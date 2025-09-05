Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει αναπτύξει η ΝΔ
Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα»
- «Ο Βασιλιάς της Κάνναβης»: Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης
- Σε ευρύ ανασχηματισμό προχώρησε ο Στάρμερ μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
- «Η πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη», εκτιμά η Τεχεράνη
- Έφυγε από το τροχαίο, όμως πήγε στο νοσοκομείο μία ώρα μετά – Νέες αποκαλύψεις για την 45χρονη οδηγό
Πυρά κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος παράλληλα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την αγροτική παραγωγή, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε από τον αγροτικό συνεταιρισμό Κουλούρας Ημαθίας «Νέος Απόλλων», όπου περιόδευσε το απόγευμα της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου.
«Η Ελλάδα έχει ένα πολύτιμο δυναμικό, την αγροτική της παραγωγή. Και η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη. Και προφανώς, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει επιτρέψει και έχει αναπτύξει η ΝΔ», τόνισε ο κ. Φάμελλος.
Πρόσθεσε πως «στην ελληνική ύπαιθρο υπάρχουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν μπροστά, όπως εδώ στην Κουλούρα Ημαθίας. Και δείχνουν ότι υπάρχει διέξοδος για το ελληνικό προϊόν, διότι δίνουν πραγματικά καλύτερο εισόδημα στον Έλληνα αγρότη. Αυτό είναι και το πρότυπο το οποίο υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ».
«Χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα»
Σύμφωνα με τον ίδιο, «για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει η Πολιτεία να δώσει κατά προτεραιότητα χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις της συνεργασίας, δηλαδή στους συνεταιρισμούς και στις ενεργειακές κοινότητες. Και να υποχρεώσει να δίνεται η παραγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρώτα σε ενεργειακές κοινότητες και σε αυτοπαραγωγή».
Κατά τον κ. Φάμελλο, «είναι απαράδεκτο καλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ελληνικές βιομηχανίες που εξάγουν το μισό σχεδόν της παραγωγής, να υποχρεώνονται να πληρώνουν εκατομμύρια στα καρτέλ της ενέργειας».
Τέλος, επισήμανε πως «χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα».
Όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος:
- Τα μυστικά του Φρέντι Μέρκιουρι: Η κόρη, οι ράβδοι χρυσού, η σεξουαλική κακοποίηση – «Ντοκιμαντέρ βόμβα!»
- LIVE: Ελλάδα – Λευκορωσία
- Βλέπει ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό το 2025 η Τράπεζα της Ελλάδος
- Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
- Κόρινθος: Εξήντα αστυνομικοί έχουν «εγκλωβιστεί» σε χασισοφυτεία εδώ και 3 ημέρες
- Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ: Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό από τον 3ο όροφο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις