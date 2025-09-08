newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:09

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
Παραμονή της ομιλίας του στη ΔΕΘ το θέμα της νέας παρέμβασης Τσίπρα μονοπωλούσε δημοσιογραφικά τη συζήτηση. Οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη βρίσκονταν στην ίδια μοίρα με το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030.

Η αύρα του κ. Τσίπρα βρισκόταν παντού στη Θεσσαλονίκη σημειώνουν όσοι παρακολούθησαν τη ΔΕΘ.

Το θέμα Τσίπρας είχε τόσο ενδιαφέρον που ακόμη και στο καθιερωμένο ποτό του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους στην ταράτσα του ξενοδοχείου το βράδυ της Παρασκευής ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε πολλές ερωτήσεις και του ζητήθηκε πολλές φορές να σχολιάσει τον πρώην πρωθυπουργό.

Αν κάτι φάνηκε από την συνολική εμφάνιση της κυβέρνησης στη φετινή ΔΕΘ ήταν η μεγάλη πίεση των σκανδάλων που τη σκεπάζουν και φυσικά η ανάσα του Αλέξη Τσίπρα κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλούνταν να απαντήσει στα καυτά ζητήματα που του στοιχίζουν πλέον προσωπικά.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει κανείς εύκολα αν παρατηρήσει κάποιες από τις απαντήσεις του κ. Μητσοτάκη, όταν για παράδειγμα αναφερόμενος στην ακρίβεια είπε ότι δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει «με ένα νόμο και ένα άρθρο».

Ο πρωθυπουργός μέσα από τη σύγκριση και την αντιπαραβολή πεπραγμένων ευελπιστεί να ανακτήσει τα εχέγγυα της αξιοπιστίας του, όμως όπως παρατηρούν πολλοί ο κ. Μητσοτάκης πλέον έχει χάσει πολύ μεγάλο από αυτό το κεφάλαιο και τα δείγματα της διακυβέρνησής του δεν μπορούν να πείσουν για το αντίθετο.

Άσφαιρα πυρά για τη διαπλοκή

Μάλιστα οι επιθέσεις του κ. Μητσοτάκη σε επιχειρηματίες και μέσα ενημέρωσης είναι ένα όπλο που όσες φορές το χρησιμοποίησε μέχρι τώρα δεν του βγαίνει, παρατηρούν σύμμαχοι και αντίπαλοί καθώς το πάρτι διαφθοράς, τα τεράστια υπερκέρδη και τα δώρα στους επιχειρηματίες κάθε τύπου στους οποίους μοίρασε ζεστό χρήμα με επιδοτήσεις και αναθέσεις ή ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνησή του σε διάφορους τομείς μαρτυρούν το αντίθετο.

Όταν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε πολύ νωρίς στη χθεσινή του συνέντευξη τύπου την ερώτηση αν στηρίζουν την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα στα πράγματα, εκείνος χρέωσε τον πρώην πρωθυπουργό σε «χρυσούς χορηγούς» για «καταλάβουμε όλοι τι είναι το περίφημο rebranding» όπως είπε.

Από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα απαντούν για μια ακόμη φορά θυμίζοντας στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού μια παλαιότερη απάντησή του από τον περασμένο Ιούλιο όταν αποκαλύφθηκαν τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 2015 την επόμενη ημέρα του Δημοψηφίσματος.

«Μετά την ύβρη, έρχεται η Νέμεσις. Και κάτι τελευταίο: Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα. Μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του;» είχε κλείσει την ανάρτησή του τότε ο κ. Τσίπρας και το Μέγαρο Μαξίμου έκτοτε επανήλθε στην γνωστή ατζέντα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου με τα στερεοτυπικά πλέον επιχειρήματα για το 15-19.

Αντιτοξικός

Είτε τον επιλέγει είτε τον βρίσκει μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Τσίπρα το μόνο βέβαιο είναι ότι το δίπολο πρώην και νυν που έγκαιρα περιέγραψε το in από τα τέλη του Αυγούστου ήρθε για να μείνει.

Αυτή τη φορά με εντελώς διαφορετικούς όρους και αυτό κυρίως με ευθύνη του πρώην πρωθυπουργού.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στον economist και το power game ήταν έξω από τα αναμενόμενα υπό την έννοια ότι όλοι περίμεναν όξυνση των τόνων από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο κ. Τσίπρας έχει κάνει σαφή στροφή στο πλαίσιο του rebranding και έχει επιλέξει να παραθέτει σχεδόν με τεχνοκρατικό ύφος ως πρώην πρωθυπουργός στοιχεία και αριθμούς και προτάσεις όπως αυτή που παρουσίασε στο συνέδριο παραμονή της ΔΕΘ με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που κοιτούν μπροστά.

Κοινώς ο κ. Τσίπρας ως μαέστρος στην πολιτική τακτική και στο πλαίσιο της συνολικής του στρατηγικής για την ολική του επαναφορά δείχνει να έχει βρει το αντίδοτο στην τοξικότητα στην οποία επενδύουν όλο το καλοκαίρι οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.

Με την παρέμβασή του δηλαδή δεν έδωσε καμία λαβή στον κ. Μητσοτάκη να επικαλεστεί ότι είδε ένα Τσίπρα από τα παλιά και για αυτό όπως σχολιάζουν οι «παρατηρητές» της ΔΕΘ επέλεξε να ταυτίσει τον πρώην πρωθυπουργό με επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η βολική ατζέντα του Μεγάρου Μαξίμου δεν σημαίνει ότι είναι και αυτή που τον βγάζει από τη δύσκολη σημειώνουν οι ίδιοι άνθρωποι καθώς η σκανδαλολογία η ακρίβεια και κυρίως η τεχνοκρατικές απαντήσεις όπως αυτή που του έδωσε ο κ. Τσίπρας χθες το βράδυ αποτυπώνουν τα έργα και τις ημέρες του στην εξαετή διακυβέρνηση και καμία επίκληση στη σταθερότητα δεν μπορεί να μετριάσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός αντί άλλης απάντησης στον κ. Μητσοτάκη για μια ακόμη φορά επέλεξε να του θυμίσει την ομιλία του πριν τις δικές του εξαγγελίες δείχνοντας ταυτόχρονα πόσο προβλέψιμη είναι πλέον η επικοινωνιακή του τακτική:

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.

Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».

