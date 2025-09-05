newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»
Πολιτική Γραμματεία 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:55

ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή 'έκθεση ιδεών' με αυτοθαυμασμό», λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Spotlight

«Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που ακολούθησε τη ‘Μαύρη Βίβλο’ μας, δεν είναι απάντηση· είναι μνημείο πανικού», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Πουλά και του τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλη Χάλαρη.

Επισημαίνει, μάλιστα, πως «αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή ‘έκθεση ιδεών’ με άσχετες αναφορές, επικοινωνιακές αναπαραστάσεις και αυτοθαυμασμό», ενώ προσθέτει πως «μιλούν για ‘όραμα’ την ώρα που κρύβουν την αλήθεια: δεν υπάρχει ούτε λογοδοσία ούτε σχέδιο».

«Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη», σημειώνουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας τα εξής για την απάντηση του υπουργείου:

– «Δεν απάντησαν ποτέ στο κεντρικό ερώτημα: πότε θα αποκτήσει το υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι υπόλοιποι φορείς του οργανόγραμμα και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Χωρίς αυτό, μιλάμε για ένα υπουργείο-κέλυφος.

– »Δεν απάντησαν ποτέ γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικό risk-informedspatialplanning, δηλαδή δεσμευτική συνεκτίμηση κινδύνων στον χωρικό σχεδιασμό. Αντί για ξεκάθαρες δεσμεύσεις, σιωπή.

– »Δεν απάντησαν ποτέ πώς κατανέμονται οι πόροι πρόληψης–καταστολής. Εμείς βάλαμε το ερώτημα μετρημένα: πότε θα δούμε 60%-40%, αντί του σημερινού 80%-20%; Η απάντηση; Κανένα νούμερο, καμία δέσμευση, μόνο γενικολογίες.

– »Δεν απάντησαν ποτέ για το θεσμικό κενό του Εθνικού Διοικητή Πολιτικής Προστασίας που ακυρώνει στην πράξη τον ίδιο τον νόμο που ίδιοι ψήφισαν».

Και τονίζουν πως «αντί για διάλογο στα ουσιώδη, επέλεξαν έναν κατάλογο με δράσεις ‘βιτρίνας’, πολλά από τα οποία είτε μένουν στα χαρτιά είτε αποδεικνύονται ασύνδετα με τις πραγματικές ανάγκες».

Για τη ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού)

«Μας λένε για ‘πάνω από 300 συλλήψεις’. Ας απαντήσουν όμως με στοιχεία:

  • »Σε πόσες από αυτές τις συλλήψεις αποδείχθηκε τελικά πραγματική ενοχή;
  • »Πόσες καταδίκες εκδόθηκαν;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Και εξηγεί πως «άλλο είναι να εμφανίζεις αριθμούς ‘εν θερμώ’ μπροστά στις κάμερες, και άλλο να αποδεικνύεις σοβαρή διερεύνηση και δικαστική τελεσιδικία. Η κοινωνία δεν θέλει επικοινωνιακά σόου ούτε ‘επιδείξεις χειροπεδών’ – θέλει αποτελέσματα, θέλει πρόληψη, θέλει δικαιοσύνη».

«Για τις ‘επιτυχίες’ που επικαλούνται»

«Μιλούν για αύξηση προσωπικού στην Πυροσβεστική, αλλά κρύβουν ότι παραμένει πολυδιασπασμένο, χωρίς ενιαίο πλαίσιο, με συμβασιούχους στην ομηρία και ανεπαρκή εκπαίδευση», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «μιλούν για περισσότερα εναέρια μέσα, αλλά η χώρα επιχειρεί το 2025 με μόλις 9 από τα 24 Canadair, ενώ χάθηκε η δυνατότητα αναβάθμισης 8 αεροσκαφών λόγω κυβερνητικής ανικανότητας».

Επιπλέον, τονίζει πως «μιλούν για το 112, αλλά παραλείπουν να πουν ότι από μόνο του δεν σώζει ζωές, αν δεν συνοδεύεται από σχέδιο εκκενώσεων, πρόληψη και χωρική ανθεκτικότητα».

Τέλος, υπογραμμίζει, «μιλούν για το πρόγραμμα ‘ΑΙΓΙΣ’, αλλά αποκρύπτουν ότι η απορρόφηση είναι χαμηλή, ότι τα ΠΕΚΕΠΠ απεντάχθηκαν και ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν λάβει ουσιαστική στήριξη».

Για να καταλήξει πως «η κυβέρνηση, αντί να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, κατέφυγε στην αγαπημένη της συνταγή: επικοινωνία αντί ουσίας, αυτοθαυμασμός αντί αυτοκριτικής, μετακύλιση ευθυνών αντί ανάληψης ευθυνών».

«Οι πολίτες δεν χρειάζονται υπουργεία-βιτρίνες ούτε ανακοινώσεις-σεντόνια. Χρειάζονται κυβέρνηση που να μπορεί, όχι κυβέρνηση που να προσποιείται», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η Νέα Δημοκρατία απάντησε αλλού για αλλού, υπό καθεστώς πανικού. Η απάντηση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια βιαστική συρραφή έργων και προγραμμάτων. Καμία απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα, μόνο ‘εν θερμώ» επικοινωνία. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να πορεύεται άλλο με αυταπάτες».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Γεραπετρίτης: Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI

Vita.gr
Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Ευτυχία: Υπάρχει συνταγή; Μπορείς να τη βρεις στο τραπέζι

Πολιτική
Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα χρειάζεται αναπτυξιακό σοκ

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Νέα ηχηρή παρέμβαση 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
«Αδιανόητο» 05.09.25

«Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό

Το δυστύχημα με τον Προαστιακό, όταν συρμός παρέσυσε άνδρα που επιχείρησε να περάσει αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως, σχολιάζουν τα κόμματα, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Ανάπτυξη 05.09.25

ΠΑΣΟΚ: Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της οικονομίας – Η ΝΔ σπατάλησε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο 1,7% «βούτηξε» η ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση πως αφήνει την Ελλάδα ευάλωτη σε εξωγενείς διαταραχές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα
Το διακύβευμα 05.09.25

Ανδρουλάκης: Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση ΝΔ – Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια νέα αρχή στη χώρα, μια τομή - και για εμένα, είναι ευκαιρία στις επόμενες εθνικές εκλογές να μπει ένα τέλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ο Μητσοτάκης έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία»
Από τη Μακεδονία 05.09.25

«Έχει αφήσει τους αγρότες χωρίς στήριξη και τους καταναλωτές χωρίς προστασία» - Πυρά Φάμελλου για Μητσοτάκη

«Παράτησε την ύπαιθρο, το μόνο που ένοιαζε τη ΝΔ ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά» είπε για τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»
«Θεσμική εκτροπή» 05.09.25 Upd: 13:45

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», επισήμανε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» του κυβερνώντος κόμματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Πέρα από εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας – Οι «ξεχασμένοι» όροι Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ
Αγνοούνται 05.09.25

Πέρα από το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι «ξεχασμένοι» όροι του Πούτιν που θα βρει μπροστά της η ΕΕ

Η ΕΕ αγνοεί επί τούτω πάγιους όρους του Πούτιν για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία - Αποτελούν μια μπλόφα του Ρώσου ηγέτη στη διαπραγματευτική παρτίδα πόκερ που παίζει με τη δυτική συμμαχία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
Τζόρτζια 05.09.25

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα δηλώνει ανησυχία μετά τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ατόμων σε εργοτάξιο στη Τζόρτζια όπου κατασκευάζονται μπαταρίες για αυτοκίνητα Hyundai και Kia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Νέα ηχηρή παρέμβαση 05.09.25 Upd: 18:46

Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον δρόμο για αλλαγές που θα βελτιώσουν άμεσα τη ζωή των πολλών, με μερίδιο στην ανάπτυξη για όλους και όχι για λίγους, ανέδειξε ο Αλ. Τσίπρας. Είπε «όχι στην Ελλάδα της αδικίας της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, των επιδοτούμενων κομματικών στελεχών με Πόρσε».

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα και καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή
Ανθρωπογενής κρίση 05.09.25

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ προειδοποιεί κατά του λιμού στη Γάζα - Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την καταστροφή

«Πρόκειται για μια καταστροφή, που το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αποτρέψει και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή», διεμήνυσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Σύνταξη
FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα
Ποδόσφαιρο 05.09.25

FIFA: Πάνω από 12.000 παίκτες άλλαξαν ομάδα

Η FIFA κατέγραψε το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών στις διεθνείς μεταγραφές, με την Αγγλία να ηγείται και το γυναικείο ποδόσφαιρο να παρουσιάζει εκρηκτική ανάπτυξη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας
«Επιτελική ανικανότητα» 05.09.25

Μανιάτης στην Κομισιόν: Η κυβέρνηση καταστρέφει τον καλύτερο βιοτεχνικό κλάδο της Ελλάδας

Μια ακόμα περίπτωση «αδιαφάνειας, διαφθοράς και τραγικής ανικανότητας της κυβέρνησης» στη διαχείριση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης καταγγέλλει στην ΕΕ ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης
«Είμαι πληγωμένος» 05.09.25

Πατήσια: «Αρνιόταν να πάει στον γιατρό όσο και να φωνάζαμε εμείς» λέει ο πατέρας της 34χρονης

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του - Η οικογένεια είναι βυθισμένη στο πένθος μετά από την ανείπωτη τραγωδία που διαδραματίστηκε στα Πατήσια

Σύνταξη
Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί στον Άρη

Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ για την τεχνική ηγεσία του Άρη και τα αρκετά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός στους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
Επικαιρότητα 05.09.25

ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων

«Αποκαλύπτεται ότι οι πυροσβέστες συμμετέχουν σε ασκήσεις πυρηνικού και χημικού πολέμου στα ίδια πεδία που θα ασκούνται σε απόσταση αναπνοής Νατοϊκά και ρωσικά στρατεύματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Economist Summit 05.09.25 Upd: 17:58

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Για την ουσία της πολιτικής ως μέσο βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων και των προοπτικών της χώρας μιλά ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, αποδεικνύοντας το αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνοντας όραμα για το μέλλον.

Σύνταξη
Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη 05.09.25

Συνάντηση με εκπροσώπους της OpenAI είχε ο Τάκης Θεοδωρικάκος – Αύριο υπογράφεται Μνημόνιο Συνεργασίας

Στόχος «να δώσουμε ουσιαστική ώθηση στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις φέρουμε στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη», λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ
Μητέρα Ρωσία 05.09.25

Intervision: Γιατί ο Πούτιν αναβιώνει τη γεωπολιτική απάντηση στη Eurovision; Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Η επιστροφή του Διαγωνισμού Τραγουδιού Intervision υπό την αιγίδα του Κρεμλίνου αποτελεί ένα ενδιαφέρον κράμα πολιτικής σκοπιμότητας και πολιτιστικής νοσταλγίας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)

Η φημολογούμενη «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ -σύμφωνα με την οποία όποτε σκοράρει- να «φεύγει» κι ένας διάσημος... επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι,

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

