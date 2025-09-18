newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια
Πολιτική Γραμματεία 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:16

Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Το φημολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει απήχηση, στο επίκεντρο η προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων, νέες εκδηλώσεις στην κεντροαριστερά για να μη χάσουν το τρένο

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Η έντονη κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο διάστημα, από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το όνομα του πρώην πρωθυπουργού έπαιξε σχεδόν σε καθημερινή βάση στα δελτία των ειδήσεων και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάστηκε να απαντήσει και σε συγκεκριμένη ερώτηση για τον προκάτοχό του αλλά και οι απαντήσεις του έδειξαν ότι η αύρα του Αλέξη Τσίπρα υπήρχε στην ατμόσφαιρα καθώς χρησιμοποίησε αρκετές φορές ρητορικά σχήματα του πάλαι ποτέ αντι-ΣΡΥΙΖΑ μετώπου για να στηρίξει τις πολιτικές του σε κορυφαία θέματα ακόμη και σε αυτό της ακρίβειας.

Παγίδα

Από την προσωρινή αναβίωση του παλιού δίπολου Τσίπρα – Μητσοτάκη και έπειτα ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται στα ραντάρ των δημοσκόπων.

Σε όλες τις μετρήσεις μέχρι τώρα όσοι απαντούν ότι βλέπουν θετικά ή δηλώνουν αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα το ποσοστό αυτό φτάνει αθροιστικά στο 20% και πάνω.

Σε σχέση με τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα υπάρχοντα κόμματα της κεντροαριστεράς το ποσοστό για το κόμμα Τσίπρα είναι τουλάχιστον αξιόλογο, αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμη και με την αναγωγή ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν ξεπερνά το 14%.

Πρόσωπα που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον Αλέξη Τσίπρα βλέπουν μια παγίδα για παρερμηνείες που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος κατεύθυνση είτε σε αμφίβολα συμπεράσματα.

Οι μετρήσεις όσο και αν αποτυπώνουν την τάση που υπάρχει για τον κ. Τσίπρα δεν δίνουν ταυτόχρονα και τα αναγκαία ποιοτικά ευρήματα που θα καθιστούσαν το υποθετικό ακόμη σενάριο δημιουργίας κόμματος μια σίγουρη κίνηση.

Ωστόσο εστιάζοντας στα ποιοτικά στοιχεία το ενδιαφέρον επισημαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι θα πρέπει να εστιαστεί στην προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων του κ. Τσίπρα με εκείνους που προέρχονται από τον καναπέ της διαχρονικής αποχής να αποτελούν το πιο αισιόδοξο δείγμα ισχυροποίησης της τάσης υπέρ μιας πρωτοβουλίας Τσίπρα.

Στην μέτρηση της pulse και στον απόηχο της ΔΕΘ στην οποία πρωταγωνίστησε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται του Νίκου Ανδρουλάκη με 16% έναντι 14% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς.

Στους κεντροαριστερούς όμως του δείγματος της pulse η απόσταση μεταξύ τους ανοίγει με τον κ. Τσίπρα να προηγείται με εννιά μονάδες συγκεντρώνοντας 29%.

Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας μπαίνει στην εξίσωση των αρχηγών των κομμάτων φαίνεται να εισπράττει από εκείνους που δηλώνουν κανένας δεν μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο ρίχνοντας το ποσοστό κατά 6 μονάδες στο 16%.

Τρέχουν στην κεντροαριστερά

Την ίδια στιγμή όμως στην Αριστερά και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς στελέχη που συγκαταλέγονται στους λεγόμενους ενωτικούς δείχνουν να πιάνουν το νήμα από την αρχή στη σκιά της δυναμικής ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας τις ημέρες της ΔΕΘ και με τα σενάρια για την ολική επαναφορά του να φουντώνουν.

Το τρένο της επανασυγκόλλησης ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς χάθηκε οριστικά τον περασμένο Δεκέμβριο όταν εγκαταλείφθηκε στην πορεία η συνεργασία τους στο πρόσωπο της Λούκας Κατσέλη για τη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ και του χώρου θα μπουν σε τάξη και πρόσωπα πρωταγωνιστές του κυβερνητικού παρελθόντος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ θα κληθούν τότε να επανατοποθετηθούν αν όχι ακόμη και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους.

Αυτό αφορά κυρίως πρόσωπα που για την ώρα δείχνουν να βάζουν εμπόδια και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κάθε φορά που οι εμφανίσεις και οι παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα προκαλούν αίσθηση.

Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις των ετερόκλητων πλέον Πολάκη, Παππά και Δούρου από τη μια πλευρά και Τσακαλώτου από την άλλη.

Απέναντι στους λεγόμενους αποσυνάγωγους φαίνεται να συγκροτείται ένας νέος πόλος που αντιλαμβάνεται ότι είτε με είτε χωρίς τον Τσίπρα θα πρέπει να κινηθούν.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην Παλλήνη στο οινοποιείο του Πέτρου η «Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για τη σύγκλιση των Προοδευτικών Δυνάμεων» καλεί σε ένα συμπόσιο των προοδευτικών.

