ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης επικεντρώθηκε η σημερινή παρουσίαση από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ της «μαύρης βίβλου» της ΝΔ, με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύουν σφοδρά πυρά των φυσικών φαινομένων.

Ομιλίες πραγματοποίησαν οι Ανδρέας Πουλάς (υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), Μιχάλης Χάλαρης (γραμματέας τομέα Πολιτικής Προστασίας) και Παναγιώτης Δημόπουλος (γραμματέας τομέα Περιβάλλοντος). Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που είχε ανακοινωθεί ότι θα βρισκόταν στο πάνελ, βρίσκεται στο Σεράγεβο, σε προγραμματισμένη αποστολή της Βουλής.

«Η Πολιτική Προστασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέτυχε»

«Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση αν τα μισθωμένα αεροσκάφη αποδίδουν τα αναμενόμενα. Χάθηκε η δυνατότητα αναβάθμισης των μέσων πυρόσβεσης», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Πουλάς και πρόσθεσε πως «η Πολιτική Προστασία της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέτυχε γιατί δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα».

Αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα μονιμοποίησης των εποχικών πυροσβεστών, τονίζοντας πως «αυτή τη στιγμή που η χώρα καίγεται δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήνεις ανεκμετάλλευτους. Εμείς ζητήσαμε να μπορούν να εργάζονται για δέκα μήνες. Η αντιπυρική περίοδος έχει μεγαλώσει. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με την κλιματική κρίση, πρέπει να έχουμε ανθρώπους ετοιμοπόλεμους. Ας τους παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στις δασικές υπηρεσίες».

Για το 112 ανέφερε ότι η χρήση του θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. «Βλέπουν οι πολίτες το 112 και δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία και να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Στην Πάτρα, ακούσαμε κατοίκους ότι ‘ευτυχώς δεν ακούσαμε το 112’. Λελογισμένη χρήση του 112».

«Η κυβέρνηση έχει κοροϊδέψει τους εθελοντές»

Από την πλευρά του ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χάλαρης, επισήμανε ότι «ήμασταν όλοι θετικοί όταν ιδρύθηκε το υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην πράξη μια γενική γραμματεία που λειτουργεί χωρίς διακριτούς τομείς είναι ένας οργανισμός χωρίς σπονδυλική στήλη».

Πρόσθεσε πως «η κομματικοποίηση είναι πανταχού παρούσα. Έργα όπως τα πυροσβεστικά οχήματα παρουσιάζονται κατόπιν ενεργειών του τοπικού βουλευτή. Δεν είναι Πολιτική Προστασία αυτό, είναι δημόσιες σχέσεις».

Μιλώντας για τους εθελοντές επισήμανε ότι η κυβέρνηση του έχει κοροϊδέψει. «Αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στην Ευρώπη, ενώ δεν αναγνωρίζονται. Δεν τους δίνει μέσα ατομικής προστασίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις φετινές φωτιές αλλά και σε προηγούμενες επέλεξε θεσμική στάση, «χωρίς φθηνή κομματική καταγγελία».

«Η κυβέρνηση επιλέγει πολιτική επικοινωνιακής διαχείρισης»

Από την πλευρά του ο γραμματέας τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει πολιτική της επικοινωνίας και όχι ουσίας. «Η κυβέρνηση επιλέγει την πολιτική της επικοινωνιακής διαχείρισης όταν διαπιστώνει στην πράξη προβλήματα με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Έναντι της οργάνωσης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού για τις φυσικές καταστροφές», είπε.

Χαρακτήρισε ως «σκάνδαλο» το «antiNERO», λέγοντας πως είναι ένα ελκυστικό εργαλείο που, όμως, «εκτελείται με τρόπο που καταντά να έχει αντιπεριβαλλοντικό χαρακτήρα». Παράλληλα, τόνισε πως η διαχείριση του ζητήματος του νερού από την κυβέρνηση είναι αποτυχημένη.

«Ποτέ δεν είχαμε ολοκληρωμένη διαχείριση της υδατικής κρίσης. Σήμερα έχουμε αποσπασματικές λύσεις, γρήγορες αφαλατώσεις κτλ. Έχουμε μορφή ΑΕ στους ΟΔΥ, με πρώτο παράδειγμα τον ΟΔΥΘ στη Θεσσαλία», συμπλήρωσε.

Τσουκαλάς: Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε, σχετικά με τις χθεσινές εξελίξεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ότι «είχαμε χθες τις δηλώσεις του ΥΠΕΝ της Κύπρου και του κ. Χριστοδουλίδη και αντικρούουν τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για την πόντιση του καλωδίου. Ακούσαμε ότι δεν βιώσιμο το έργο. Έχουμε πολλάκις εξηγήσει ότι η μη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι πρόβλημα. Οφείλει η κυβέρνηση να ενημερώσει για την αληθινή κατάσταση και τις προοπτικές του έργου. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και αν υπάρχουν εγγυήσεις ολοκλήρωσης».