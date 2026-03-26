Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Τον νέο κατώτατο μισθό θα διαμορφώνεται στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο, που διεξήχθη το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου.

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο είναι η έκτη διαδοχική αύξηση, λέγοντας πως ξεπερνά σωρευτικά το 41% από το 2019, δηλαδή πάνω από 3.780 ευρώ τον χρόνο.

Ο στόχος του κατώτατου μισθού για το 2027

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «να θυμίσουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο, συμπαρασύρει ανοδικά τις τριετίες, τα κλιμάκια στο Δημόσιο και φυσικά πολλά επιδόματα». Πρόσθεσε πως ο στόχος για το 2027 είναι μέσος μισθός 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις 15:00 θα δοθεί συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Εργασίας με παραδείγματα για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Προφανώς θα ήθελα η εισαγωγή μου στη σημερινή συνεδρίαση να είναι κάπως πιο αισιόδοξη, όμως, δυστυχώς, η παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί, διατηρώντας αβέβαιο το παγκόσμιο περιβάλλον.

Με τις διακυμάνσεις των τιμών στα καύσιμα να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και αυτός με τη σειρά του να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, που έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε κάθε οικονομία, σε κάθε κοινωνία.

Νομίζω ότι η αβεβαιότητα είναι, πια, η μόνη βεβαιότητα και αυτό προφανώς απαιτεί από μέρους μας μία συνεχή εγρήγορση. Έτσι, μετά το πρώτο μέτρο το οποίο πήραμε, που αφορούσε στο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα, όπως ξέρετε, δρομολογήθηκαν τέσσερα νέα μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Ο σκοπός μας εδώ είναι πολύ σαφής: από τη μία θέλουμε να συγκρατήσουμε την άνοδο των τιμών στο πετρέλαιο ντίζελ, διότι αυτό επιβαρύνει σημαντικά τις μεταφορές και το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων.

Θέλουμε να ενισχύσουμε στοχευμένα -και το κάνουμε για την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών μέσα από μία δίμηνη κάρτα, ένα δίμηνο Fuel Pass-, να ενισχύσουμε τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης.

Έχουμε στο νου μας τους αγρότες μας και δίνουμε ουσιαστικά μία επιδότηση στα λιπάσματα, η οποία θα ισχύσει, μάλιστα, μετά από παρέμβαση των συναρμοδίων Υπουργών, από τις 15 Μαρτίου.

Και βέβαια, μία σημαντική παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι τιμές τους, τουλάχιστον για το Πάσχα, θα κινηθούν περίπου κοντά στις περσινές.

Είναι τέσσερα «αναχώματα» απέναντι σε αυτή την εξωγενή κρίση, ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η μετατροπή του σε πηγή οριζόντιων ανατιμήσεων, τις οποίες θα τις πληρώσει τελικά ο καταναλωτής.

Τώρα ερχόμαστε στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, διότι στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σήμερα θα συναποφασίσουμε τη νέα αύξηση του βασικού μισθού, από 1ης Απριλίου. Θέλω να θυμίσω ότι είναι η έκτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, τον οποίον είχαμε παραλάβει το 2019 στα 650 ευρώ.

Η εισήγηση της Υπουργού -και θα εξηγήσει στη συνέχεια αναλυτικά το σκεπτικό πίσω από αυτή την εισήγηση- είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 920 ευρώ. Είναι μια μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρυσι.

Με άλλα λόγια, η σωρευτική αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2019 ξεπερνάει το 41%. Είναι περισσότερο από 3.780 ευρώ τον χρόνο.

Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το μισθολογικό επίπεδο, συμπαρασύρει ανοδικά τις τριετίες, τα κλιμάκια στο Δημόσιο και φυσικά πολλά επιδόματα.

Προφανώς αυτή είναι μια ακόμα παρέμβαση η οποία έρχεται να συμπληρώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων που ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό του 2026. Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη νομοθετηθεί, σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις τις οποίες οι πολίτες ήδη τις είδαν.

Ειδικότερα οι νέοι μας, οι οποίοι κάτω των 25 δεν πληρώνουν πια καθόλου φόρο εισοδήματος, αλλά και οι συμπολίτες μας με μεγαλύτερο αριθμό τέκνων έχουν ήδη δει στη μισθοδοσία τους πραγματική αύξηση μισθών ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των φόρων.

Και βέβαια, όσον αφορά τους ονομαστικούς μισθούς, θέλω να θυμίσω τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει το 2023, που αποτελούσε και την κεντρική προεκλογική μας δέσμευση: να φτάσουμε στα 1.500 ευρώ στον μέσο μισθό -θέλω να τονίσω ότι είμαστε ήδη εκεί, και λίγο παραπάνω, για την πλήρη απασχόληση- και να φτάσουμε στα 950 ευρώ το 2027 τον κατώτατο μισθό. Νομίζω ότι με αρκετή βεβαιότητα και αρκετή ορατότητα μπορούμε να πούμε ότι και τον στόχο μας αυτόν θα μπορούμε το 2027 να τον έχουμε πετύχει.

