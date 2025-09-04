newspaper
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 20:18
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική - Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 18:31
Φωτιά στη Λέσβο: Οι άνεμοι αναζωπύρωσαν τις φλόγες στη Βρίσα (βίντεο)
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:04

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Απάντηση στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης που παρουσιάστηκαν μέσω της «μαύρης βίβλου» της ΝΔ που συνέταξε η Χαριλάου Τρικούπη, δίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μεταξύ άλλων, όσον αφορά το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, το υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει πως «η αντιπολίτευση παραγνωρίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος».

Όσον αφορά τους εθελοντές πυροσβέστες, τονίζει πως ο αριθμός τους «ξεπερνά τους 4.900 από 2.130 που ήταν το 2021, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον αριθμό των εθελοντών πολιτικής προστασίας».

«Το νέο αφήγημα της ‘μαύρης βίβλου του ΠΑΣΟΚ’ αποδείχθηκε άνθρακας και καταρρίπτεται στην πράξη», σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση επισημαίνοντας έντεκα δράσεις/πολιτικές του υπουργείου. Καταλήγει τονίζοντας πως «η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό. Έχει ανάγκη από όραμα και απτά έργα. Όσοι επιμένουν να βλέπουν μόνο το σκοτάδι, αδικούν τις προσπάθειες, τις κατακτήσεις και την πρόοδο της κοινωνίας μας. Συνεχίζουμε τη συλλογική δουλειά με αποφασιστικότητα και σχέδιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«Το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου του ΠΑΣΟΚ» αποδείχθηκε άνθρακας και καταρρίπτεται στην πράξη:

1. Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κράτους, υπάρχει δημόσιος φορέας αρμόδιος για το σύνολο των ενεργειών του κύκλου διαχείρισης καταστροφών δηλαδή της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης, αποκατάστασης και αρωγής. Πρόκειται για μια θεσμική, δεδομένου, που βγάζει τη χώρα από τη λογική του κατακερματισμού. Ενώ στην Ευρώπη οι περισσότερες χώρες ακόμη λειτουργούν με διάσπαρτες αρμοδιότητες και ελλιπή συντονισμό, η Ελλάδα έκανε άλμα μπροστά.

2. Προσωπικό

Η αντιπολίτευση παραγνωρίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Από τους περίπου 14.000 υπαλλήλους το 2019, φτάσαμε σήμερα σε 18.000 – τον μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία του Σώματος. Η πολιτική επιλογή είναι σαφής: ισχυρότερο, νεότερο και πολυπληθέστερο Πυροσβεστικό Σώμα, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Έτσι το προσωπικό ενισχύθηκε κατά 29%.

Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ – δασοκομάντος) δημιουργήθηκαν μετά την τραγωδία στο Μάτι το 2018, ως απάντηση στην ανάγκη για άμεση, εξειδικευμένη επέμβαση. Από τις 12 μονάδες που λειτούργησαν το 2021, φτάσαμε πλέον στις 21, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της επικράτειας. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που ακολουθεί διεθνή πρότυπα (όπως οι Hotshots στις ΗΠΑ) και αποδεικνύει ότι η Πολιτεία δεν μένει αδρανής απέναντι στις προκλήσεις, αλλά οικοδομεί θεσμούς ανθεκτικότητας. Η πολιτική διάσταση είναι ξεκάθαρη: από την αδράνεια του παρελθόντος (και την ουσιαστική διάλυση της εμπειρίας δασοπυρόσβεσης το 1998 επί Κυβερνήσεως Κ. Σημίτη), περνάμε σε μια μόνιμη, θεσμοθετημένη δύναμη πρόληψης και καταστολής.

Οι εποχικοί πυροσβέστες υπογράφουν πλέον 8μηνες συμβάσεις, αντί για 6μηνες που ίσχυαν μέχρι πέρσι, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη της παρατεταμένης πλέον αντιπυρικής περιόδου, λόγω κλιματικής κρίσης, η οποία ξεκινά από τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο.

Ο αριθμός των εθελοντών πυροσβεστών φέτος ξεπερνά τους 4.900 από 2.130 που ήταν το 2021, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον αριθμό των εθελοντών πολιτικής προστασίας.

3. Εναέρια μέσα – Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Η ενίσχυση των εναέριων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σήμερα επιχειρούν καθημερινά από 80 έως 85 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η διασπορά τους καλύπτει όλη τη χώρα, με βάση το χάρτη επικινδυνότητας. Αυτό σημαίνει ποσοστιαία αύξηση 46% σε σχέση με το 2019, όπου επιχειρούσαν μόλις 55-60 πτητικά μέσα. Η διαφορά είναι πολιτική και ποιοτική: από τα λίγα και συχνά μη διαθέσιμα μέσα του 2019, φτάσαμε σε έναν εκσυγχρονισμένο στόλο που αξιοποιεί νέες τεχνολογίες και πολλαπλές δυνατότητες επιχειρήσεων.

