Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Η έντονη κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο διάστημα, από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το όνομα του πρώην πρωθυπουργού έπαιξε σχεδόν σε καθημερινή βάση στα δελτία των ειδήσεων και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάστηκε να απαντήσει και σε συγκεκριμένη ερώτηση για τον προκάτοχό του αλλά και οι απαντήσεις του έδειξαν ότι η αύρα του Αλέξη Τσίπρα υπήρχε στην ατμόσφαιρα καθώς χρησιμοποίησε αρκετές φορές ρητορικά σχήματα του πάλαι ποτέ αντι-ΣΡΥΙΖΑ μετώπου για να στηρίξει τις πολιτικές του σε κορυφαία θέματα ακόμη και σε αυτό της ακρίβειας.

Παγίδα

Από την προσωρινή αναβίωση του παλιού δίπολου Τσίπρα – Μητσοτάκη και έπειτα ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται στα ραντάρ των δημοσκόπων.

Σε όλες τις μετρήσεις μέχρι τώρα όσοι απαντούν ότι βλέπουν θετικά ή δηλώνουν αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα το ποσοστό αυτό φτάνει αθροιστικά στο 20% και πάνω.

Σε σχέση με τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα υπάρχοντα κόμματα της κεντροαριστεράς το ποσοστό για το κόμμα Τσίπρα είναι τουλάχιστον αξιόλογο, αν σκεφτεί κανείς ότι ακόμη και με την αναγωγή ούτε το ΠΑΣΟΚ δεν ξεπερνά το 14%.

Πρόσωπα που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον Αλέξη Τσίπρα βλέπουν μια παγίδα για παρερμηνείες που μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος κατεύθυνση είτε σε αμφίβολα συμπεράσματα.

Οι μετρήσεις όσο και αν αποτυπώνουν την τάση που υπάρχει για τον κ. Τσίπρα δεν δίνουν ταυτόχρονα και τα αναγκαία ποιοτικά ευρήματα που θα καθιστούσαν το υποθετικό ακόμη σενάριο δημιουργίας κόμματος μια σίγουρη κίνηση.

Ωστόσο εστιάζοντας στα ποιοτικά στοιχεία το ενδιαφέρον επισημαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι θα πρέπει να εστιαστεί στην προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων του κ. Τσίπρα με εκείνους που προέρχονται από τον καναπέ της διαχρονικής αποχής να αποτελούν το πιο αισιόδοξο δείγμα ισχυροποίησης της τάσης υπέρ μιας πρωτοβουλίας Τσίπρα.

Στην μέτρηση της pulse και στον απόηχο της ΔΕΘ στην οποία πρωταγωνίστησε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται του Νίκου Ανδρουλάκη με 16% έναντι 14% στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς.

Στους κεντροαριστερούς όμως του δείγματος της pulse η απόσταση μεταξύ τους ανοίγει με τον κ. Τσίπρα να προηγείται με εννιά μονάδες συγκεντρώνοντας 29%.

Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας μπαίνει στην εξίσωση των αρχηγών των κομμάτων φαίνεται να εισπράττει από εκείνους που δηλώνουν κανένας δεν μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο ρίχνοντας το ποσοστό κατά 6 μονάδες στο 16%.

Τρέχουν στην κεντροαριστερά

Την ίδια στιγμή όμως στην Αριστερά και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς στελέχη που συγκαταλέγονται στους λεγόμενους ενωτικούς δείχνουν να πιάνουν το νήμα από την αρχή στη σκιά της δυναμικής ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας τις ημέρες της ΔΕΘ και με τα σενάρια για την ολική επαναφορά του να φουντώνουν.

Το τρένο της επανασυγκόλλησης ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς χάθηκε οριστικά τον περασμένο Δεκέμβριο όταν εγκαταλείφθηκε στην πορεία η συνεργασία τους στο πρόσωπο της Λούκας Κατσέλη για τη θέση της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ και του χώρου θα μπουν σε τάξη και πρόσωπα πρωταγωνιστές του κυβερνητικού παρελθόντος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ θα κληθούν τότε να επανατοποθετηθούν αν όχι ακόμη και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους.

Αυτό αφορά κυρίως πρόσωπα που για την ώρα δείχνουν να βάζουν εμπόδια και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κάθε φορά που οι εμφανίσεις και οι παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα προκαλούν αίσθηση.

Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις των ετερόκλητων πλέον Πολάκη, Παππά και Δούρου από τη μια πλευρά και Τσακαλώτου από την άλλη.

Απέναντι στους λεγόμενους αποσυνάγωγους φαίνεται να συγκροτείται ένας νέος πόλος που αντιλαμβάνεται ότι είτε με είτε χωρίς τον Τσίπρα θα πρέπει να κινηθούν.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην Παλλήνη στο οινοποιείο του Πέτρου η «Πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής για τη σύγκλιση των Προοδευτικών Δυνάμεων» καλεί σε ένα συμπόσιο των προοδευτικών.

Η ετερόκλητη σύνθεση των ομιλητών μετριάζει τις προσδοκίες καθώς στο ίδιο πάνελ θα βρεθούν ο Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Τεμπονέρας, το μέλος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Δημήτρης Τζανακάπουλος από τη Νέα Αριστερά.

Κοινή συνισταμένη των διοργανωτών είναι ότι η όποια μελλοντική πρωτοβουλία συνεννόησης ή σύνθεσης δεν μπορεί να εξαιρεί τον πρώην πρωθυπουργό και πόσο μάλλον να κινηθεί αντιπαραθετικά από την όποια πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα.

Η «παγωμένη» Λούκα Κατσέλη

Στο σχήμα του συμποσίου της Παλλήνης εντάσσεται και η Λούκα Κατσέλη.

Οι διαρροές από τη μάζωξη τον περασμένο Μάιο στο σπίτι της με Μαντζουράνη, Αχτσιόγλου, Ξενογιαννακοπούλου και άλλους παπανδρεϊκούς για μια πρωτοβουλία τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια οι δηλώσεις της για συνεργασία 4 Ινστιτούτων ανάμεσά τους και του Ινστιτούτου Τσίπρα είχαν ενοχλήσει την Αμαλίας.

Έκτοτε οι σχέσεις της με τον πρώην πρωθυπουργό φαίνεται να έχουν μπει στον πάγο κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια στην τελευταία συνέντευξη στο action24 όταν ισχυρίστηκε ότι μια πιθανή επιστροφή θα ευνοούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.