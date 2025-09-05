ΠΑΣΟΚ: Μνημείο πανικού η απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη «Μαύρη Βίβλο»

«Η ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που ακολούθησε τη ‘Μαύρη Βίβλο’ μας, δεν είναι απάντηση· είναι μνημείο πανικού», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του υπεύθυνου ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Πουλά και του τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλη Χάλαρη.

Επισημαίνει, μάλιστα, πως «αντί να δώσουν ουσιαστικά στοιχεία, αντί να σταθούν με ειλικρίνεια απέναντι στα ερωτήματα που τους έθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κατέφυγαν σε μία μακροσκελή ‘έκθεση ιδεών’ με άσχετες αναφορές, επικοινωνιακές αναπαραστάσεις και αυτοθαυμασμό», ενώ προσθέτει πως «μιλούν για ‘όραμα’ την ώρα που κρύβουν την αλήθεια: δεν υπάρχει ούτε λογοδοσία ούτε σχέδιο».

«Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη», σημειώνουν τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας τα εξής για την απάντηση του υπουργείου:

– «Δεν απάντησαν ποτέ στο κεντρικό ερώτημα: πότε θα αποκτήσει το υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και οι υπόλοιποι φορείς του οργανόγραμμα και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Χωρίς αυτό, μιλάμε για ένα υπουργείο-κέλυφος.

– »Δεν απάντησαν ποτέ γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικό risk-informedspatialplanning, δηλαδή δεσμευτική συνεκτίμηση κινδύνων στον χωρικό σχεδιασμό. Αντί για ξεκάθαρες δεσμεύσεις, σιωπή.

– »Δεν απάντησαν ποτέ πώς κατανέμονται οι πόροι πρόληψης–καταστολής. Εμείς βάλαμε το ερώτημα μετρημένα: πότε θα δούμε 60%-40%, αντί του σημερινού 80%-20%; Η απάντηση; Κανένα νούμερο, καμία δέσμευση, μόνο γενικολογίες.

– »Δεν απάντησαν ποτέ για το θεσμικό κενό του Εθνικού Διοικητή Πολιτικής Προστασίας που ακυρώνει στην πράξη τον ίδιο τον νόμο που ίδιοι ψήφισαν».

Και τονίζουν πως «αντί για διάλογο στα ουσιώδη, επέλεξαν έναν κατάλογο με δράσεις ‘βιτρίνας’, πολλά από τα οποία είτε μένουν στα χαρτιά είτε αποδεικνύονται ασύνδετα με τις πραγματικές ανάγκες».

Για τη ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού)

«Μας λένε για ‘πάνω από 300 συλλήψεις’. Ας απαντήσουν όμως με στοιχεία:

»Σε πόσες από αυτές τις συλλήψεις αποδείχθηκε τελικά πραγματική ενοχή;

»Πόσες καταδίκες εκδόθηκαν;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Και εξηγεί πως «άλλο είναι να εμφανίζεις αριθμούς ‘εν θερμώ’ μπροστά στις κάμερες, και άλλο να αποδεικνύεις σοβαρή διερεύνηση και δικαστική τελεσιδικία. Η κοινωνία δεν θέλει επικοινωνιακά σόου ούτε ‘επιδείξεις χειροπεδών’ – θέλει αποτελέσματα, θέλει πρόληψη, θέλει δικαιοσύνη».

«Για τις ‘επιτυχίες’ που επικαλούνται»

«Μιλούν για αύξηση προσωπικού στην Πυροσβεστική, αλλά κρύβουν ότι παραμένει πολυδιασπασμένο, χωρίς ενιαίο πλαίσιο, με συμβασιούχους στην ομηρία και ανεπαρκή εκπαίδευση», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «μιλούν για περισσότερα εναέρια μέσα, αλλά η χώρα επιχειρεί το 2025 με μόλις 9 από τα 24 Canadair, ενώ χάθηκε η δυνατότητα αναβάθμισης 8 αεροσκαφών λόγω κυβερνητικής ανικανότητας».

Επιπλέον, τονίζει πως «μιλούν για το 112, αλλά παραλείπουν να πουν ότι από μόνο του δεν σώζει ζωές, αν δεν συνοδεύεται από σχέδιο εκκενώσεων, πρόληψη και χωρική ανθεκτικότητα».

Τέλος, υπογραμμίζει, «μιλούν για το πρόγραμμα ‘ΑΙΓΙΣ’, αλλά αποκρύπτουν ότι η απορρόφηση είναι χαμηλή, ότι τα ΠΕΚΕΠΠ απεντάχθηκαν και ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν λάβει ουσιαστική στήριξη».

Για να καταλήξει πως «η κυβέρνηση, αντί να απαντήσει στα ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, κατέφυγε στην αγαπημένη της συνταγή: επικοινωνία αντί ουσίας, αυτοθαυμασμός αντί αυτοκριτικής, μετακύλιση ευθυνών αντί ανάληψης ευθυνών».

«Οι πολίτες δεν χρειάζονται υπουργεία-βιτρίνες ούτε ανακοινώσεις-σεντόνια. Χρειάζονται κυβέρνηση που να μπορεί, όχι κυβέρνηση που να προσποιείται», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η Νέα Δημοκρατία απάντησε αλλού για αλλού, υπό καθεστώς πανικού. Η απάντηση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια βιαστική συρραφή έργων και προγραμμάτων. Καμία απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα, μόνο ‘εν θερμώ» επικοινωνία. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να πορεύεται άλλο με αυταπάτες».