Φέτος τα drones αυξήθηκαν από 40 σε 87 και προσφέρουν κρίσιμο πλεονέκτημα στην άμεση ανίχνευση πυρκαγιών, καθώς εντοπίζουν τον καπνό πριν καν γίνει φωτιά. Με βάση τα στατιστικά, το 90% των πυρκαγιών κατασβήνεται στα πρώτα λεπτά.

Αναφορικά με τα CanadAIR, η Κυβέρνηση πέτυχε να αντιμετωπίσει την αδυναμία της κατασκευάστριας εταιρείας να ανοίξει εγκαίρως τη γραμμή παραγωγής για την αναβάθμισή τους, μέσω της απένταξης από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο έχει τεθεί ως ορίζοντας ολοκλήρωσης η 30/06/2026, και τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών με την εξασφάλιση χρηματοδότησης με ρεαλιστικά και επιτεύξιμα ορόσημα.

4. 112

Η καθιέρωση του 112 από την κυβέρνηση αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την ασφάλεια των πολιτών. Σώζει ζωές, μειώνει τον χρόνο αντίδρασης, ενισχύει την εμπιστοσύνη στο κράτος και φέρνει τη χώρα μας σε σύγκλιση με την ευρωπαϊκή πολιτική προστασία. Επιπλέον, προβαίνουμε σε αναβάθμιση του 112 με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών για την άμεση ενημέρωση του συνόλου των πολιτών που ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο.

5. Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

Με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, συνολικού ύψους 2,16 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αξιοποιεί 3 χρηματοδοτικές πηγές – Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – υλοποιείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός θωράκισης της Χώρας που αφορά στο σύνολο του κύκλου διαχείρισης καταστροφών πρόληψη – ετοιμότητα – αντιμετώπιση – αποκατάσταση και αρωγή:

Για πρώτη φορά αναπτύσσεται μια Εθνική Βάση Δεδομένων ως ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης κινδύνων και πρόληψης, με δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων και στοιχείων από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και μετουσίωσης αυτών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρησιακά αξιοποιήσιμες πληροφορίες.

Διαφυλάσσουμε την πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά με τη συμβασιοποίηση έργων για την επιτήρηση αρχαιολογικών χώρων και εθνικών δρυμών με σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης.

Εξασφαλίζουμε την ενίσχυση των συμμετεχόντων στην Πολιτική Προστασία φορέων. Οι φορείς έχουν ενισχυθεί με συμβασιοποιημένες δράσεις προϋπολογισμού ανά φορέα:

Το Πυροσβεστικό Σώμα 650.861.840 ευρώ

Το Λιμενικό Σώμα 7.356.355 ευρώ

Η Δασική Υπηρεσία 12.104.688 ευρώ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας 6.978.000 ευρώ

Η ΕΚΑΠΥ 4.958.388 ευρώ

Η ΕΛΑΣ 15.375.883 ευρώ

Το ΥΠΕΘΑ 65.760.175 ευρώ

Το ΥΠΚΚΠΠ 96.104.881 ευρώ

Θωρακίζουμε την επιχειρησιακή ικανότητα του Πυροσβεστικού Σώματος με την αναβάθμιση συστημάτων όπως το Engage.

Ενισχύουμε τις εθελοντικές οργανώσεις με εξοπλισμό μέσω συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 2.443.872,60 Euro, γιατί ο εθελοντισμός έχει αξία.

6. Καθαρισμός οικοπέδων – Ενίσχυση ΟΤΑ

Με βάση το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο 2025-2028 οι ΟΤΑ ενισχύονται με επτακόσια εκατομμύρια ευρώ (700.000.000 Euro) για προγράμματα πολιτικής προστασίας, που επικεντρώνονται στην πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστροφών.

Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην πράξη η διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων για ακαθάριστα οικόπεδα. Θεσπίστηκε επίσης το Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Η πολιτική διάσταση είναι προφανής: Από την ανοχή και την αδράνεια του χθες, περάσαμε σε αυστηρό και μετρήσιμο πλαίσιο ευθύνης.

7. Risk Assessment

Νομοθετήσαμε την εκπόνηση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, για τον οποία ήδη συστάθηκε και λειτουργεί η επιστημονική Επιτροπή κατάρτισής του, με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και αναμένεται να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός του έτους.

8. Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού

Η ατιμωρησία τελείωσε. Φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την αυστηροποίηση των ποινών και την ύπαρξη ειδικού Αντιεισαγγελέα Εφετών, ως επόπτη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας.

9. Προστασία Πολιτιστικού Περιβάλλοντος

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού υιοθετήθηκε μια συστηματική πολιτική προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έχουν υλοποιηθεί 53 αυτοψίες και 19 επανέλεγχοι σε αρχαιολογικούς χώρους, ελέγχθηκαν 13 μελέτες πυρασφάλειας, εκπαιδεύτηκαν 64 υπάλληλοι του ΥΠΠΟ, ενώ μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» προχωρά η εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε 21 μνημεία. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις εκκένωσης σε Ολυμπία, Δελφούς και Επίδαυρο. Η επιλογή αυτή έχει και πολιτική διάσταση: δείχνει ότι η Πολιτεία δεν περιορίζεται στην τυπική προστασία της ζωής και της περιουσίας, αλλά επεκτείνει το δίκτυο ασφάλειας στην ίδια την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, εντάσσοντας την πρόληψη στις εθνικές προτεραιότητες.

