«Θύμα» του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να πέσει πρόσκαιρα ο κατώτατος μισθός. Με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται για τη νέα έκτη αύξηση από το 2022 στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου, το κλίμα βαραίνει η παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια.

Στη σκιά του τοπίου με τις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή η κυβέρνηση να αποφασίσει για το ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου 2026

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η νέα αύξηση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αβεβαιότητα και οι αναμενόμενες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πολέμου οδηγούν το οικονομικό επιτελείο, όπως γράφει και ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, να προσανατολίζεται στο «συντηρητικό σενάριο» της αύξησης, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στα 40 ευρώ, ανεβάζοντας το νέο κατώτατο στα 920 ευρώ από τα 880 ευρώ (μεικτά) που είναι σήμερα.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου θα επηρεάζει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το δημόσιο τομέα.

Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Την σχετική εισήγηση θα κάνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της υπογράμμισε ότι η αύξηση θα είναι συνετή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Τα τελευταία χρόνια η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 880 ευρώ.

Αποκλειστικά με υπουργική απόφαση

Κυβερνητική πηγή που έχει εικόνα των επικείμενων ανακοινώσεων τόνισε πως η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μία ακόμα «ψηφίδα» στις πολιτικές για αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου πολίτη, στον απόηχο της ψήφισης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, της συνεχιζόμενης αύξησης των δηλωθεισών υπερωριών χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, της της οριζόντιας μείωσης συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που ισχύει από φέτος και του «ψαλιδίσματος» των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες σωρευτικά.

Να σημειωθεί πως η ευρωπαϊκή οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, την οποία έχει ενσωματώσει η κυβέρνηση, ερμηνεύοντάς την με το δικό της τρόπο, συνδέει τις μισθολογικές αυξήσεις με την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την κάλυψη του 80% των εργαζομένων από αυτές. Αντί γι’αυτό ο κατώτατος μισθός, συνεχίζει να ορίζεται αποκλειστικά με υπουργική απόφαση, με τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων να είναι μη δεσμευτικές.

Συμπαρασύρει επιδόματα

Η αύξηση συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα «ξεπαγωμένα» πλέον επιδόματα των τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους και το επίδομα γονικής άδειας. Επηρεάζεται επίσης, έμμεσα, η προσαύξηση για υπερωριακή εργασία.

Σημειώνεται ακόμη ότι το μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα, από τη μισθοδοσία Απριλίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν βελτίωση των απολαβών τους.

Οι αυξήσεις για τον κατώτατο που προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς είναι οι εξής:

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει να αυξηθεί έως 4% λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την ΤτΕ η αύξηση αυτή είναι συμβατή με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το ΙΟΒΕ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 2,5% έως 3,5%.

Η πρόταση του ΚΕΠΕ προβλέπει αύξηση από 3,5% έως 5%.

Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%.

Ο ΣΕΒ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 3% έως 3,5% και να συνδυαστεί με μείωση των εισφορών και επιδότηση της ενέργειας.

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει αυξήσεις από 3,5% έως 4%.

Η ΕΣΕΕ εισηγείται αύξηση 3,6%.

Η ΓΣΕΕ ζητεί ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί στα 1.052 ευρώ.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη

Την 1η Ιανουαρίου 2026, οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ κυμαίνονταν από 620 ευρώ το μήνα στη Βουλγαρία έως 2.704 ευρώ στο Λουξεμβούργο.

Αν και τα πιο πρόσφατα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ παρέχουν μια γενική εικόνα, δεν αντικατοπτρίζουν το πόσο φτάνει στην πραγματικότητα ο κατώτατος μισθός στην καθημερινή ζωή. Το κόστος διαβίωσης παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ οι χώρες με υψηλότερους μισθούς συχνά έχουν και υψηλότερους φόρους, καθώς και υψηλότερο κόστος στέγασης και υπηρεσιών.