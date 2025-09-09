Αλέξης Τσίπρας: Οι κυβερνητικοί «δείκτες της ντροπής» στο μικροσκόπιο
Με απόσπασμα από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», ο Αλέξης Τσίπρας, ξαναχτυπά.
Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να «πυροβολεί» το Μαξίμου αναδεικνύοντας θέματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου και γκρεμίζοντας το αφήγημα της κυβέρνησης.
Νέο «χτύπημα» από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά της κυβέρνησης
Με απόσπασμα από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist, αναφέρει πως «οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής» και καλεί να συζητήσουμε «σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα».
Γράφει στη νέα ανάρτησή του ο Αλ. Τσίπρας:
«Οι δείκτες της προϊούσας κοινωνικής και οικονομικής αποσάθρωσης προάγονται σε δείκτες ντροπής, αν προσθέσει κανείς ότι είμαστε:
– 24οι στους 27 της ΕΕ στην αποτελεσματικότητα του Δημοσίου
– 25οι στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης
– 26οι σε αγοραστική δύναμη.
Τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά;
Το ακούει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το καμπανάκι του κινδύνου;
Ας συζητήσουμε, επιτέλους, σοβαρά και με επιχειρήματα, χωρίς ανοησίες και ακρότητες, για το ποια είναι η πραγματικότητα και κυρίως για το πώς μπορούμε αυτήν την πραγματικότητα να την αλλάξουμε προς το καλύτερο».
Αναφορές στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Στην προηγούμενη ανάρτησή του έκανε αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην «άλλη Ελλάδα» της συνεισφοράς, του φιλότιμου και του πατριωτισμού, επισημαίνοντας την απογοήτευση που αισθάνονται οι πολίτες.