10. Αναβάθμιση Πλαισίου Κρατικής Αρωγής

Διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο για την κρατική αρωγή προς πολίτες και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα από το 2019 να έχουν δοθεί συνολικά πάνω από εννιακόσια εκατομμύρια ευρώ (900.000.000 Euro) σε πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις και επιδόματα. Συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του Daniel στη Θεσσαλία έχουν δοθεί περισσότερα από τετρακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια ευρώ (442.000.000 Euro), τα οποία αντιστοιχούν σε 29.000 δικαιούχους (αγρότες και επιχειρήσεις) και σε 2.765 άδειες επισκευής κτιρίων. Περαιτέρω, από το 2019 έχουν εκδοθεί πάνω 182 αποφάσεις οριοθέτησης πληγεισών περιοχών που αντιστοιχούν σε 287 μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας φυσικές καταστροφές.

11. ΟΑΣΠ

Μετά από ενέργειες της κυβέρνησης και την εξασφάλιση χρηματοδότησης και σε συνεργασία – για πρώτη φορά – με σύσσωμη την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, που συμμετέχει στις δύο αρμόδιες Επιτροπές του ΟΑΣΠ εξασφαλίστηκε η παρακολούθηση της χερσαίας και υποθαλάσσιας ηφαιστειακής και σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Σαντορίνης μέχρι και τον Μάϊο 2026.

Το 2023 επικαιροποιήθηκε το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί σχεδόν 30.000 δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων που αφορά όλη την Επικράτεια – με το περίπου 80% των ελέγχων να αφορούν Εκπαιδευτήρια και το 12% περίπου Νοσοκομεία – ενώ επεκτείναμε το θεσμικό πλαίσιο του προσεισμικού ελέγχου και στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Συμπέρασμα

Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό. Έχει ανάγκη από όραμα και απτά έργα. Όσοι επιμένουν να βλέπουν μόνο το σκοτάδι, αδικούν τις προσπάθειες, τις κατακτήσεις και την πρόοδο της κοινωνίας μας. Συνεχίζουμε τη συλλογική δουλειά με αποφασιστικότητα και σχέδιο».

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Business
Όμιλος AKTOR: Αύξηση 112% στα EBITDA στο εξάμηνο

Όμιλος AKTOR: Αύξηση 112% στα EBITDA στο εξάμηνο

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ
Δύο χρόνια 04.09.25
Δύο χρόνια 04.09.25

Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25

ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

«Η κυβέρνηση αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη
ΣΥΡΙΖΑ 04.09.25
ΣΥΡΙΖΑ 04.09.25

Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Νέα Αριστερά 04.09.25
Νέα Αριστερά 04.09.25

Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Κάθε τρεις ημέρες βγαίνει ένα σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τη ΝΔ και κουκουλώνεται, τόνισε η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»
«Κοινωνική κατακραυγή» 04.09.25
«Κοινωνική κατακραυγή» 04.09.25

«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»

Σφοδρή επίθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Δράμας, τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του και την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 13:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
Πολιτική Γραμματεία 04.09.25
Πολιτική Γραμματεία 04.09.25

Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.

Παροχολογίας συνέχεια από την κυβέρνηση, ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα - Οι διαρροές για πακέτο ύψους 1,7 δισ.

Σύνταξη
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ισπανία – Ελλάδα
Μπάσκετ 04.09.25

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα

LIVE: Ισπανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Ελλάδα για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στα σύνορα με Πακιστάν
Κόσμος 04.09.25
Κόσμος 04.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Τη νύχτα της Κυριακής το Αφγανιστάν συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σύνταξη
«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
Το αύριο 04.09.25
Το αύριο 04.09.25

«Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια

Με προσωπική περιουσία που αγγίζει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Τζόρτζιο Αρμάνι άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Πριν πεθάνει, όρισε το μέλλον του ονόματος μακριά από μνηστήρες 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
Συναγερμός 04.09.25
Συναγερμός 04.09.25

Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112

Ήχησε το 112 της Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω «επικίνδυνων καπνών» που προκλήθηκαν από τη φωτιά

Σύνταξη
5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Οικονομία 04.09.25
Οικονομία 04.09.25

5th Thessaloniki Metropolitan Summit: Ο Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης συζητούν για το πώς ο κόσμος των επιχειρήσεων βλέπει τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit που διοργανώνει ο Economist και το powergame.gr συνομιλούν ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp.

Σύνταξη
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν
Αλλαγές 04.09.25
Αλλαγές 04.09.25

Πώς θα λειτουργήσει στα εγκαίνια της ΔΕΘ το μετρό Θεσσαλονίκης - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Το προσεχές Σάββατο εγκαινιάζεται η 89η ΔΕΘ και στην πόλη θα εφαρμοστούν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία σε ορισμένους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

