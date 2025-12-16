Το πρώτο ταξίδι Τσίπρα για τη νέα Ιθάκη – Η Πάτρα ο πρώτος σταθμός του νέου φορέα

Στη μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα εκδηλώσεων της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει απόψε το βιβλίο του για πρώτη φορά στην περιφέρεια και ήδη παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες και στελέχη της κεντροαριστεράς όλων των κομματικών και πολιτικών αποχρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικούς παράγοντες και από πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία της Δυτικής Ελλάδας στις 19:00 απόψε το βράδυ στην εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. Τσίπρα το παρών αναμένεται να δώσουν δεκάδες στελέχη του προοδευτικού χώρου και εκτός από τους πρώην συντρόφους του κ. Τσίπρα που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ έντονη αναμένεται να είναι και η παρουσία δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ κυρίως με την ηγεσία του κόμματος.

Σφήνα

Είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Τσίπρας μπαίνει σφήνα σε μια αμιγώς κυβερνητική υπόθεση επικοινωνιακά καθώς η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών απόψε το βράδυ θα είναι και η ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Ένα πρώτο δείγμα των προθέσεών του ο κ. Τσίπρας το έδωσε χθες το πρωί με την «Flash ανάλυση» που ετοίμασε το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού για τους οικονομικούς δείκτες.

Με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω των δεικτών της Eurostat η σύγκριση μεταξύ των δυο κυβερνήσεων (Τσίπρα και Μητσοτάκη) γέρνει σαφώς υπέρ της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας.

Όταν μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση του Ινστιτούτου εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα με τους ανθρώπους του ΙΑΤ (Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα) να σχολιάζουν ότι χρειάστηκαν πάνω από 500 λέξεις στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να μην απαντήσει τίποτα επί της ουσίας και για να επιβεβαιώσει ουσιαστικά ότι την ανάλυση όπως παρατηρούσαν.

Αυτά εξάλλου ανάπτυξε και στην πρώτη συνέντευξή του ο στενός συνεργάτης του Ινστιτούτου και άνθρωπος του κ. Τσίπρα Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην διευθυντής του γραφείου προϋπολογισμού στη Βουλή, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κάνει την πρώτη εμφάνιση ως ένα από τα νέα πρόσωπα που θα βγουν στο εξής μπροστά.

Το φάντασμα της Ιθάκης

Σε συνέχεια των χθεσινών πινάκων που παρουσίασε το Ινστιτούτο ο κ. Τσίπρας αναμένεται να εξαπολύσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με ένα μανιφέστο κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης με ένα παράλληλο κάλεσμα στους πολίτες να ξεκολλήσει η χώρα από το βάλτο της πολιτικής που γεννά την απάθεια και βολεύει τη ΝΔ.

Αυτονόητες και αναπόφευκτες θα είναι και συγκρίσεις ανάμεσα σε δυο κρίσιμες κυβερνητικές περιόδους – του 15-19 και του 19-24.

Το φάντασμα της Ιθάκης θα πλανάται πάνω από τη Βουλή την ώρα της ψήφισης και της ομιλίας Μητσοτάκη.

Μέλλον και παρόν

Με διάφορες ομάδες να συσπειρώνονται γύρω από τον κ. Τσίπρα η επιλογής της Πάτρας για την παρουσίαση του βιβλίου δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία.

Πρόκειται για το πάλαι ποτέ προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης και του παπανδρεϊσμού με πολλά στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ εκτός από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να δίνουν δυναμικό παρών στην εκδήλωση.

Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι εξαιτίας της ψήφισης του προϋπολογισμού κανείς βουλευτής που εξελέγη το 2023 με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα δεν θα είναι παρών.

Όμως ο κ. Τσίπρας σκοπεύει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να ανοίξει αυτή τη φορά την περπατησιά του νέου εγχειρήματος και προς το μέλλον και μέσα από μια σκληρή κριτική για τα πλήγματα της κυβέρνησης στους θεσμούς να μιλήσει για ένα σοκ εμπιστοσύνης στην κοινωνία.