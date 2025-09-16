Δούκας για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Να σταθούμε απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί ‘αστάθειας’»

Δήλωση έκανε ο Χάρης Δούκας, μέλος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και δήμαρχος Αθηναίων, σχετικά με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ «οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική», καθώς αποτελεί εκφραστή του προοδευτικού χώρου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δούκας.

Όπως τόνισε, «η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα», προσθέτοντας ότι πρέπει να σταθούν «ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου».

Αναγκαία θεωρεί την «αλλαγή κατεύθυνσης, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή».

Τι ανέφερε ο Δούκας για την προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ

«ΑΠΕΝΑΝΤΙ…

Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας.

Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ.

Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική.

Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου και αποσκοπούν σε παράδοση της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη.

Η αυτονομία συμβαδίζει με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα.

Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στον ίδιο καταστροφικό δρόμο αλλά για ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη γραμμή.

Αλλιώς τα φαινόμενα απαξίωσης, αποστροφής και αποχής από την πολιτική θα ενισχυθούν και θα ανοίξουν τον δρόμο για τον επικίνδυνο λαϊκισμό».