«Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία» – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Σορβόνη και συζήτηση με φοιτητές

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», θα μιλήσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης, που διοργανώνεται από την Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό τμήμα Επικοινωνίας, Εξουσίας και Δημοσίων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα είναι η Ευρώπη κάτω από το πρίσμα των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων.

Ο τίτλος της εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen» είναι «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;» και ο Αλ.Τσίπρας μετά την ομιλία του θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές του ιστορικού Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη πανεπιστήμιο ο Αλ.Τσίπρας θα συναντηθεί εκτός από τους φοιτητές και με τον πρόεδρο του Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Το ταξίδι στις ΗΠΑ

Θυμίζουμε πως με ένα βαρύ πρόγραμμα πλούσιο σε ουσιαστικές συναντήσεις, διαλέξεις και ζωντανούς διαλόγους με την ακαδημαϊκή και πολιτική ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε ένα από τα πιο εποικοδομητικά ταξίδια της πολιτικής του διαδρομής, τον Απρίλη, προσκεκλημένος από το Πανεπιστήμιο Harvard και το Center for European Studies (CES).

Συμμετείχε σε κύκλους διαλέξεων, συζητήσεων και σεμιναρίων, όπου παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του για μια στρατηγικά αυτόνομη και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη αλλά και το όραμά του για μια κυβερνώσα αριστερά που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις και θα την εμπιστευτούν ξανά τα πλατιά λαϊκά στρώματα.

Ο Αλέξης Τσιπρας έδωσε δυο μεγάλες ανοιxτές διαλέξεις στο πανεπιστημιακό κοινό, μια στο CES για το μέλλον της Ευρώπης και μια Kennedy school Harvard για το μέλλον της της προοδευτικής παράταξης.