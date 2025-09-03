Οργισμένοι είναι οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου και των πολιτικών και ποινικών ευθυνών των υπουργών της. Αφού η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή έκλεισε άρον άρον το θέμα, χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προχώρησε σε ανακοινώσεις για 1.036 «αμαρτωλά ΑΦΜ» που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, ύψους 22.667.522 ευρώ.

Πρόκειται για «επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης λίγο πριν πάει ο πρωθυπουργλός στη ΔΕΘ», τόνισε μιλώντας στο MEGA, o Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου Ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Νομού Λάρισας. Σημειώνοντας ότι «ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή γνώριζε» για το σκάνδαλο, ο κ. Αλειφτήρας, επισήμανε ότι τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο.

«Οι καρχαρίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μείναν στο απυρόβλητο»

«Βγήκαν 22,7 εκατ. ευρώ σε 1.000 ΑΦΜ. Αν κάνετε μια διαίρεση είναι περίπου 22.000 ευρώ κατά μέσο όρο… Είναι τα μικρά ψάρια αυτά… Τους καρχαρίες… τα μεγάλα ψάρια, όλους αυτούς που είχανε τις πλάτες της κυβέρνησης, βουλευτών, υπουργών και όλων αυτών που έκαναν το πλιάτσικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους άφησαν στο απυρόβλητο», είπε φέρνοντας ως παράδειγμα «»αγρότη» που είχε πάρει 19 εκατ. ευρώ και το όνομά του εξαφανίστηκε από τις λίστες».

«Μέσα στα ΑΦΜ που ελέγξανε που είναι τα στελέχη της ΝΔ που έχουν βγει στην επιφάνεια και τα ΜΜΕ; Πού είναι ο «αγρότης» από την Ηλεία που πήρε 19 εκατ. ευρώ;», διερωτήθηκε ο κ. Αλειφτήρας κάνοντας λόγο για μια «καλοστημένη μηχανή».

Όπως είπε «για να πάρει κάποιος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χρήματα που δεν δικαιούται, πάει να πει ότι κάποιος του είπε ποιες εκτάσεις να πάει να δηλώσει… Αυτό γίνεται μέσω ΚΥΔ (Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων)… Έχουν ελεγχθεί τα ΚΥΔ; Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για δύο ιδιοκτήτες ΚΥΔ στη Λάρισα, τα οποία λειτουργούν ακόμη».

Διερωτήθηκε δε, «τα 22,7 εκατ. ευρώ πού θα πάνε; Θα πάνε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από τους οποίους κλάπηκαν;».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πάνω από 900 εκατ. ευρώ τον χρόνο πήγαν σε επιτήδειους»

Από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος από την Καστοριά Θωμάς Μόσχος σημείωσε πως κάθε χρόνο «σε αγροτικές επιδοτήσεις καθαρά πάνε περίπου 1,8 δισ. ευρώ κι εμείς (οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι) έχουμε δει μόνο τα μισά. Κάτι που σημαίνει ότι πάνω από 900 εκατ. ευρώ το χρόνο πάνε σε επιτήδειους».

«Γιατί δεν κλείνουν φυλακή, υπουργούς και βουλευτές και όσους κλέψανε δημόσιο χρήμα, να τους δεσμεύσουν την περιουσία και να δώσουν τα χρήματα εκεί που πραγματικά ανήκουν;» διερωτήθηκε προσθέτοντας ότι αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, όπως και το «να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα αυτών που κλέβανε».

Κλείνοντας σημείωσε ότι «Έχουν χαθεί 6 δισ. ευρώ από αγροτική παραγωγή, με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε πρώτον: καλύτερα και φθηνότερα τρόφιμα, δεύτερον (κίνητρα για) αγρότες και κτηνοτρόφους να μείνουν στο επάγγελμα και να μην φεύγουν. Το 2030 θα έχει μείνει μόνο το 25% των αγροτών και κτηνοτρόφων».