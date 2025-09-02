Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Νέα στοιχεία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως μετά τη δημοσίευση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του αμαρτωλού χάρτη με τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ με τα ποσά που έλαβαν ανά περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, το ύψος των παράνομων καταβολών εκτοξεύεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Η Κρήτη φιγουράρει στην κορυφή της λίστας με 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομες ενισχύσεις, αποσπώντας μάλιστα τα 17 από τα 22 εκατομμύρια. Μόνο 273 ΑΦΜ φέρονται να έλαβαν ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις. Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ ένας 69χρονος από τα Τρίκαλα φρόντισε να εισπράξει 620.000 ευρώ, με τη συνολική του «λεία» να αγγίζει το 1 εκατομμύριο.

Αναλυτικά:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000 ευρώ.

Άτομο 69 ετών από τα Τρίκαλα, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000 ευρώ.

Άτομο 28 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 ευρώ.

Άτομο 48 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Αγρίνιο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 46 ετών από το Μέτσοβο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000 ευρώ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000 ευρώ.

Άτομο 83 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000 ευρώ.

Ο χάρτης των παράνομων επιδοτήσεων

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Αττικής 46 ΑΦΜ, με συνολικό ποσό 761.250,80 ευρώ

Κεντρικής Μακεδονίας 53 ΑΦΜ, με 996.419,83 ευρώ

Θεσσαλίας 20 ΑΦΜ, με 989.278,52 ευρώ

Δυτικής Ελλάδας 16 ΑΦΜ, με 382.544,81 ευρώ

Κρήτης 850 ΑΦΜ με 17.234.489,85 ευρώ

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 8 ΑΦΜ, με 274.678,66 ευρώ

Πελοποννήσου 5 ΑΦΜ, με 64.108,36 ευρώ

Στερεάς Ελλάδας 22 ΑΦΜ, με 341.217,46 ευρώ

Νοτίου Αιγαίου 1 ΑΦΜ, με 12.941,07 ευρώ

Ηπείρου 4 ΑΦΜ, με 228.353,99 ευρώ

Ιονίων Νήσων 2 ΑΦΜ, με 40.950,39 ευρώ

Βορείου Αιγαίου 2 ΑΦΜ, με 27.173,35 ευρώ.

Οι έλεγχοι

Μέχρι σήμερα, έχουν ελεγχθεί 6.354 ΑΦΜ, από αυτά διαπιστώθηκε ότι τα 1.036 αφορούν παράνομες επιδοτήσεις έχουν και έχουν καταλογιστεί 22.667.522,17 ευρώ.

Η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.