Και βέβαια, εκτός από αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση, θα ήθελα να κάνω και μια ξεχωριστή μνεία σε ένα σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε πάλι από το Υπουργείο Εργασίας πριν από λίγες εβδομάδες και το οποίο αφορά τον κοινωνικό διάλογο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τώρα νομίζω ότι καθίσταται απολύτως σαφές γιατί αυτή η σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης οδηγεί τελικά σε καλύτερους μισθούς.

Πάρτε για παράδειγμα τη συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό, -400.000 υπάλληλοι καλύπτονται από αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας, περίπου το 15% των εργαζόμενων- με διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζόμενων. Άρα, όταν υπογράφεται μια τέτοια συλλογική σύμβαση και τα δύο μέρη εκπροσωπούνται, και οι εργαζόμενοι παίρνουν καλύτερους μισθούς, αλλά και οι εργοδότες δίνουν αυξήσεις που οι ίδιοι να πιστεύουν ότι μπορούν να τις αντέξουν, χωρίς να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητά τους. Είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, με μισθούς σημαντικά υψηλότερους του κατώτατου μισθού που έρχεται, νομίζω, να προστεθεί σε ένα συνολικά πολύ θετικό αφήγημα το οποίο έχουμε για την πορεία της αγοράς εργασίας στη χώρα μας.

Αξίζει πάντα να θυμίζουμε ότι το 2019 κεντρική μας δέσμευση ήταν η μείωση της ανεργίας και η δημιουργία πολλών νέων θέσεων απασχόλησης. Σήμερα, κάνοντας πια τον απολογισμό μας, αυτή την τελευταία εξαετία έχουν προστεθεί 563.000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Επαναλαμβάνω: 563.000 νέες θέσεις εργασίας. Παραλάβαμε την ανεργία στο 18%, τον Ιανουάριο βρέθηκε στο 7,7%.

Προσθέστε σε αυτή την, νομίζω, πολύ επιτυχημένη πολιτική το γεγονός πια ότι προστατεύουμε τους εργαζόμενους μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία διασφαλίζει απόλυτα τα δικαιώματά τους. Την επεκτείνουμε, μάλιστα, σε πέντε ακόμα κλάδους, από την ιδιωτική υγεία μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και τις εταιρείες καθαριότητας. Η περίμετρος, πλέον, θα ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Νομίζω ότι και αυτή η πρωτοβουλία μας έχει δικαιωθεί από τα πραγματικά στοιχεία τα οποία βλέπουμε, με τη σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών και με μία πολύ καλύτερη προστασία του εργαζομένου απέναντι σε οποιαδήποτε δυνητική εργοδοτική αυθαιρεσία. Θα μιλήσουμε όμως γι’ αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια της συνεδρίασής μας.

Όμως, πριν δώσω τον λόγο στην Υπουργό, θα ζητήσω από τον Υπουργό Εξωτερικών να μας κάνει μία γενική ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα ήταν παρούσα διπλωματικά, και σε διμερές και σε πολυμερές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ενημέρωση αυτή νομίζω ότι είναι απολύτως χρήσιμη. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα τις εξελίξεις στην πατρίδα μας, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων για τις οποίες μιλήσαμε ήδη, είτε μιλάμε για τον Ελληνισμό της Κύπρου είτε μιλάμε για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα -ένα ζήτημα το οποίο θα έρθει στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ-, είτε μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια.

Όλες αυτές είναι πτυχές της κρίσης, οι οποίες μας επηρεάζουν άμεσα. Γι’ αυτό η Ελλάδα είναι και θα είναι παρούσα είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας -θα μας μιλήσει ο Υπουργός στη συνέχεια για τις συζητήσεις που γίνονται σε αυτό το επίπεδο-, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε διμερώς και πολυμερώς μέσω των πολύ σημαντικών στρατηγικών σχέσεων που έχει αναπτύξει πια η χώρα μας με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Σε μία τόσο σύνθετη συγκυρία, λοιπόν, αυτή την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας νομίζω ότι οφείλει να τη σφυρηλατεί και η εσωτερική σταθερότητα και η ενότητα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα, από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά του κομματικού μας μικρόκοσμου.

Να κλείσω εκφράζοντας, για ακόμα μία φορά, την ικανοποίησή μου, κ. Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, για την εικόνα την οποία όλοι είδαμε χθες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε και υπερήφανοι και αισιόδοξοι για την κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι μία συλλογική προσπάθεια, αυτή την οποία καταβάλουμε τα τελευταία έξι χρόνια, βλέπουμε πια, νομίζω, τα αποτελέσματα. Αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε κατ’ ιδίαν αρχίζουν και είναι ορατά πια και στους πολίτες.

Η Ελλάδα είναι μία ειρηνική δύναμη αποτροπής και η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσα από την Ατζέντα 2030 -όπως είπα και χθες- δεν είναι μία πολυτέλεια, είναι μία αναγκαιότητα. Διότι η ασφάλεια της πατρίδας είναι το υπέρτατο αγαθό και αυτή η κυβέρνηση αυτή την ασφάλεια μπορεί και την εγγυάται».