Τσίπρας: Δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα των κομματικών στελεχών με τις επιδοτούμενες πόρσε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αναρτώντας απόσπασμα από την ομιλία του στο συνέδριο του Economist και κάνοντας αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην «άλλη Ελλάδα» της συνεισφοράς, του φιλότιμου και του πατριωτισμού.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

Ξέρετε, ακούω συχνά – όλοι, πιστεύω, το ακούμε – το στερεότυπο της απογοήτευσης:

«Αυτή είναι η Ελλάδα»…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της – θυμηθείτε – για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: «Αυτή είναι η Ελλάδα!»

Αυτή είναι η Ελλάδα:

Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού.

Από την ομιλία στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist

«Ρηχή οικονομία, άδικη ανάπτυξη, διαβρωμένο κράτος»

Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη, μίλησε για ρηχή οικονομία, και μια φτηνή και άδικη ανάπτυξη, που βασίζεται στη κατανάλωση λίγων.

«Με ένα διαβρωμένο κράτος, που όχι μόνο δεν προστατεύει τον πολίτη, αλλά εμποδίζει και την υγιή επιχειρηματικότητα. Και με μια γενικευμένη διαφθορά, που δεν αφήνει ανέγγιχτο κανένα τομέα της δημόσιας και οικονομικής ζωής. Και είναι χωρίς προηγούμενο, την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε έκταση, σε μεγέθη, και σε βάθος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για διαφθορά «που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης, διαβρώνει το κράτος, για αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος, για μεροληψία, εύνοια για τους ‘δικούς μας’, για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος. Κι όλα αυτά έχουν τραυματικές συνέπειες όχι μόνο στη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος, αλλά και στην οικονομία. Στην ανάπτυξη», όπως είπε, αναφερόμενος στο «επιτελικό κράτος της διαφθοράς» και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για επιδοτούμενα κομματικά στελέχη που κυκλοφορούν με πόρσε.