντιδιαβρωτικών έργων ενόψει φθινοπώρου».

Επίσης, κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε τον πυροσβεστικό σταθμό της ΒΙΠΕ Πατρών, όπου συναντήθηκε με πυροσβέστες που υπηρετούν, καθώς και με Αυστριακούς εθελοντές πυροσβέστες που συνέδραμαν στο πεδίο.

Οι πυροσβέστες τού περιέγραψαν τα σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. Ο Σωκράτης Φάμελλος, αφού τους συνεχάρη, επισήμανε ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση σε όλους τους τομείς και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός της μη μονιμοποίησης των συμβασιούχων συναδέλφων τους.

Επίσης, ευχαρίστησε θερμά τους Αυστριακούς πυροσβέστες για την συμβολή τους, επισημαίνοντας την σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της ΕΕ.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε συνάντηση με εργαζόμενους στον ΧΥΤΑ της πόλης, που κινδύνεψε στην πρόσφατη πυρκαγιά, και επισκέφθηκε τους οικισμούς Περιστέρα, Μπάλλα και Βουντένη, όπου συνομίλησε με κατοίκους και έκανε αυτοψία στα καμένα.

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Ηλείας και γραμματέας της Κ.Ο. Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Τζένη Διαμαντοπούλου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση»

«Σήμερα είμαστε στην Αχαΐα. Στη συνέχεια θα πάμε στην Αιτωλοακαρνανία, στην Πρέβεζα και στην Άρτα. Χθες, ήμασταν στην Ανατολική Αττική. Η εικόνα είναι ίδια. Η Πολιτεία δεν είναι προετοιμασμένη για τις πυρκαγιές. Δεν υπήρχε επάρκεια στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον συντονισμό. Δεν υπήρχε και πρόληψη και όσον αφορά τη δασική πολιτική και τις δασικές υπηρεσίες, αλλά και όσον αφορά τις ευθύνες άλλων υπηρεσιών, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ», τόνισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας πως «τώρα όμως επείγει το θέμα της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση πρέπει να είναι άμεση, με ευθύνη της Πολιτείας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο κ. Μητσοτάκης, που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, αξιολογείται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «απαιτείται σήμερα να έρθουν τα κλιμάκια της κυβέρνησης σε όλες τις πληττόμενες και πληγείσες περιοχές και να εγκατασταθούν με ευθύνη του κράτους υπηρεσίες, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι επιθεωρήσεις, η κήρυξη αναδασωτέας περιοχής, με οριοθέτηση των εκτάσεων, και να ξεκινήσουν, με εντολές στη Δασική Υπηρεσία, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα».

«Να μην ψάχνει μαύρο πρόβατο ο Μητσοτάκης για να φορτώσει τις δικές του ευθύνες»

«Απαιτείται να υπάρχει αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των κατασχέσεων προς τους πολίτες που έχουν πληγεί και να υπάρξουν εδώ δομές για τους πολίτες και τους αγρότες, ώστε να μην υπάρχει και επιπλέον έλλειμμα, δηλαδή οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία», προσέθεσε, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «αυτές είναι προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ολοκληρωμένη πρόταση και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και για το τι κάνουμε μετά. Όλα αυτά έχουν κατατεθεί στη Βουλή από τους βουλευτές μας. Τα συζητήσαμε εκτενώς και με τους δήμους, που έχουν και ένα ακόμα μεγάλο ζήτημα: Να στηριχτεί η Αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν, να υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και ρευστότητα στους ΟΤΑ, γιατί η Αυτοδιοίκηση στηρίζει τον πολίτη», ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ψάχνει «μαύρο πρόβατο για να φορτώσει τις ευθύνες που ο ίδιος έχει για τα σοβαρά ελλείμματα που έχει η χώρα μας στις πυρκαγιές».