ΠΑΣΟΚ: Χρειάζεται άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα voucher βρεφονηπιακών σταθμών
«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
Άμεση αναθεώρηση των κριτηρίων για τα voucher των βρεφονηπιακών σταθμών ζητεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μέσω κοινής ανακοίνωσης των βουλευτών Κατερίνας Καζάνη και Παναγιώτη Δουδωνή, και του τομέα Πρόνοιας Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στους γονείς και ίσες ευκαιρίες στα παιδιά. Η πρόσβαση σε αυτούς πρέπει να είναι δίκαιη και προσιτή σε όλες τις οικογένειες», τονίζει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
«Ωστόσο», επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη, «παρά την εκτόξευση του κόστους ζωής (ενοίκια, ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ιατρικά έξοδα), τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς παραμένουν ίδια με πέρυσι, αφήνοντας πολλές οικογένειες εκτός. Οι γονείς αδυνατούν να ανταποκριθούν στο υπέρογκο κόστος των ιδιωτικών σταθμών, το οποίο φτάνει έως και τα 650 ευρώ μηνιαίως. Η κυβέρνηση, με την αδράνειά της, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις νέες οικογένειες και εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες».
«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον πολίτη»
Υπογραμμίζει πως «για τον λόγο αυτό, οι βουλευτές Παναγιώτης Δουδωνής και Κατερίνα Καζάνη κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Κοινωνικής Συνοχής ζητώντας να επανεξεταστούν άμεσα τα κριτήρια χορήγησης voucher».
Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως απαιτείται «άμεση αναθεώρηση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες κόστους ζωής. Αναπροσαρμογή των κριτηρίων και για τους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ώστε να μην αποκλείονται οικογένειες με πραγματικές ανάγκες».
Τέλος, τονίζει ότι «η στήριξη της οικογένειας και η ουσιαστική ενίσχυση των νέων γονιών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον πολίτη».
