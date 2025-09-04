Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ το Μαξίμου αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπο με μια δεύτερη δικογραφία που αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο εξελίξεων.

Όπως έχει γράψει το in, στη δεύτερη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται αρκετοί βουλευτές, στην πλειονότητά τους από το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα τα επίμαχα πρόσωπα ξεπερνούν τον αριθμό των 10 που έχει ακουστεί. Οι πληροφορίες μιλούν και για ορισμένα πρόσωπα-έκπληξη.

Η δεύτερη δικογραφία είναι πολύ πιθανό να πάει στη Βουλή, την επόμενη εβδομάδα -μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κυβερνητικό αφήγημα της κάθαρσης

Η κυβέρνηση που καταγγέλλεται για μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου και των πολιτικών και ποινικών ευθυνών των υπουργών της, υιοθετεί το αφήγημα της κάθαρσης, και καταφεύγει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, όπως οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη, για 1.036 «αμαρτωλά ΑΦΜ» που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, ύψους 22.667.522 ευρώ. Διατηρεί δε την τακτική επιμερισμού των ευθυνών.

«Η κυβέρνηση θα το δει αυτό το ζήτημα με την αυστηρότητα που πρέπει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν λάθη, τα λάθη αυτά θα διαιωνιστούν. Υπάρχουν δείγματα γραφής. Αυτά είναι τα πρώτα που εντοπίστηκαν […] Τα κόμματα που κυβέρνησαν θα έπρεπε να ασκήσουν κριτική και στον εαυτό τους», είπε ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην ΕΡΤnews.

«Υπάρχει ένα δεύτερο βήμα της έρευνας εάν η απάτη αυτή έχει συνεργό ή συνεργούς, αλλά και το ενδεχόμενο εγκληματικής ομάδας. Και το τρίτο βήμα είναι η έρευνα για εγκληματική ομάδα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (Παραπολιτικά).

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο»

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ εξαπολύει μύδρους κατά της κυβέρνησης.

Ως μία «περίοδο αδιαφάνειας και διαφθοράς» του επιτελικού κράτους χαρακτήρισε την εξαετή διακυβέρνηση της ΝΔ ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο MEGA φέρνοντας ως παράδειγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, «αντί η κυβέρνηση να εκσυγχρονίζει τη χώρα, το μόνο που κάνει είναι να μοιράζει σε ημετέρους κοινοτικά χρήματα, χρήματα που θα έπρεπε όμως να πηγαίνουν στους πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους».

Τόνισε ότι ενώ η κυβέρνηση νομίζει πως με την επιστροφή των χρημάτων έχει λήξει το θέμα και δεν υπάρχει πολιτικά υπεύθυνος και υπόλογος, η υπόθεση των παράνομων ΑΦΜ, που αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποδεικνύει ότι «ένα σύστημα διευκόλυνε και καθοδηγούσε τις παράνομες πρακτικές, με χρήματα να πηγαίνουν σε κομματικούς φίλους και όχι στους πραγματικούς δικαιούχους».

Από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «Είναι ένα μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο. Η κυβέρνηση έκανε ένα στραγγαλισμό στο κοινοβούλιο στα τέλη Ιουλίου για να μην ψαχθούν οι ευθύνες υπουργών. Θεωρούσε πως με αυτόν τον βάρβαρο τρόπο θα το τελειώσει. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει μεγάλο βάθος περιεχομένου. Ο κ. Μητσοτάκης θα ανέβει στη ΔΕΘ με τα σκάνδαλα και την ευρωπαία εισαγγελέα. Εξαντλούνται και τα επικοινωνιακά καύσιμα της κυβέρνησης».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κορωνίδα των σκανδάλων με υπογραφή ΝΔ και σφραγίδα της ΕΕ»

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί την κορωνίδα των σκανδάλων έχει την υπογραφή της ΝΔ και την σφραγίδα της ΕΕ […] να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι», τόνισε (ΕΡΤ) ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος,