Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
25.08.2025 | 15:34
Φωτιά σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Δούκας: Μέτωπο αυτοδιοικητικών εν όψει ΔΕΘ απέναντι «σε πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα»
Αυτοδιοίκηση 25 Αυγούστου 2025 | 13:12

Δούκας: Μέτωπο αυτοδιοικητικών εν όψει ΔΕΘ απέναντι «σε πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα»

«Και φέτος η αυτοδιοίκηση απουσιάζει από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ενόψει ΔΕΘ», επισημαίνει η παράταξη του Χάρη Δούκα

Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης συμμετείχαν σε πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση με πρωτοβουλία του δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», Χάρη Δούκα, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«’Κάθε χρόνο και χειρότερα’, ήταν η κοινή διαπίστωση των αιρετών στους δήμους, καθώς μεγάλα προβλήματα του θεσμού επιδεινώνονται, όπως είναι τα οικονομικά, ενώ προστίθενται και νέα όπως οι αποτυχημένες κυβερνητικές πολιτικές στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας και στα κρίσιμα θέματα της διαχείρισης του νερού και των απορριμμάτων. Παρ’ όλα αυτά και φέτος η αυτοδιοίκηση απουσιάζει από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ενόψει ΔΕΘ», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Τα τρία αιτήματα που κατέθεσε η παράταξη Δούκα

Παράλληλα, η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» ζητεί έκτακτη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και συνάντηση με τον πρωθυπουργό, πριν την ΔΕΘ, «προκειμένου να συζητηθούν 1. Η ενίσχυση των δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνοσμα των 7,9 δισ. ευρώ. 2. Ο επανασχεδιασμός της Αντιπυρικής Προστασίας, καθώς και φέτος χιλιάδες στρέμματα γης, σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες. 3. Η άμεση ανάκληση των κυβερνητικών σχεδίων για την διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων και την διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Τέλος, επισημαίνεται στην ανακοίνωση πως «οι αιρετοί δεν μπορούν να παραμένουν θεατές σε πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν τις προσπάθειες των δήμων να δράσουν αποτελεσματικά, επισήμανε ο Χάρης Δούκας και απηύθυνε κάλεσμα για την συγκρότηση ενός Αυτοδιοικητικού Μετώπου εν όψει ΔΕΘ».

Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού
Διαδημοτική συνεργασία 25.08.25

Απορριμματοφόρο παραχώρησε δήμος της Αττικής σε νησιώτικο δήμο για να ενισχύσει την καθαριότητα του νησιού

Έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια να αντεπεξέλθει των αναγκών του στην καθαριότητα από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα
Λαμβάνονται μέτρα 22.08.25

Θεσσαλονίκη: Παραβάσεις από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών που ξεπερνούν κάθε φαντασία – «Τσουχτερά» πρόστιμα

Από τις πιο «εντυπωσιακές» περιπτώσεις στην Θεσσαλονίκη είναι αυτή με πέντε άτομα που επέβαιναν σε ένα πατίνι και ένας που άφησε τα χέρια από το τιμόνι για να γράψει... μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου
Δημοτική περιουσία 22.08.25

Βανδαλισμοί στα νέα φωτιστικά της Βορειοδυτικής Χίου

Πλήγμα στην καθημερινότητα των δοκιμαζόμενων από τις πυρκαγιές πολιτών και τοπικών θεσμών της Χίου αποτελούν οι βανδαλισμοί των νέων φωτιστικών σωμάτων που καταγγέλλει ο Δήμος Χίου.

Σύνταξη
Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης
Περιβάλλον 20.08.25

Δέκα ενέργειες για την προστασία των δασών, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με παρέμβαση του ο Γιάννης Κωνσταντάτος με την ιδιότητα του δημάρχου και προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων προτείνει δέκα μέτρα για την σωτηρία των δασών.

Σύνταξη
Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο
ΓΕΜΗ - ΙΟΒΕ 25.08.25

Επιχειρηματικότητα με πήλινα πόδια – Το 75% που ανοίγει επιχείρηση το κάνει επειδή δε βγαίνει το μεροκάματο

H επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να πλέει σε ρηχά νερά, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων να είναι ατομικές και να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τα καταλυματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Άρσεναλ: Πλήγμα για τους «κανονιέρηδες» με τον τραυματισμό του Σακά – Πόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια για την Άρσεναλ ο 23χρονος εξτρέμ Σακά, ο οποίος εξαιτίας του τραυματισμού του θα χάσει το ντέρμπι με την Λίβερπουλ όπως και τα ματς με την Εθνικής Αγγλίας.

Σύνταξη
Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας
ΥΠΑΑΤ 25.08.25

Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των παραγωγών – Τι είπε για τις καθυστερήσεις ο Τσιάρας

«Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε διακινδύνευση η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους», υποστήριξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας

Σύνταξη
Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth
English edition 25.08.25

Tourism in Greece: Beyond Arrivals, Toward Sustainable Growth

Bank of Greece data confirm that visitors spent significantly more regardless of the modest rise in arrivals. Germans, French, Italians, and Americans, in particular, boosted spending per trip, helping widen the surplus.

Σύνταξη
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
