newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το κόμμα Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι αποσυνάγωγοι που θέλουν ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:41

Το κόμμα Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι αποσυνάγωγοι που θέλουν ρήξη

Ο Φάμελλος βάζει όρια και συνεχίζει σε παράλληλη τροχιά με τον πρώην πρωθυπουργό, ποντάρουν στη σύγκρουση αυτοί που εξαιρούνται από το κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν τον εαυτό τους εκτός κάδρου την επόμενη ημέρα της δημιουργίας νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα πιέζουν τον Σωκράτη Φάμελλο να πάρει αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό όσο εκείνος δεν ανοίγει τα χαρτιά του και όπως σημειώνουν τους κάνει ζημιά.

Ο κ. Φάμελλος φαίνεται να έχει ακόμη αρκετά αντισώματα για να αντικρούσει την πίεση που του ασκούν στο παρασκήνιο πρόσωπα που ο κ. Τσίπρας έχει ήδη εξαιρέσει από τα πλάνα του και που εν πολλοίς κουβαλούν αρνητικό φορτίο είτε από το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ είτε ταυτίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή με την κασσελακική πτέρυγα που τραυμάτισε το κόμμα.

Στην χθεσινή ομιλία του ο κ. Φάμελλος όχι μόνο δεν άφησε κανένα υπονοούμενο, αλλά ήταν εμφανώς υποστηρικτικός για τη διακυβέρνηση Τσίπρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσέλευση στο Βελλίδειο ήταν μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν και χρειάστηκε να προστεθούν περισσότερα καθίσματα.

Κορυφαίο στέλεχος του κόμματος σχολίαζε ότι ο κόσμος που έδωσε το παρόν έστελνε ένα σαφές μήνυμα ότι «είμαστε εδώ για να πάμε όλοι μαζί μετά με τον Τσίπρα».

Οριοθετείται ο Φάμελλος

Η σημερινή παρουσία ωστόσο του κ. Φάμελλου στη Συνέντευξη Τύπου θα είναι ίσως από τις πιο δύσκολες ατραπούς που καλείται να περάσει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν στην περίπτωση της συνέντευξης Τύπου του κ. Μητσοτάκη η αύρα του κ. Τσίπρα ήταν αισθητή, στην περίπτωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ η συνέντευξη Τύπου θα έχει ως βασικό μενού τον πρώην πρωθυπουργό και τα σχέδιά του για δημιουργία νέου κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος πάντως δεν έδειξε να οδηγείται σε σύγκρουση με τον πρώην πρόεδρο. Οι πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις επίμονες ερωτήσεις που θα δεχτεί για το τι θα κάνει όσο δεν ανοίγει τα χαρτιά του ο κ. Τσίπρας, να αναγνωρίζει την αντικειμενική δυσκολία που γεννάται με την εκκρεμότητα που υπάρχει από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού και την ίδια στιγμή να οριοθετείται από το πρώην πρωθυπουργό.

Όπως ξεκαθαρίζουν συνεργάτες του σε καμία περίπτωση ο κ. Φάμελλος δεν έχει σκοπό να κινηθεί αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα και ότι οι πορείες τους θα συνεχίσουν να είναι παράλληλες μέχρι πιθανόν να συγκλίνουν, όπως ευελπιστούν δεκάδες κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Αποσυνάγωγοι

Ωστόσο τα πράγματα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν για όσους βλέπουν ότι τίθενται τόσο οι ίδιοι ή ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός πλαισίου της κεντροαριστεράς και εκτός των σχεδίων του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν μπορώ να αναπαραγάγω πλέον την εκτίμηση ότι όλα είναι εντάξει και δεν υπάρχει ζήτημα με το τι θα κάνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης για να ανοίξει στη συνέχεια το παράθυρο στην εσωστρέφεια να βγει προς τα έξω λέγοντας ότι «μπαίνω σε σκέψεις όμως για το ποια θα είναι η τύχη της κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Γιαννούλης ουσιαστικά επιχείρησε να ασκήσει πίεση στην πλευρά Τσίπρα να τερματίσει την αδιέξοδη παραφιλολογία αλλά κατέδειξε και την νευρικότητα που επικρατεί στους λεγόμενους και αποσυνάγωγους, μεταξύ εκείνων δηλαδή, που δεν έχουν θέση όχι μόνο στα σχέδια του κ Τσίπρα αλλά και ευρύτερα στο χώρο που φιλοδοξεί να συσπειρώσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Είναι χαρακτηριστική η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη ο οποίος σήκωσε κόκκινο πανί ζητώντας ο ΣΥΡΙΖΑ να μην περιμένει και να σαλπάρει γράφοντας «ΑΡΚΕΤΑ πια με τις διασπάσεις ,τους νάρκισσους, τους συμβιβασμένους και τους οπαδούς του απώτερου μέλλοντος!!».

Kαι Διαφωνούντες

Υπάρχουν όμως και οι διαφωνούντες, εκείνοι δηλαδή που διαβάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του economist ανησυχούν για την απώλεια της αριστερής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ με την στροφή σε πιο σοσιαλδημοκρατική ρητορική να επηρεάζει σημαντικά το εκλογικό τους ακροατήριο.

Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη συνέντευξη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ο οποίος διαφώνησε δημόσια με ένα νέο κόμμα Τσίπρα στον πολυκερματισμένο χάρτη του χώρου γιατί όπως είπε δεν βοηθά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος από ΔΕΘ: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα – Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του
Από ΔΕΘ 10.09.25 Upd: 21:15

Φάμελλος: Το όραμα του ΣΥΡΙΖΑ μια προοδευτική Ελλάδα - Η σταθερότητα Μητσοτάκη, σταθερότητα της καρέκλας του

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπτύσσοντας παράλληλα το σχέδιο του κόμματος για τη χώρα

Σύνταξη
OT FORUM – Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη – Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας
OT FORUM 10.09.25

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη, αποτυχημένη, διεφθαρμένη - Να σκεφτούμε με όρους υπέρβασης και ενότητας

«Όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Σωκράτης Φάμελλος, ξεκινήσαμε ουσιαστικά από το μηδέν όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον χώρο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο
ΣΥΡΙΖΑ 10.09.25

Φάμελλος: Διεκδικούμε τη δέσμευση Μητσοτάκη ότι η ΔΕΘ θα αναπλαστεί ως ένα νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε επίσης πως «για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παραμένει και σήμερα αδιαπραγμάτευτη η θέση για μια ΔΕΘ δημόσια, η οποία θα ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους φορείς της»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη
Παλαιστίνη 10.09.25

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια

Σύνταξη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ – Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Στο Κολοράντο 11.09.25

Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις ΗΠΑ - Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο των ΗΠΑ, έλαβε χώρα στο Κολοράντο - Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11.09.25

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο