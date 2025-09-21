Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ λέει ο Δούκας – Να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό συνέδριο

Θέση στις πολιτικές εξελίξεις πήρε μιλώντας στο MEGA ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια για να είναι πρώτο κόμμα.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «η απάντηση σε σημαντικά προβλήματα της χώρας, πρέπει να είναι μία προοδευτική απάντηση. Θέλουμε μια προοδευτική απάντηση απέναντι στην συντήρηση και στην εδραιωμένη συνθήκη σήψης που υπάρχει στη χώρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό: εάν ξεκάθαρα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δυνατό, τολμηρό και ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την ΝΔ. δεν αφήνει καμία χαραμάδα ο κ. Ανδρουλάκης».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι παρουσιάσαμε και το πρόγραμμά μας στη Θεσσαλονίκη.

Να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό συνέδριο

«Το επόμενο βήμα είναι, για να μπορέσει να υπάρξει μία ξεκάθαρη προοδευτική απάντηση απέναντι στη σήψη, να γίνει ένα μεγάλο δημοκρατικό ανοιχτό συνέδριο με ένα κεντρικό διακύβευμα: τον προσανατολισμό. Όπου και εκεί θα υπάρξει και συλλογική απόφαση. Η συλλογική αυτή απόφαση θα λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με την ΝΔ.».

Αναφορικά με τις πολιτικές εξελίξεις και την στάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις συχνές πολιτικές παρεμβάσεις του παρόλο που είναι δήμαρχος Αθηναίων, σημείωσε: «Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε. Είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες και πρέπει να έχουμε άποψη που αφορά στην πόλη μας, στην ζωή των κατοίκων. Είμαι ΠΑΣΟΚ, κατέβηκα και υποψήφιο πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και κόσμος που με στήριξε στην δεύτερη Κυριακή. Θεωρώ ότι έχω χρέος, την άποψή μου να την εκφέρω δημόσια, να εκτίθεμαι, να παρουσιάζω τις θέσεις και τις απόψεις μου και ο κόσμος να κρίνει».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Δεν ξέρω αν είναι πιθανολογούμενη η επιστροφή του κ. Τσίπρα, πρέπει και ο ίδιος να αποφασίσει και όταν υπάρξουν ανακοινώσεις θα τοποθετηθούμε νομίζω όλοι. Όμως αυτό δεν πρέπει να αλλάζει την δική μας προσέγγιση η οποία πρέπει να είναι προοδευτική απάντηση και νίκη στις επόμενες εκλογές.

Είναι χρέος του κ. Ανδρουλάκη να νικήσει τον Μητσοτάκη γιατί αλλιώς η χώρα θα έχει μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι για το Plan A και να μην υπάρχει καμία υποψία εσωστρέφειας. Πρέπει πολλοί να έχουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι δουλευτούμε για τον κοινό στόχο που είναι εθνικός στόχος. Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη ΝΔ», δήλωσε συμπληρωματικά.