04.09.2025
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
Πολιτική Γραμματεία 04 Σεπτεμβρίου 2025

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ το Μαξίμου αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπο με μια δεύτερη δικογραφία που αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο εξελίξεων.

Όπως έχει γράψει το in, στη δεύτερη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται  αρκετοί βουλευτές, στην πλειονότητά τους από το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα τα επίμαχα πρόσωπα ξεπερνούν τον αριθμό των 10 που έχει ακουστεί. Οι πληροφορίες μιλούν και για ορισμένα πρόσωπα-έκπληξη.

Η δεύτερη δικογραφία είναι πολύ πιθανό να πάει στη Βουλή, την επόμενη εβδομάδα -μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κυβερνητικό αφήγημα της κάθαρσης

Η κυβέρνηση που καταγγέλλεται για μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου και των πολιτικών και ποινικών ευθυνών των υπουργών της, υιοθετεί το αφήγημα της κάθαρσης, και καταφεύγει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, όπως οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη, για 1.036 «αμαρτωλά ΑΦΜ» που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, ύψους 22.667.522 ευρώ. Διατηρεί δε την τακτική επιμερισμού των ευθυνών.

«Η κυβέρνηση θα το δει αυτό το ζήτημα με την αυστηρότητα που πρέπει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν λάθη, τα λάθη αυτά θα διαιωνιστούν. Υπάρχουν δείγματα γραφής. Αυτά είναι τα πρώτα που εντοπίστηκαν […] Τα κόμματα που κυβέρνησαν θα έπρεπε να ασκήσουν κριτική και στον εαυτό τους», είπε ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην ΕΡΤnews.

«Υπάρχει ένα δεύτερο βήμα της έρευνας εάν η απάτη αυτή έχει συνεργό ή συνεργούς, αλλά και το ενδεχόμενο εγκληματικής ομάδας. Και το τρίτο βήμα είναι η έρευνα για εγκληματική ομάδα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (Παραπολιτικά).

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο»

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ εξαπολύει μύδρους κατά της κυβέρνησης.

Ως μία «περίοδο αδιαφάνειας και διαφθοράς» του επιτελικού κράτους χαρακτήρισε την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο MEGA φέρνοντας ως παράδειγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, «αντί η κυβέρνηση να εκσυγχρονίζει τη χώρα, το μόνο που κάνει είναι να μοιράζει σε ημετέρους κοινοτικά χρήματα, χρήματα που θα έπρεπε όμως να πηγαίνουν στους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους».

Τόνισε ότι ενώ η κυβέρνηση νομίζει πως με την επιστροφή των χρημάτων έχει λήξει το θέμα και δεν υπάρχει πολιτικά υπεύθυνος και υπόλογος, η υπόθεση των παράνομων ΑΦΜ, που αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποδεικνύει ότι «ένα σύστημα διευκόλυνε και καθοδηγούσε τις παράνομες πρακτικές, με χρήματα να πηγαίνουν σε κομματικούς φίλους και όχι στους πραγματικούς δικαιούχους».

Από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «Είναι ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο. Η κυβέρνηση έκανε ένα στραγγαλισμό στο κοινοβούλιο στα τέλη Ιουλίου για να μην ψαχθούν οι ευθύνες υπουργών. Θεωρούσε πως με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο θα το τελειώσει. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει μεγάλο βάθος περιεχομένου. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει στη ΔΕΘ με τα σκάνδαλα και την ευρωπαία εισαγγελέα. Εξαντλούνται και τα επικοινωνιακά καύσιμα της κυβέρνησης».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κορωνίδα των σκανδάλων με υπογραφή ΝΔ και σφραγίδα της ΕΕ»

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορωνίδα των σκανδάλων έχει την υπογραφή της ΝΔ και την σφραγίδα της ΕΕ […] να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι», τόνισε (ΕΡΤ) ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος,

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Economy
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική 04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δεν πάει Ζάππειο ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απορίες Σεπτεμβρίου
Γιατί; 03.09.25

Απορίες Σεπτεμβρίου

Ποια ομαδική υπνωτιστική συνεδρία κατάφερε να μας πείσει πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού είναι «παροχές»;

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ – Αγρότες: «Επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης με τα αμαρτωλά ΑΦΜ – Στο απυρόβλητο τα μεγάλα ψάρια»
ΟΠΕΚΕΠΕ 03.09.25

Για «επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης» μιλούν οι αγρότες - «Τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Οργή αγροτών και κτηνοτρόφων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό παιχνίδι το σόου Χρυσοχοΐδη για τα αμαρτωλά ΑΦΜ και επισημαίνουν ότι «τα μεγάλα ψάρια μείναν στο απυρόβλητο»

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Μιχαηλίδου: Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό στη ΔΕΘ – Τι είπε για το ν/σχ για την κοινωνική αντιπαροχή
Εξωραϊσμός πραγματικότητας 03.09.25

Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ από Μιχαηλίδου - «Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό», τι είπε για την κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή. Το 70% θα το κρατήσουν οι εργολάβοι

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Η οργάνωση και η δομή της οργάνωσης – Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και… ένστολοι
Ξεκινούν οι απολογίες 04.09.25

Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι

Η κρητική μαφία, λειτουργούσε με οργάνωση και δομή. Είχε τέσσερις αρχηγούς, υπαρχηγούς και πολυάριθμα μέλη. Οι κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Σύνταξη
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Έκθεση Κομισιόν 04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Το πρόγραμμα Antinero 04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
Eurobasket 2025 04.09.25

Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»

O Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τους Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν.

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» – 48ωρη απεργία λόγω των βαν
Απόφαση ΣΑΤΑ 04.09.25

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί την Τρίτη - «Τα βαν θέλουν να μας κλέψουν τη δουλειά» λέει ο Λυμπερόπουλος

«Η κυβέρνηση είναι ευάλωτη στη διαπλοκή αλλά 'χασάπηδες' και 'φραπέδες' δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε» διαμήνυσε ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό
Eurobasket 2025 04.09.25

«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων (4/9, 21:30) και μπορεί να τερματίσει από πρώτη μέχρι και τέταρτη ανάλογα το αποτέλεσμα με τη «φούρια ρόχα»

Σύνταξη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική 04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών
Καλοκαίρι για πάντα 04.09.25

Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών

Ο Αύγουστος μπορεί να τελείωσε αλλά οι γεύσεις των ελληνικών νησιών μας ακολουθούν και στην πόλη. Δύο συνταγές που φωνάζουν «καλοκαίρι».

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Σε δύο δόσεις 04.09.25

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

