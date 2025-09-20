Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της δημοσκόπησης της Metron Analysis για το Mega ήταν η εκτίμηση για τη δυνητική εκλογική επιρροή ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Ενός κόμματος που επειδή ούτε υπάρχει, ούτε έχει ανακοινωθεί, ούτε έχει κομματικό πρόγραμμα δεν μπορεί και να μετρηθεί όπως τα υπάρχοντα κόμματα. Ως εκ τούτου αυτό που μετρούν οι δημοσκόποι είναι σε ποιο βαθμό οι πολίτες θα ήταν διατεθειμένοι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, εάν και στον βαθμό που αυτό θα φτιαχτεί.

Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις δόθηκαν τέσσερις πιθανές απαντήσεις: πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό, λίγο πιθανό και απίθανο. Οι δύο πρώτες απαντήσεις θεωρούνται θετική πρόθεση ψήφου, οι δύο δεύτερες αρνητική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα ήταν πολύ πιθανό να ψηφίσει το 10% και αρκετά πιθανό το 11%. Άρα μπορούμε να πούμε, κατ’ εκτίμηση και με τον περιορισμό ότι μιλάμε για κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχει ακόμη πρόγραμμα, εξαγγελίες και μηχανισμό, ότι έχει μια εκλογική δυναμική 21%.

Πολυσυλλεκτικό το «κόμμα Τσίπρα»

Έχει, όμως ενδιαφέρον να δούμε, από πού παίρνει αυτές τις δυνητικές ψήφους ο Αλέξης Τσίπρας.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis δίνει ένα πίνακα με όπου συσχετίζει τις απαντήσεις με την πρόθεση ψήφου. Δείχνει δηλαδή πώς κατανέμεται «κομματικά» αυτό το 21%. Και τα αποτελέσματα εάν τα ανάγουμε στη συνολική πρόθεση ψήφου για τον κόμμα Τσίπρα (δηλαδή το 21%) είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα:

Έτσι, λοιπόν, ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα «έκοβε» από τη Νέα Δημοκρατία 1,38% από την τρέχουσα «πρόθεση ψήφου», φέρνοντάς την λίγο πάνω από το 20%. Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι απώλειες θα ήταν πολύ μεγαλύτερες, γύρω στο 3,84% άρα θα έμενε λιγότερο από 1%. Από το ΠΑΣΟΚ θα «έκοβε» 2,87% κα θα το έφερνε πίσω από άλλους σχηματισμούς. Από την Πλεύση Ελευθερίας θα έπαιρνε 1,74%, μια σημαντική απώλεια, ενώ από το ΜέΡΑ25 θα έκοβε 1,86% αφήνοντάς του περίπου 1,4%. Όσο για τη Νέα Αριστερά εδώ η απώλεια θα ήταν το 0,71% άρα θα έμενε περίπου 1,2%, ενώ για το Κίνημα Δημοκρατίας η απώλεια θα ήταν 0,42% και άρα η πρόθεση ψήφου θα συρρικνωνόταν κάτω από το 1,4%. Συνολικά, από τα κόμματα που καταμέτρησε η δημοσκόπηση ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα «αφαιρούσε» 15,7% της πρόθεσης ψήφου.

Εάν σε αυτό προσθέσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να πάρει 1,8% από όσους δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν άκυρο ή λευκό και 3,04% από όσους δηλώνουν αναποφάσιστοι, φτάνουμε κοντά στο 21%.

Προφανώς και όλα αυτά είναι περισσότερο μια εκτίμηση και όχι μια μέτρηση. Για να υπάρξει κανονική μέτρηση της δυναμικής ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αυτό θα πρέπει να φτιαχτεί και άρα να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο και από τους ψηφοφόρους. Υπάρχει, άλλωστε, απόσταση ανάμεσα στην δυνητική ψήφο και τη ρητή πρόθεση ψήφου.

Αυτό, όμως, δεν αναιρεί ότι το ενδεχόμενο και μόνο ήδη καταγράφει μια δυναμική. Ποσοστά 20-21% σημαίνουν ότι ήδη βρίσκεται πάνω από τις επιδόσεις των σχηματισμών της αντιπολίτευσης και «χτυπάει στα ίσια» την τρέχουσα πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα πολιτικό τοπίο όπου οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν πολύ ισχυρό αίτημα (62%) πολιτικής αλλαγής και το 52% θέλει πρόωρες εκλογές, άρα αλλαγή κυβέρνησης.

Πέραν του ΣΥΡΙΖΑ όπου το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων επιθυμούν έναν σχηματισμό υπό τον Αλέξη Τσίπρα σημαντική απήχηση υπάρχει στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, ενώ φαίνεται να κερδίζει και μέρος της αποχής, αλλά και σημαντικό μερίδιο της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Σαφώς βέβαια όλα αυτά θα κριθούν στη βάσανο της πολιτικής και προεκλογικής μάχης από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί και θα παρουσιάσει θέσεις, πρόγραμμα και βεβαίως πρόσωπα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και παράγοντα μεγαλύτερης συσπείρωσης, όμως θα δώσει και τη δυνατότητα στα άλλα κόμματα να κάνουν την πολεμική τους και να υψώσουν άμυνα. Σε κάθε περίπτωση, θα μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό τοπίο.