Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Κάθε δημόσια συζήτηση και κάθε ανάλυση της πολιτικής κατάστασης αρχίζει και τελειώνει με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα.

Όλο αυτό οφείλεται κατά κοινή πλέον παραδοχή στο αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κανένα πρόσωπο του χώρου και κανένας κομματικός σχηματισμός στην αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει ακόμη να κάνει τη διαφορά απέναντι στη ΝΔ και έστω να την απειλήσει.

Η μεγάλη εικόνα πάντως για την ώρα είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι καλεσμένος του Πανεπιστημίου της Σορβόννης για να μιλήσει για την έλλειψη ευρωπαϊκής ηγεσίας σε μια ταραγμένη περίοδο και στο εσωτερικό της χώρας όλοι μιλούν για τη δική του ηγεσία του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Κόλλησε η βελόνα

Από την κολλημένη βελόνα του ΠΑΣΟΚ στο 13-14% μέχρι την βαθιά στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ στα όρια της πολιτικής επιβίωσης υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Όλοι μιλούν για το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και αν μπορεί να συσπειρώσει τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Κανείς στον ευρύτερο χώρο δεν θα συζητούσε για τον πρώην πρωθυπουργό, αν Φάμελλος και Ανδρουλάκης είχαν καταφέρει να οδηγήσουν τα κόμματά τους μαζί με τα ηγετικά στελέχη και τους δελφίνους του ο καθένας σε ποσοστά που θα αποτελούσαν κυβερνητική εναλλακτική.

Πιο απλά, αν είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν πλησιάσει δημοσκοπικά τη ΝΔ τότε η συζήτηση και η παραφιλολογία γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα θα είχε κλείσει ακριβώς όπως κλείνει ένα ιστορικό και πολιτικό κεφάλαιο.

Ισορροπίες χωρίς αντίκρισμα

Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής υπάρχουν δυνάμεις που επιχειρούν να αλλάξουν τη βάση της συζήτησης και από το πρόσωπο Αλέξης Τσίπρας, που μπορεί να συσπειρώσει δυνάμεις και να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιχειρούν να αναδείξουν τη διχαστική διάσταση της προσωπικότητας του πρώην πρωθυπουργού εντός του χώρου της Κεντροαριστεράς.

Ακόμη και αυτή η τάση προδίδεται για τη σκοπιμότητα που υποκρύπτει καθώς είναι σαφές ότι επιχειρείται να κρατηθούν οι ισορροπίες ισχύος εντός της Χαριλάου Τρικούπη.

Μια μεγάλη συνεργασία τους ευρύτερου χώρου χωρίς να γίνεται λόγος για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα ηγηθούν αυτής δεν μπορεί να έχει βάση από την στιγμή που οι διαφορές για κάποιους παραμένουν αγεφύρωτες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και ο διχασμός είναι εγγενής.

Ακόμη και αυτή η συζήτηση για το ποιος θα μπορέσει να φέρει κοντά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποκτά ενδιαφέρον μόνο αν σε αυτή εμπεριέχεται το όνομα του κ. Τσίπρα, διαφορετικά δεν αναπτύσσει κάποια δυναμική και αυτό έχει αποτυπωθεί στο μειωμένο ενδιαφέρον που δείχνουν οι ψηφοφόροι του χώρου σε κοινές εκδηλώσεις της Κεντροαριστεράς.

Στο όνομά του

Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη πιο σαφές με βάση και τα δημοσκοπικά ποσοστά ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συμπράξεις και καλέσματα συνεργασίας αποκτούν ενδιαφέρον όσο στο τραπέζι βρίσκεται το όνομα Τσίπρας.

Για παράδειγμα η Συνέντευξη Τύπου του κ. Φάμελλου στη ΔΕΘ επικεντρώθηκε κατά μεγάλο μέρος στο πως ένα «κόμμα Τσίπρα» επηρεάζει το ΣΥΡΙΖΑ.

Από τη στιγμή που ο Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε να τοποθετηθεί αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα με τη φράση «αδιανόητα όσα λέγονται για ανεξαρτητοποιήσεις» ήταν σαν να άναψε το πράσινο φως στα στελέχη να βάλουν επι τάπητος το θέμα Τσίπρας και ιδιαίτερα στους αποσυνάγωγους ενός νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο Παύλος Πολάκης μετά από πολύ καιρό επανήλθε στο προσκήνιο, όταν άρχισε να δείχνει δημόσια την ανησυχία του για τον Αλέξη Τσίπρα και στη συνέντευξή του στο Libre.gr επιχείρησε να καταστήσει εκείνον αποσυνάγωγο από τον ΣΥΡΙΖΑ και αποστάτη της Αριστεράς, αν προχωρήσει στο επόμενο βήμα τη δημιουργίας νέου φορέα.

«Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή… Η δημιουργία ενός νέου κόμματος, νομοτελειακά σημαίνει διαφωνία στις προγραμματικές μας θέσεις» είπε ο κ. Πολάκης.

Ο Χρήστος Γιαννούλης που βρέθηκε στο επίκεντρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξαπέλυσε δημόσια πυρά κατά των συντρόφων του βουλευτών για τις διαρροές που τον ήθελαν να αποδίδει τη στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην πρωθυπουργό.

Ωστόσο η συνολική παρέμβασή του περισσότερο αφορούσε στον ίδιο τον κ. Φάμελλο για τη «λευκή απεργία» των στελεχών εν αναμονή του Τσίπρα.

«Στην οικογένειά σου μπορείς να πεις αυτό που σκέφτεσαι και έχεις την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι κανείς ανόητος ή ηλίθιος δεν θα προσφερθεί να τα διαρρεύσει με πολύ αμφισβητούμενη πιστότητα» είπε ο κ. Γιαννούλη στο action24 το πρωί της Κυριακής.

Ουσιαστικά ο κ. Γιαννούλης έδειξε αυτό που δυσκολεύονται να παραδεχτούν στην ηγεσία της Κουμουνδούρου.

Ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Τσίπρας και αν δεν ξεκαθαρίζει τη στάση του, αλλά οι ίδιοι, που αντί να βάζουν την ατζέντα μιλούν για την ατζέντα Τσίπρα για να ακουστούν.