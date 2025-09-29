Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το βιβλίο που ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας. Αποτελεί μαρτυρία -και μάλιστα του ίδιου του πρωταγωνιστή- των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας.
Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για την περίοδο 2015-2019
Στα έντεκα κεφάλαιά του ο συγγραφέας περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.
Η προσωπική του «πυξίδα»
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.
Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα», την οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας.
Θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιάσει ο ίδιος απερίσπαστα και χωρίς παρεμβολές τη δική του βιωματική ιστορία για τα γεγονότα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.
