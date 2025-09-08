newspaper
Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
Τσίπρας: Δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα των κομματικών στελεχών με τις επιδοτούμενες πόρσε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:57

Τσίπρας: Δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα των κομματικών στελεχών με τις επιδοτούμενες πόρσε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με αναφορές στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Spotlight

Νέα «πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αναρτώντας απόσπασμα από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist και κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην «άλλη Ελλάδα» της συνεισφοράς, του φιλότιμου και του πατριωτισμού.

Ο πρώην πρωθυπουργός, επισημαίνοντας την απογοήτευση που αισθάνονται οι πολίτες, αναφέρθηκε στην «κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά», ιδίως «όταν βλέπουμε», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε».

Ωστόσο, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, «υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε: Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού. Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της – θυμηθείτε – για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της».

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Ξέρετε, ακούω συχνά – όλοι, πιστεύω, το ακούμε – το στερεότυπο της απογοήτευσης:

«Αυτή είναι η Ελλάδα»…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της – θυμηθείτε – για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: «Αυτή είναι η Ελλάδα!»

Αυτή είναι η Ελλάδα:

Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.

Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist

«Ρηχή οικονομία, άδικη ανάπτυξη, διαβρωμένο κράτος»

Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη, μίλησε για ρηχή οικονομία, και μια φτηνή και άδικη ανάπτυξη, που βασίζεται στη κατανάλωση λίγων.

«Με ένα διαβρωμένο κράτος, που όχι μόνο δεν προστατεύει τον πολίτη, αλλά εμποδίζει και την υγιή επιχειρηματικότητα. Και με μια γενικευμένη διαφθορά, που δεν αφήνει ανέγγιχτο κανένα τομέα της δημόσιας και οικονομικής ζωής. Και είναι χωρίς προηγούμενο, την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε έκταση, σε μεγέθη, και σε βάθος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για διαφθορά «που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης, διαβρώνει το κράτος, για αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος, για μεροληψία, εύνοια για τους ‘δικούς μας’, για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος. Κι όλα αυτά έχουν τραυματικές συνέπειες όχι μόνο στη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος, αλλά και στην οικονομία. Στην ανάπτυξη», όπως είπε, αναφερόμενος στο «επιτελικό κράτος της διαφθοράς» και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για επιδοτούμενα κομματικά στελέχη που κυκλοφορούν με πόρσε.

Vita.gr
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ
«Γαλήνιος» 08.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' συναντήθηκε πρόσφατα με τον Αμερικανό ιερέα Τζέιμς Μάρτιν για να συζητήσουν για την πολιτική της εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
«Που πάμε; Δράμα!» 08.09.25

Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»

Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.

Σύνταξη
Σερβία: Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς
Νόβι Σάντ 08.09.25

Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης Βούτσιτς

Το κύμα διαδηλώσεων στην Σερβία ξεκίνησε μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων όταν κατέρρευσε η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ τον περασμένο Νοέμβριο

Σύνταξη
Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Τέταρτη σερί απόλυση για τον Φερνάντο Σάντος – Τέλος και από το Αζερμπαϊτζάν

Σε... κατιούσα ο Φερνάντο Σάντος, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά! Μετά την Πορτογαλία, την Πολωνία και τη Μπεσίκτας, ακολούθησε νέα απόλυση από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύνταξη
Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα
Θέση 08.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Δεσμεύεται για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ – Η διακήρυξη και οι 1.200 κατά της γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνυπογράφει διακήρυξη για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ και εταιρείες που συνεργάζονται με αυτό αρνούμενος να είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
«Καλάθι» παροχών 08.09.25

Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» της ΔΕΘ - «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης
Ελλάδα 08.09.25

Καλάβρυτα: «Δεν μπορώ να το διανοηθώ» λέει ο αδερφός του ηγούμενου – «Ίσως δούμε και νέες συλλήψεις» λέει ο Τσούκαλης

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος της μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, αναφέρει ότι τα αντικείμενα που ήταν προς πώληση δεν φαίνεται να ήταν κειμήλια της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Σύνταξη
Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό
Φεμινισμός και το αντίθετό του 08.09.25

Τα πρώτα περιοδικά για τις γυναίκες καριέρας έχτισαν την ελπίδα και τον μισογυνισμό

Εκδόσεις όπως τα περιοδικά «Mademoiselle», «Glamour» και το ξεχασμένο «Charm» εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1930 για να ικανοποιήσουν μια αναδυόμενη δύναμη των γυναικών στον χώρο εργασίας -δυστυχώς, όμως, όχι για πολύ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 08.09.25

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο άνθρωπος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ στην Φλόριντα

Η δίκη του Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενου για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποφάσισε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του.

Σύνταξη
Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;
Φρανσουά Μπαϊρού 08.09.25

Ψήφος εμπιστοσύνης στη Γαλλία: Τι θα ακολουθήσει αν η κυβέρνηση καταρρεύσει;

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αναμένεται να χάσει, αλλά το αδιέξοδο στο κοινοβούλιο σημαίνει ότι η Γαλλία ενδέχεται να δυσκολευτεί να βρει αντικαταστάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Αναισθησιολόγος δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18
Κόσμος 08.09.25

Αναισθησιολόγος «serial killer» δικάζεται για τον φόνο 12 ασθενών και τη δηλητηρίαση άλλων 18

Ο 53χρονος γιατρός κατηγορείται ότι δηλητηρίασε σκοπίμως 30 ασθενείς, ηλικίας από 4 έως 89 ετών μεταξύ 2008-17, σε δύο ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία

Σύνταξη
Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»
Επέτειος 08.09.25

Goodfellas: Πώς ο Μάρτιν Σκορσέζε δημιούργησε το αντίπαλο δέος του Νονού – «Κενή, ματωμένη ζωή»

Τριάντα πέντε χρόνια πριν, ο Μάρτιν Σκορσέζε μας σύστησε τους Goodfellas, μια ταινία που άλλαξε για πάντα το τοπίο του γκανγκστερικού κινηματογράφου -μετά το Νονό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
