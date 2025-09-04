Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη
«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος
- Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Ο 39χρονος αρχηγός και οι δύο ομάδες – Σφραγίστηκαν 8 βενζινάδικα
- Reuters: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
- Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
- Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 2.200 νεκροί από τα φονικά Ρίχτερ
Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για τις εξελίξεις στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο κ. Φάμελλος.
«Απορώ πώς παραμένει στη θέση του ο κ. Γεραπετρίτης»
Ακολούθως πρόσθεσε πως «ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό, αποτελεί προτεραιότητα με διεκδίκηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα έργο το οποίο είναι περιβαλλοντικό, έχει σοβαρότατα προβλήματα και σε τεχνικό και σε οικονομικό, αλλά δυστυχώς και σε διπλωματικό επίπεδο. Απορώ πώς παραμένει στη θέση του ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος πριν από λίγους μήνες δήλωνε ότι ξεκινάει το έργο».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «πέρα από τα σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί όταν η κυβέρνηση επέτρεψε τις αναθεωρητικές διαθέσεις της Τουρκίας και σταμάτησαν οι έρευνες έξω από την Κάσο, τώρα πλέον προκύπτουν από την κυβέρνηση της Κύπρου ζητήματα και βιωσιμότητας του έργου, αλλά και μία εμπλοκή του όλου θέματος με ένα σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς».
Τέλος, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «εδώ και έξι χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει ούτε βασικά διπλωματικά ζητήματα ο κ. Μητσοτάκης με τη φίλη κυβέρνηση και τη χώρα της Κύπρου; Πόσα άλλα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει; Η νέα εμπλοκή της χώρας σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς δεν μας δημιουργεί, δυστυχώς, εντύπωση με αυτή την κυβέρνηση».
Όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος:
- Γάτος το «σκάει» από το σπίτι του και διανύει 50 χιλιόμετρα για να πάει σε μια παμπ – Έναν μήνα μετά το κάνει ξανά
- Τα σενάρια για την κατάταξη της Εθνικής μας μετά τη νίκη της Βοσνίας – Κίνδυνος αποκλεισμού για την Ισπανία
- Το μήνυμα του Παναγιώτη Γιαννάκη για τον μεγάλο αγώνα με την Ισπανία
- Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
- Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του προπνητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με τη Λευκορωσία
- Γαλλία – Ισλανδία 114-74: Γαλλικός «περίπατος» και αναμονή (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις