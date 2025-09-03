newspaper
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»
Επικαιρότητα 03 Σεπτεμβρίου 2025
Επικαιρότητα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:06

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – ΥΠΕΝ για τη «Μαύρη Βίβλιο» – «Ποιος, πραγματικά, θολώνει τα νερά;»

«Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια», λέει το ΥΠΕΝ - «Παρουσιάζει τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων, κρύβοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Binge-watching: Κι όμως σου κάνει καλό

Spotlight

Τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης στα ενεργειακά, που παρουσίασε την Τρίτη το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σημειώνοντας για την Χαριλάου Τρικούπη ότι «θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια».

«Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε αποσπασματικά στοιχεία, για να εργαλειοποιήσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων», τόνισε το ΥΠΕΝ, στο οποίο ανταπάντησε η αξιωματική αντιπολίτευση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως «το ΥΠΕΝ κατέφυγε στην τακτική του ‘άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε’».

Όπως ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, «από το πλήθος στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το ΥΠΕΝ διάλεξε να σταθεί αποκλειστικά στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αποσιωπώντας όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα, αντί να μπει στην ουσία, επιστράτευσε άσχετα νούμερα για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα της δήθεν κυβερνητικής ‘επιτυχίας’. Η ίδια ανακοίνωση είχε το θράσος να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι ‘θολώνει τα νερά’».

Για να υπογραμμίσει πως «αν κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί για αυτό, δεν είναι άλλος από την κυβέρνηση που συστηματικά διαστρεβλώνει και παραπλανά τους πολίτες. Από την έκθεση που επικαλείται, επέλεξε να παρουσιάσει μόνο τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων (όπου κι εκεί η διαχρονική σχέση – Ελλάδα φθηνότερη από μ.ο. της ΕΕ – δεν ισχύει πια), κρύβοντας αυτό που πραγματικά μετράει: την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Αυτό που επισήμανε η Χαριλάου Τρικούπη είναι πως «δεν αρκεί να δίνεις μια ‘γυμνή’ τιμή, αλλά το αν αυτή μπορεί να τη ‘σηκώσουν’ πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που διεθνώς χρησιμοποιείται ο δείκτης σταθμισμένος με την αγοραστική δύναμη (PPS)».

Όπως εξηγεί, «με το σωστό δείκτη, η Ελλάδα δεν είναι 16η – όπως ανερυθρίαστα ισχυρίζεται το ΥΠΕΝ – αλλά φιγουράρει 9η στη λίστα με τα ακριβότερα τιμολόγια. Και δεν σταματά εκεί. Στην ίδια πηγή καταγράφεται ότι στα μεταβλητά τιμολόγια η χώρα μας κατατάσσεται στις τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Φυσικά, η κυβέρνηση επέλεξε να θάψει αυτό το ‘δυσάρεστο’ στοιχείο. Θυμίζουμε: το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για να διευκολυνθεί η μετάβαση των καταναλωτών από τα ακριβά μεταβλητά στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια. Η κυβέρνηση την απέρριψε. Γιατί άραγε; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε αυτή η εμμονή;», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες», όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ παραθέτει «τα δύο επίμαχα διαγράμματα από την ίδια πηγή που χρησιμοποίησε το ΥΠΕΝ αλλά επέλεξε να κρύψει», σχολιάζοντας: «Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες».

«Το διάγραμμα που επέλεξε να παρουσιάσει το ΥΠΕΝ»

«Τα διαγράμματα που ‘ξέχασε’ να παρουσιάσει»

ΠΑΣΟΚ: Η Ελλάδα 3η πιο ακριβή στα μεταβλητά τιμολόγια

ΥΠΕΝ: Αυτά επιμελώς αποσιωπά το ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ, «στην ανακοίνωσή του, όμως, ως αξιωματική αντιπολίτευση επιμελώς αποσιωπά:

»Ότι η Ευρώπη πέρασε μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που αύξησε τις τιμές σε όλη την ήπειρο. Ωστόσο, η Ελλάδα από το 2019 έως και σήμερα κατάφερε να έχει χαμηλότερες τιμές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βάσει των επίσημων στοιχείων της Eurostat. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο δείκτης Household Energy Price Index (HEPI), καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια από χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

»Το 2019, η Ελλάδα καταλάμβανε την πρώτη θέση στον κατάλογο των χωρών με την πιο ακριβή τιμή χονδρικής, ενώ το 2025 η χώρα μας στην ίδια κατάταξη βρίσκεται 9η! Σήμερα, ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω της task force, έχει πραγματοποιηθεί η σύγκλιση Νοτιοανατολικής και Βόρειας Ευρώπης, η οποία αποτυπώθηκε και στα τιμολόγια ρεύματος του τρέχοντος μηνός. Στο ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, δεν βρήκαν ούτε μια λέξη για το γεγονός ότι πλέον η χονδρική τιμή ενέργειας τον Αύγουστο κινήθηκε σε προ κρίσης επίπεδα.

»Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση των ΑΠΕ και στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα. Αυτό μόνο ως ένδειξη αποτυχίας δεν μπορεί να λογιστεί, αν συνυπολογιστεί η στρατηγική προτεραιότητα της Ευρώπης στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εκτός αν στο ΠΑΣΟΚ, διαφωνούν με αυτήν την επιλογή της Ε.Ε. Μάλιστα, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, μετά από χρόνια στασιμότητας (2015-2019). Σε αυτές τις ΑΠΕ, οφείλεται και η χαμηλή τιμή χονδρικής του προηγούμενου μήνα.

»Η χώρα έχει σχεδόν τετραπλασιάσει τις επενδύσεις στις διασυνδέσεις και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της ενέργειας για όλους. Πλέον, επενδύονται 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο από 400 εκατ. ευρώ το 2019. Παράλληλο, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης και προχωρούν εξίσου σημαντικές διασυνδέσεις σε νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, με στόχο να μην επιμερίζεται στους λογαριασμούς ρεύματος το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

»Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για πρώτη φορά από το 2000, με μια ΔΕΗ που πλέον δεν παρακμάζει και δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, αλλά πρωταγωνιστεί στα Βαλκάνια».

