Κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη για να διαμαρτυρηθούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως καταγγέλλουν ξεκίνησε από την πολιτική ηγεσία, το κομματικά στελέχη και τα ΚΥΔ, καλούνται να το πληρώσουν οι ίδιοι με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές προγραμμάτων και επιδοτήσεων.

Οι κτηνοτρόφοι που επιτέθηκαν στην κυβέρνηση καταγγέλλουν ότι στοχοποιούνται αδίκως και καλούν τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί στη ΔΕΘ για τα αιτήματα που του έχουν υποβάλει σ. Σε διαφορετική περίπτωση προειδοποιούν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

«Μας στοχοποιούν ενώ αυτοί είναι ψεύτες και κλέφτες. Έξι χρόνια μας κοροϊδεύουν να μας πουν ένα πρόβλημα που έλυσαν όσα χρόνια κυβερνούν. Το σκάνδαλο ξεκίνησε από την πολιτική ηγεσία και κομματικά στελέχη της παρούσης κυβέρνησης».

«Τιμωρούν τους κτηνοτρόφους ενώ αυτοί που πήραν τα λεφτά δεν έπαθαν καμιά ζημιά, προσπαθούν να μας εξαλείψουν, να εξαλείψουν την κτηνοτροφία και τα χωριά, θέλουν να εγκαταλείψουμε την ύπαιθρο», λένε κτηνοτρόφοι στο Creta Live News.

Κτηνοτρόφος από ένα χωριό στους πρόποδες του Ψηλορείτη δήλωσε ότι συμμετέχει στην κινητοποίηση γιατί τα αιτήματα είναι δίκαια «Στοχοποιούμαστε για λεφτά που χαθήκαν από την Ελλάδα, Εάν πηγαίνανε σε ανθρώπους που παράγουνε ίσως να ήμασταν πιο βιώσιμοι.

Τώρα καλούμαστε να δώσουμε λόγο για χρήματα που πήγαν σε άλλες τσέπες. Βλέπουμε ότι πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Τώρα δεν ζορίζονται μόνο τα πρόβατά μας, τώρα το πρόβλημα έφτασε στις οικογένειες μας». Ο ίδιος λέει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία φούσκα που ήρθε η ώρα της να σκάσει, ενώ εκτιμά ότι το πρόβλημα ήταν πιο διαχρονικό».

Τι ζητούν

Η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή σε υπόμνημά της, καταθέτει μια σειρά αιτημάτων τα οποία περιλαμβάνουν:

Την καταβολή όλων των νόμιμων πληρωμών, που ενώ έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα (εκκαθάριση βιολογικών, Αμάλθεια, de minimis κ.ά)

Την γρήγορη ολοκλήρωση των ελέγχων των νέων εντάξεων στη Βιολογική Κτηνοτροφία και την πληρωμή των δικαιούχων.

Την διαβεβαίωση ότι η κατάργηση της Τεχνικής Λύσης δεν θα συμπαρασύρει τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης οι οποίοι μη έχοντας κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέξιμους βοσκοτόπους θα βρεθούν σε αδυναμία να εισπράξουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Συμμετοχή στην συζήτηση για την Νέα ΚΑΠ και τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Το σταμάτημα της στοχοποίησης της κτηνοτροφίας της Κρήτης