Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Πολιτική Γραμματεία 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Upd:4.09.2025, 13:12
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης επικεντρώθηκε η σημερινή παρουσίαση από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ της «μαύρης βίβλου» της ΝΔ, με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύουν σφοδρά πυρά των φυσικών φαινομένων.

Ομιλίες πραγματοποίησαν οι Ανδρέας Πουλάς (υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), Μιχάλης Χάλαρης (γραμματέας τομέα Πολιτικής Προστασίας) και Παναγιώτης Δημόπουλος (γραμματέας τομέα Περιβάλλοντος). Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που είχε ανακοινωθεί ότι θα βρισκόταν στο πάνελ, βρίσκεται στο Σεράγεβο, σε προγραμματισμένη αποστολή της Βουλής.

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την «ανθεκτικότητα» εδώ.

Δείτε την παρουσίαση:

YouTube thumbnail

«Η Πολιτική Προστασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέτυχε»

«Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση αν τα μισθωμένα αεροσκάφη αποδίδουν τα αναμενόμενα. Χάθηκε η δυνατότητα αναβάθμισης των μέσων πυρόσβεσης», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς και πρόσθεσε πως «η Πολιτική Προστασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέτυχε γιατί δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα».

Αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα μονιμοποίησης των εποχικών πυροσβεστών, τονίζοντας πως «αυτή τη στιγμή που η χώρα καίγεται δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήνεις ανεκμετάλλευτους. Εμείς ζητήσαμε να μπορούν να εργάζονται για δέκα μήνες. Η αντιπυρική περίοδος έχει μεγαλώσει. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με την κλιματική κρίση, πρέπει να έχουμε ανθρώπους ετοιμοπόλεμους. Ας τους παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στις δασικές υπηρεσίες».

Για το 112 ανέφερε ότι η χρήση του θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. «Βλέπουν οι πολίτες το 112 και δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία και να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Στην Πάτρα, ακούσαμε κατοίκους ότι ‘ευτυχώς δεν ακούσαμε το 112’. Λελογισμένη χρήση του 112».

Ο Ανδρέας Πουλάς

«Η κυβέρνηση έχει κοροϊδέψει τους εθελοντές»

Από την πλευρά του ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χάλαρης, επισήμανε ότι «ήμασταν όλοι θετικοί όταν ιδρύθηκε το υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην πράξη μια γενική γραμματεία που λειτουργεί χωρίς διακριτούς τομείς είναι ένας οργανισμός χωρίς σπονδυλική στήλη».

Πρόσθεσε πως «η κομματικοποίηση είναι πανταχού παρούσα. Έργα όπως τα πυροσβεστικά οχήματα παρουσιάζονται κατόπιν ενεργειών του τοπικού βουλευτή. Δεν είναι Πολιτική Προστασία αυτό, είναι δημόσιες σχέσεις».

Μιλώντας για τους εθελοντές επισήμανε ότι η κυβέρνηση του έχει κοροϊδέψει. «Αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στην Ευρώπη, ενώ δεν αναγνωρίζονται. Δεν τους δίνει μέσα ατομικής προστασίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις φετινές φωτιές αλλά και σε προηγούμενες επέλεξε θεσμική στάση, «χωρίς φθηνή κομματική καταγγελία».

Ο Μιχάλης Χάλαρης

«Η κυβέρνηση επιλέγει πολιτική επικοινωνιακής διαχείρισης»

Από την πλευρά του ο γραμματέας τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει πολιτική της επικοινωνίας και όχι ουσίας. «Η κυβέρνηση επιλέγει την πολιτική της επικοινωνιακής διαχείρισης όταν διαπιστώνει στην πράξη προβλήματα με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Έναντι της οργάνωσης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού για τις φυσικές καταστροφές», είπε.

Χαρακτήρισε ως «σκάνδαλο» το «antiNERO», λέγοντας πως είναι ένα ελκυστικό εργαλείο που, όμως, «εκτελείται με τρόπο που καταντά να έχει αντιπεριβαλλοντικό χαρακτήρα». Παράλληλα, τόνισε πως η διαχείριση του ζητήματος του νερού από την κυβέρνηση είναι αποτυχημένη.

«Ποτέ δεν είχαμε ολοκληρωμένη διαχείριση της υδατικής κρίσης. Σήμερα έχουμε αποσπασματικές λύσεις, γρήγορες αφαλατώσεις κτλ. Έχουμε μορφή ΑΕ στους ΟΔΥ, με πρώτο παράδειγμα τον ΟΔΥΘ στη Θεσσαλία», συμπλήρωσε.

Ο Παναγιώτης Δημόπουλος

Τσουκαλάς: Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε, σχετικά με τις χθεσινές εξελίξεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ότι «είχαμε χθες τις δηλώσεις του ΥΠΕΝ της Κύπρου και του κ. Χριστοδουλίδη και αντικρούουν τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για την πόντιση του καλωδίου. Ακούσαμε ότι δεν βιώσιμο το έργο. Έχουμε πολλάκις εξηγήσει ότι η μη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι πρόβλημα. Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει για την αληθινή κατάσταση και τις προοπτικές του έργου. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και αν υπάρχουν εγγυήσεις ολοκλήρωσης».

World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
Πολιτική Γραμματεία 04.09.25

Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.

Παροχολογίας συνέχεια από την κυβέρνηση, ενόψει της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα - Οι διαρροές για πακέτο ύψους 1,7 δισ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
«Μεγάλο γαλάζιο σκάνδαλο» 04.09.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση να εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Σύνταξη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική 04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία
in Confidential 04.09.25

Αντί για πόντιση του καλωδίου καταποντίζεται το έργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει νέα δικογραφία και τους φταίει ο Τσίπρας όταν μιλά για κλεπτοκρατία

Στην κυβέρνηση παζάρι για τη ΔΕΘ μήπως με παροχές αγοράσουν αμνησία για τις λαμογιές, στην αντιπολίτευση πολλές διαγνώσεις γιατί η Ελλάδα ασθενεί συγκεκριμένη πρόταση για θεραπεία ακόμη εκκρεμεί. Να είμαστε καλά γιορτάσαμε πάλι τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες
3η Σεπτέμβρη 03.09.25

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα ξαναχτίσει την Ελλάδα της δικαιοσύνης – «Ηθική» και «κυβέρνηση Μητσοτάκη» έννοιες ασύμβατες

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί διαχρονικά εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας αγωνιστούμε ενωμένοι για να γίνει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στην παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Σύνταξη
Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία
Πολιτική 03.09.25

Το δημογραφικό, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η 13ωρη δουλεία

Με το πρόσχημα της ανταγωνιστικότητας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να ξηλώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο μετά από 3 μνημόνια και 6 χρόνια γαλάζιας διακυβέρνησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανησυχεί για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου
Στον αέρα; 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Να σταματήσει τώρα το θέατρο παραλόγου με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα και ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη. Οφείλει άμεσα να ενημερώσει για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθείς προοπτικές υλοποίησης του έργου», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

3η Σεπτέμβρη – 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το Δημογραφικό πραγματοποιείται, σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας
«Σκλαβιά» 03.09.25

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό ν/σ – Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας

Συνάντηση με την Ομοσπονδία Τουρισμού και Επισιτισμού είχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος τόνισε πως «αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, πάμε πίσω» με το 13ωρο

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Όχι οι πολίτες 03.09.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Δεν πάει Ζάππειο ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
