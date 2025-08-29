ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση παίζει με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ενώ οι πολίτες βυθίζονται στην ακρίβεια

Πυρά για την ακρίβεια εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, κάνοντας λόγο για «μέτρα ασπιρίνες» που διακινεί ως σενάρια παρεμβάσεων η κυβέρνηση εν όψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, υποστήριζαν ότι η ακρίβεια ήταν ‘εισαγόμενη’ και προσωρινό φαινόμενο. Σήμερα, οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής – από το μοσχαρίσιο κρέας που ξεπερνά τα 16 ευρώ/κιλό, μέχρι τον καφέ που εκτινάχθηκε κατά 40%– αποδεικνύουν ότι η πραγματικότητα τους διαψεύδει καθημερινά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέσω δήλωσης του τομεάρχη Οικονομικών και Ανάπτυξης της κοινοβουλευτικής ομάδας, Χάρη Μαμουλάκη.

Παράλληλα, καταθέτει πλέγμα προτάσεων για την ακρίβεια καθώς, «η κοινωνία δεν αντέχει άλλο την κοροϊδία. Οι πολίτες δεν χρειάζονται επικοινωνιακά κόλπα, αλλά πραγματικές πολιτικές για τη μείωση του κόστους ζωής».

Όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ:

«Η κυβέρνηση, ενόψει ΔΕΘ, επιχειρεί για ακόμη μία φορά να παραπλανήσει τους πολίτες με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Επαναφέρει αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος, που όχι μόνο δεν συγκράτησαν τις τιμές, αλλά οδήγησαν σε περαιτέρω συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης.

Πριν από τέσσερα χρόνια, υποστήριζαν ότι η ακρίβεια ήταν ‘εισαγόμενη’ και προσωρινό φαινόμενο. Σήμερα, οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής – από το μοσχαρίσιο κρέας που ξεπερνά τα 16 ευρώ/κιλό, μέχρι τον καφέ που εκτινάχθηκε κατά 40%– αποδεικνύουν ότι η πραγματικότητα τους διαψεύδει καθημερινά.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει λάβει επίσημη προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καθυστέρηση στην εφαρμογή της Οδηγίας που επιτρέπει τη μείωση ή και τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση αποκρύπτει ότι θα μπορούσε να έχει ήδη μειώσει το κόστος ζωής για εκατομμύρια νοικοκυριά, και επιλέγει να μην το πράξει.

Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, περιορίζεται να διακινεί σενάρια για μέτρα-ασπιρίνες, όπως η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών και οι ‘προαιρετικές’ μειώσεις τιμών, που έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις:

– Άμεση μείωση ΦΠΑ σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης, φάρμακα, βασικά ρούχα και είδη διαβίωσης, όπως προβλέπει η Οδηγία της ΕΕ.

– Αναστολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε τρόφιμα και βασικά είδη μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές.

– Αυστηρός έλεγχος στις αλυσίδες τροφίμων και αγροδιανομής, με διαφάνεια στις τιμές και αυξημένα πρόστιμα για αισχροκέρδεια.

– Στήριξη των μικρών επιχειρήσεων τροφίμων με μείωση συντελεστή ΦΠΑ, ώστε να στηριχθεί η τοπική αγορά και να μειωθεί το κόστος για τον καταναλωτή.

– Επαναφορά του αφορολόγητου και κατάργηση της ‘προσωπικής διαφοράς’ για τους συνταξιούχους, ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα.

Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο την κοροϊδία. Οι πολίτες δεν χρειάζονται επικοινωνιακά κόλπα, αλλά πραγματικές πολιτικές για τη μείωση του κόστους ζωής».