Η ετερόκλητη σύνθεση των ομιλητών μετριάζει τις προσδοκίες καθώς στο ίδιο πάνελ θα βρεθούν ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Τεμπονέρας, το μέλος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Δημήτρης Τζανακάπουλος από τη Νέα Αριστερά.

Κοινή συνισταμένη των διοργανωτών είναι ότι η όποια μελλοντική πρωτοβουλία συνεννόησης ή σύνθεσης δεν μπορεί να εξαιρεί τον πρώην πρωθυπουργό και πόσο μάλλον να κινηθεί αντιπαραθετικά από την όποια πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα.

Η «παγωμένη» Λούκα Κατσέλη

Στο σχήμα του συμποσίου της Παλλήνης εντάσσεται και η Λούκα Κατσέλη.
Οι διαρροές από τη μάζωξη τον περασμένο Μάιο στο σπίτι της με Μαντζουράνη, Αχτσιόγλου, Ξενογιαννακοπούλου και άλλους παπανδρεϊκούς για μια πρωτοβουλία τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια οι δηλώσεις της για συνεργασία 4 Ινστιτούτων ανάμεσά τους και του Ινστιτούτου Τσίπρα είχαν ενοχλήσει την Αμαλίας.

Έκτοτε οι σχέσεις της με τον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται να έχουν μπει στον πάγο κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια στην τελευταία συνέντευξη στο action24 όταν ισχυρίστηκε ότι μια πιθανή επιστροφή θα ευνοούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» ή επιταχύνει η ανάπτυξη;

Ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» ή επιταχύνει η ανάπτυξη;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Economy
ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

ΕΛΣΤΑΤ: Κόντρα για τα Greek Statistics – Τι απαντά η Αρχή στον Γιαννίτση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάντζου και Χρήστου Γιαννούλη, αποτέλεσε διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει από τους κατηγορούμενους (σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων) να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσής τους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία
in Confidential 18.09.25

Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Ζητείται ειλικρίνεια και πολιτική γενναιότητα γιατί η ακροδεξιά καραδοκεί και 12 χρόνια μετά τον Παύλο Φύσσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει «κανονικότητα».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» – Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι
Δημοσκόπηση 17.09.25

Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» - Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι

Μία ακόμα δημοσκόπηση για την κυβέρνηση με αρνητικό πρόσημο. Στα τάρταρα το ποσοστό των νέων που λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άνετη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ. Ο «καταλληλότερος» για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του
«Μακριά από την κοινωνία» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

«Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
«Καλλιεργεί εφησυχασμό» 17.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το ν/σ για τη 13ωρη εργασία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση
«Πρόγραμμα και σχέδιο» 17.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση

«Πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη
«Δυο χρόνια σιωπή» 17.09.25

«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αίτια της τραγικής κατάληξης της στρατιωτικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα, ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
Όλοι μαζί 17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 17.09.25 Upd: 19:46

«Ξαναζεσταμένο φαγητό» από Μητσοτάκη για να πείσει – Στενό μαρκάρισμα σε ΠΑΣΟΚ

Με τα πρώτα δείγματα από τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ να μην είναι ενθαρρυντικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα με... μπαγιάτικο φαγητό.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων διαπίστωσε η αντιπροσωπεία του ΕΚ
Επίσημη επίσκεψη 17.09.25

Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κέρκυρα

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές

Σύνταξη
Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ
Διπλωματία 17.09.25

Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Αίσια έκβαση του διαλόγου για την οριοθέτηση ΑΟΖ ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη θα βάλει οριστικό τέλος στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο - Ποια η σημασία της Chevron.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 18.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 12:30 τη φιλική αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στα πλαίσια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του
No Escape from Now 18.09.25

«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, το ντοκιμαντέρ No Escape from Now έρχεται να μας βάλει στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρωτοπόρου της heavy metal.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι
On Field 18.09.25

Εικόνα από το… μέλλον με Ελ Κααμπί-Ταρέμι

Η συνύπαρξη των Ελ Κααμπί και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο, δείχνει πιθανώς και το μέλλον της ομάδας σε τακτικό επίπεδο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάντζου και Χρήστου Γιαννούλη, αποτέλεσε διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει από τους κατηγορούμενους (σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων) να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσής τους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σπουδαίο φιλικό Παλαιστίνης – Χώρας των Βάσκων στο Σαν Μαμές (vid, pics)

Την Εθνική ομάδα της Παλαιστίνης θα φιλοξενήσει στο γήπεδο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Χώρα των Βάσκων, σε ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύνταξη
Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο
Agro-in 18.09.25

Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Αδικαιολόγητες οι ανατιμήσεις στο κρέας – Τι είπε για το εμβόλιο

Ο Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε στο κυβερνητικό σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων, με ευχολόγια: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία», είπε.

Σύνταξη
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια
Σκοτεινές εποχές 18.09.25

Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οδήγησαν εκτός αέρα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει και τα «κεφάλια» των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο