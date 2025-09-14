Φάμελλος για Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας Ελλήνων της Μ. Ασίας: Τιμούμε την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος
Στη Μικρασιατική καταστροφή και τη 14η Σεπτεμβρίου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.
«Η 14η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που υπέστησαν τη φρίκη της γενοκτονίας», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παρέστη στην Επιμνημόσυνη Δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα και στην κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
«Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων ενός σχεδίου των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών για τον αφανισμό των Χριστιανικών πληθυσμών, Μικρασιατών, Ποντίων, Αρμενίων, Ασσυρίων. Τιμούμε και την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος και τη συμμετοχή τους στον πλούτο της ελληνικής κοινωνίας. Διεκδικούμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης», σημειώνει ο κ. Φάμελλος.
Φάμελλος: Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
«Η διατήρηση της μνήμης είναι ασπίδα απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό, που επιχειρεί να σβήσει εγκλήματα και να στερήσει το δικαίωμα των λαών στην αλήθεια.
Είναι ασπίδα απέναντι και στη νέα βαρβαρότητα και στις νέες γενοκτονίες, που απειλούν την ισορροπία, την ασφάλεια και την ειρήνη.
Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναμετρηθεί με το παρελθόν, να αναγνωρίσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο ως θεμέλιο ειρήνης και ασφάλειας», υπογραμμίζει στη ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
