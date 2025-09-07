Δούκας: Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς
«Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση
«Ο πρωθυπουργός τιμωρεί τους δήμους», επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, για την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ.
«Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά. Ο πρωθυπουργός ‘ξέχασε’ την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Τη θυμήθηκε μία και μοναδική φορά για να την τιμωρήσει. Αφαιρεί από τους δήμους την αρμοδιότητα των Πολεοδομιών, ένα από τα βασικά εργαλεία, δηλαδή, που έχουμε για την ανάπτυξη των πόλεών μας. Αφού η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις πολεοδομίες έξι χρόνια χωρίς προσωπικό και πόρους, τις θυμήθηκε τώρα, λίγους μήνες αφότου οι δήμοι με τις πολεοδομίες τους, ανέτρεψαν τα κυβερνητικά σχέδια για τσιμεντοποίηση των πόλεων μέσω του ΝΟΚ», υπογράμμισε ο κ. Δούκας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους»
Ακολούθως πρόσθεσε πως «εύλογα αναρωτιέται κανείς πώς η ‘αγαπημένη’ κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίζεται ως εξυγιαντής κατά της διαφθοράς. Της διαφθοράς που ο δήμος Αθηναίων πολέμησε και πολεμάει αποτελεσματικά, σπάζοντας όλα τα αποστήματα που κληρονόμησε».
Τέλος, επισήμανε πως «όσο για την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, όπως φαίνεται, ακόμη χειροκροτεί τον πρωθυπουργό. Είναι ώρα όσοι πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντιδράσουν δυναμικά».
Όσα ανέφερε ο Χάρης Δούκας:
Ο Πρωθυπουργός τιμωρεί τους Δήμους.
Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πανηγυρικά. Ο πρωθυπουργός «ξέχασε» την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Τη θυμήθηκε μία και μοναδική φορά για να την τιμωρήσει. Αφαιρεί από τους Δήμους την αρμοδιότητα των Πολεοδομιών, ένα από τα βασικά εργαλεία,… pic.twitter.com/XEgGNIHJNt
— Haris Doukas (@h_doukas) September 7, 2025
