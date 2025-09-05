Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από την Κεντρική Μακεδονία όπου περιοδεύει. Όπως είπε, οφείλει να στείλει «μια κραυγή αγωνίας» για το μέλλον της υπαίθρου και των αγροτών.

Ο κ. Φάμελλος στο πλαίσιο της περιοδείας του συνομίλησε με τους αγρότες στον αγροτικό σύλλογο Πέλλας, άκουσε τα ζητήματα που του έθεσαν για το «ακραίο κόστος παραγωγής» που τους αναγκάζει «να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους» τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός και κυβέρνηση της ΝΔ τους έχει αφήσει χωρίς στήριξη.

«Σήμερα ο λόγος είναι στους πολίτες της περιφέρειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιοδεύει στην Κεντρική Μακεδονία και οφείλω να στείλω από εδώ, από τα Γιαννιτσά, μια κραυγή αγωνίας. Οι αγρότες του διάσημου κάμπου των Γιαννιτσών, μας είπαν ότι ετοιμάζονται σιγά σιγά να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τη συνάντηση.

«Στην ύπαιθρο απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή – Να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»

Ακραίο κόστος παραγωγής, πιο ακριβά τα προϊόντα στα ράφια

Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε: «Το κόστος παραγωγής είναι ακραίο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και οι ίδιοι οι αγρότες μας λένε ότι στεναχωριούνται γιατί οι καταναλωτές βρίσκουν πολύ πιο ακριβά τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ».

Ο κ. Φάμελλος συνεχίζοντας τη σκληρή κριτική του είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει αφήσει την αγροτική παραγωγή χωρίς στήριξη και ταυτόχρονα έχει αφήσει και τους καταναλωτές χωρίς προστασία. Γιατί κάποιοι λύνουν και δένουν. Και αντί να σχεδιάζουμε την αγροτική παραγωγή στην πατρίδα μας, για να μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο, εδώ στην ακριτική Μακεδονία, έχουμε σκάνδαλα με τους ‘Χασάπηδες’ και τους ‘Φραπέδες’».

Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει παρατήσει την ύπαιθρο και το μόνο που ένοιαζε την ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά. Και στην ύπαιθρο απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή: να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα».