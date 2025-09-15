Φάμελλος: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το Κράτος Δικαίου ως εμπόδιο και όχι ως κατάκτηση»

«Η Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας δεν είναι μια επετειακή ημέρα. Είναι μία ημέρα που μας καλεί να αναλογιστούμε τις αξίες της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης: Την ισοτιμία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταπατήσει θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς. Από τις υποκλοπές και τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, μέχρι το μπάζωμα της αλήθειας του εγκλήματος των Τεμπών και την απουσία λογοδοσίας, βλέπουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει το Κράτος Δικαίου ως εμπόδιο και όχι ως κατάκτηση», τονίζει.

Φάμελλος: «Το Κράτος Δικαίου είναι η φωνή και το οξυγόνο κάθε πολίτη»

Στην ίδια ανάρτηση ο Σωκράτης Φάμελλος προσθέτει: «Το Κράτος Δικαίου είναι η φωνή και το οξυγόνο κάθε πολίτη, το οξυγόνο της Δημοκρατίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία».

«Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον κ. Μητσοτάκη και τη δεξιά του αυταρχισμού και των μεγάλων συμφερόντων αλλά με περισσότερη διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, αξίες που μπορεί να φέρει στη χώρα μια προοδευτική κυβέρνηση», καταλήγει.