Φάμελλος: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το Κράτος Δικαίου ως εμπόδιο και όχι ως κατάκτηση»
Ο Σωκράτης Φάμελλος προχώρησε σε ανάρτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας
- Μητέρα κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία
- Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
- Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
- «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του ΕΟΦ
«Η Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας δεν είναι μια επετειακή ημέρα. Είναι μία ημέρα που μας καλεί να αναλογιστούμε τις αξίες της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης: Την ισοτιμία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.
«Στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταπατήσει θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς. Από τις υποκλοπές και τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, μέχρι το μπάζωμα της αλήθειας του εγκλήματος των Τεμπών και την απουσία λογοδοσίας, βλέπουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει το Κράτος Δικαίου ως εμπόδιο και όχι ως κατάκτηση», τονίζει.
Φάμελλος: «Το Κράτος Δικαίου είναι η φωνή και το οξυγόνο κάθε πολίτη»
Στην ίδια ανάρτηση ο Σωκράτης Φάμελλος προσθέτει: «Το Κράτος Δικαίου είναι η φωνή και το οξυγόνο κάθε πολίτη, το οξυγόνο της Δημοκρατίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία».
«Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον κ. Μητσοτάκη και τη δεξιά του αυταρχισμού και των μεγάλων συμφερόντων αλλά με περισσότερη διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, αξίες που μπορεί να φέρει στη χώρα μια προοδευτική κυβέρνηση», καταλήγει.
- Τραμπ: Εμμεση αναφορά σε συμφωνία με Κίνα για το TikTok
- Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του HPV στο Πακιστάν – «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου είναι εξίσου κρίσιμη»
- Πώς το ChatGPT έγινε το εργαλείο μαζικής απάτης στο Διαδίκτυο– Αποκάλυψη του Reuters
- Μυθικός Καραλής, «πέταξε» στα 6.00μ. για 12η φορά φέτος (vid)
- Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά μητέρας και γιαγιάς
- Μαστροπός: Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος μετά την απολογία του – Κατηγορεί τα θύματα ότι λένε ψέματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις