Το κόμμα Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι αποσυνάγωγοι που θέλουν ρήξη

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν τον εαυτό τους εκτός κάδρου την επόμενη ημέρα της δημιουργίας νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα πιέζουν τον Σωκράτη Φάμελλο να πάρει αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό όσο εκείνος δεν ανοίγει τα χαρτιά του και όπως σημειώνουν τους κάνει ζημιά.

Ο κ. Φάμελλος φαίνεται να έχει ακόμη αρκετά αντισώματα για να αντικρούσει την πίεση που του ασκούν στο παρασκήνιο πρόσωπα που ο κ. Τσίπρας έχει ήδη εξαιρέσει από τα πλάνα του και που εν πολλοίς κουβαλούν αρνητικό φορτίο είτε από το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ είτε ταυτίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή με την κασσελακική πτέρυγα που τραυμάτισε το κόμμα.

Στην χθεσινή ομιλία του ο κ. Φάμελλος όχι μόνο δεν άφησε κανένα υπονοούμενο, αλλά ήταν εμφανώς υποστηρικτικός για τη διακυβέρνηση Τσίπρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσέλευση στο Βελλίδειο ήταν μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν και χρειάστηκε να προστεθούν περισσότερα καθίσματα.

Κορυφαίο στέλεχος του κόμματος σχολίαζε ότι ο κόσμος που έδωσε το παρόν έστελνε ένα σαφές μήνυμα ότι «είμαστε εδώ για να πάμε όλοι μαζί μετά με τον Τσίπρα».

Οριοθετείται ο Φάμελλος

Η σημερινή παρουσία ωστόσο του κ. Φάμελλου στη Συνέντευξη Τύπου θα είναι ίσως από τις πιο δύσκολες ατραπούς που καλείται να περάσει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν στην περίπτωση της συνέντευξης Τύπου του κ. Μητσοτάκη η αύρα του κ. Τσίπρα ήταν αισθητή, στην περίπτωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ η συνέντευξη Τύπου θα έχει ως βασικό μενού τον πρώην πρωθυπουργό και τα σχέδιά του για δημιουργία νέου κόμματος.

Ο κ. Φάμελλος πάντως δεν έδειξε να οδηγείται σε σύγκρουση με τον πρώην πρόεδρο. Οι πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις επίμονες ερωτήσεις που θα δεχτεί για το τι θα κάνει όσο δεν ανοίγει τα χαρτιά του ο κ. Τσίπρας, να αναγνωρίζει την αντικειμενική δυσκολία που γεννάται με την εκκρεμότητα που υπάρχει από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού και την ίδια στιγμή να οριοθετείται από το πρώην πρωθυπουργό.

Όπως ξεκαθαρίζουν συνεργάτες του σε καμία περίπτωση ο κ. Φάμελλος δεν έχει σκοπό να κινηθεί αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα και ότι οι πορείες τους θα συνεχίσουν να είναι παράλληλες μέχρι πιθανόν να συγκλίνουν, όπως ευελπιστούν δεκάδες κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Αποσυνάγωγοι

Ωστόσο τα πράγματα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν για όσους βλέπουν ότι τίθενται τόσο οι ίδιοι ή ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός πλαισίου της κεντροαριστεράς και εκτός των σχεδίων του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν μπορώ να αναπαραγάγω πλέον την εκτίμηση ότι όλα είναι εντάξει και δεν υπάρχει ζήτημα με το τι θα κάνει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης για να ανοίξει στη συνέχεια το παράθυρο στην εσωστρέφεια να βγει προς τα έξω λέγοντας ότι «μπαίνω σε σκέψεις όμως για το ποια θα είναι η τύχη της κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Γιαννούλης ουσιαστικά επιχείρησε να ασκήσει πίεση στην πλευρά Τσίπρα να τερματίσει την αδιέξοδη παραφιλολογία αλλά κατέδειξε και την νευρικότητα που επικρατεί στους λεγόμενους και αποσυνάγωγους, μεταξύ εκείνων δηλαδή, που δεν έχουν θέση όχι μόνο στα σχέδια του κ Τσίπρα αλλά και ευρύτερα στο χώρο που φιλοδοξεί να συσπειρώσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Είναι χαρακτηριστική η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη ο οποίος σήκωσε κόκκινο πανί ζητώντας ο ΣΥΡΙΖΑ να μην περιμένει και να σαλπάρει γράφοντας «ΑΡΚΕΤΑ πια με τις διασπάσεις ,τους νάρκισσους, τους συμβιβασμένους και τους οπαδούς του απώτερου μέλλοντος!!».

Kαι Διαφωνούντες

Υπάρχουν όμως και οι διαφωνούντες, εκείνοι δηλαδή που διαβάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του economist ανησυχούν για την απώλεια της αριστερής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ με την στροφή σε πιο σοσιαλδημοκρατική ρητορική να επηρεάζει σημαντικά το εκλογικό τους ακροατήριο.

Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη συνέντευξη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη ο οποίος διαφώνησε δημόσια με ένα νέο κόμμα Τσίπρα στον πολυκερματισμένο χάρτη του χώρου γιατί όπως είπε δεν βοηθά.