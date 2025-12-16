newspaper
Το πρώτο ταξίδι Τσίπρα για τη νέα Ιθάκη – Η Πάτρα ο πρώτος σταθμός του νέου φορέα
Πολιτική Γραμματεία 16 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Το πρώτο ταξίδι Τσίπρα για τη νέα Ιθάκη – Η Πάτρα ο πρώτος σταθμός του νέου φορέα

Το πρώτο δείγμα αυτοοργάνωσης από τα κάτω και η σφήνα του πρώην πρωθυπουργού στον προϋπολογισμό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επικοινωνία: 7 λόγοι να προτιμήσεις τηλέφωνο αντί για μήνυμα

Στη μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα εκδηλώσεων της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει απόψε το βιβλίο του για πρώτη φορά στην περιφέρεια και ήδη παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον από πολίτες και στελέχη της κεντροαριστεράς όλων των κομματικών και πολιτικών αποχρώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικούς παράγοντες και από πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία της Δυτικής Ελλάδας στις 19:00 απόψε το βράδυ στην εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. Τσίπρα το παρών αναμένεται να δώσουν δεκάδες στελέχη του προοδευτικού χώρου και εκτός από τους πρώην συντρόφους του κ. Τσίπρα που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ έντονη αναμένεται να είναι και η παρουσία δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ κυρίως με την ηγεσία του κόμματος.

Σφήνα

Είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Τσίπρας μπαίνει σφήνα σε μια αμιγώς κυβερνητική υπόθεση επικοινωνιακά καθώς η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών απόψε το βράδυ θα είναι και η ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Ένα πρώτο δείγμα των προθέσεών του ο κ. Τσίπρας το έδωσε χθες το πρωί με την «Flash ανάλυση» που ετοίμασε το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού για τους οικονομικούς δείκτες.

Με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω των δεικτών της Eurostat η σύγκριση μεταξύ των δυο κυβερνήσεων (Τσίπρα και Μητσοτάκη) γέρνει σαφώς υπέρ της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας.

Όταν μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει την έκθεση του Ινστιτούτου εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα με τους ανθρώπους του ΙΑΤ (Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα) να σχολιάζουν ότι χρειάστηκαν πάνω από 500 λέξεις στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να μην απαντήσει τίποτα επί της ουσίας και για να επιβεβαιώσει ουσιαστικά ότι την ανάλυση όπως παρατηρούσαν.

Αυτά εξάλλου ανάπτυξε και στην πρώτη συνέντευξή του ο στενός συνεργάτης του Ινστιτούτου και άνθρωπος του κ. Τσίπρα Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην διευθυντής του γραφείου προϋπολογισμού στη Βουλή, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κάνει την πρώτη εμφάνιση ως ένα από τα νέα πρόσωπα που θα βγουν στο εξής μπροστά.

Το φάντασμα της Ιθάκης

Σε συνέχεια των χθεσινών πινάκων που παρουσίασε το Ινστιτούτο ο κ. Τσίπρας αναμένεται να εξαπολύσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με ένα μανιφέστο κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης με ένα παράλληλο κάλεσμα στους πολίτες να ξεκολλήσει η χώρα από το βάλτο της πολιτικής που γεννά την απάθεια και βολεύει τη ΝΔ.

Αυτονόητες και αναπόφευκτες θα είναι και συγκρίσεις ανάμεσα σε δυο κρίσιμες κυβερνητικές περιόδους – του 15-19 και του 19-24.

Το φάντασμα της Ιθάκης θα πλανάται πάνω από τη Βουλή την ώρα της ψήφισης και της ομιλίας Μητσοτάκη.

Μέλλον και παρόν

Με διάφορες ομάδες να συσπειρώνονται γύρω από τον κ. Τσίπρα η επιλογής της Πάτρας για την παρουσίαση του βιβλίου δεν θα πρέπει να θεωρείται τυχαία.

Πρόκειται για το πάλαι ποτέ προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης και του παπανδρεϊσμού με πολλά στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ εκτός από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να δίνουν δυναμικό παρών στην εκδήλωση.

Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι εξαιτίας της ψήφισης του προϋπολογισμού κανείς βουλευτής που εξελέγη το 2023 με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα δεν θα είναι παρών.

Όμως ο κ. Τσίπρας σκοπεύει σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να ανοίξει αυτή τη φορά την περπατησιά του νέου εγχειρήματος και προς το μέλλον και μέσα από μια σκληρή κριτική για τα πλήγματα της κυβέρνησης στους θεσμούς να μιλήσει για ένα σοκ εμπιστοσύνης στην κοινωνία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Εταιρείες – ζόμπι: Γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός νέου κύματος μετά την κρίση

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

Προϋπολογισμός 2026: Ο τελευταίος του Ταμείου Ανάκαμψης

Stream newspaper
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Η «μάχη» του Ανδρουλάκη απέναντι στον «προϋπολογισμό των ανισοτήτων»

Στην αποδόμηση της κυβερνητικής στρατηγικής θα προχωρήσει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, κάνοντας λόγο για έναν «προϋπολογισμό ανισοτήτων». Σκληρή αναμένεται η επίθεση για Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες – Να γίνουν εκλογές το 2026
Δημοσκόπηση 15.12.25

Με τους αγρότες 8 στους 10 πολίτες - Να γίνουν εκλογές το 2026

«Το δίκιο στους αγρότες» δίνουν οι πολίτες σε μία ακόμα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συντριπτικά υπέρ των κινητοποιήσεων σχεδόν το 80%. Πλειοψηφικό το «εκλογές το 2026» έναντι του «εκλογές το 2027».

Σύνταξη
Βουλή: Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας»
Βουλή 15.12.25

Τα αντιπολιτευτικά… κάλαντα «απορρύθμισης της εργασίας» - Στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στη Βουλή κόντρα στους πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδρομή του «πράσινου» κουμπάρου και η ρήξη με τις επιλογές Ανδρουλάκη το 2023

Η «πράσινη» πορεία του κουμπάρου λογιστή και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για το νέο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον «γαλάζιο» Χιλετζάκη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών η κυβέρνηση: «Μαξιμαλιστικά κάποια αιτήματα»- Στις 15:00 ανακοινώσεις από Τσιάρα

Η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να βγάλει τους αγρότες από τους δρόμους του αγώνα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικά» βασικά αιτήματα - Λέγοντας ότι «διάλογος δεν γίνεται με περιστέρια», είπε ότι στις 15:00 θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον κ. Τσιάρα

Σύνταξη
Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους "Φραπέδες", "Τζιτζήδες" -πώς τους λένε- για τις "Φεράρι" και τις "Τζάγκουαρ" και τα Τζόκερ» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Euroleague 16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.12.25

UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών

Σα να μην έφτανε που η UEFA υποβίβασε τον Σιδηρόπουλο, στην πρώτη κατηγορία δεν ανέβηκε Ελληνας διεθνής διαιτητής, αν και προήχθησαν 14 ρέφερι, μεταξύ άλλων από Βουλγαρία, Μάλτα, και Σλοβακία

Βάιος Μπαλάφας
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια

Σύγχυση προκλήθηκε από μια «αποκάλυψη» δημοσιευμάτων που φιλοξενήθηκαν σε ΜΜΕ ότι ο «Φραπές» δεν είναι ο Γιώργος Ξυλούρης που προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Μια παγίδα που εν μέρει «έστησε» ο ίδιος ο Ξυλούρης, που προφανώς έχει πολύ καλούς συμβουλάτορες, αλλά πέφτει στο κενό.

Ειδικός Συνεργάτης
«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
