Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 11:24
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14 Μαρτίου 2026, 13:00

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Την 1η Ιανουαρίου 2026, οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ κυμαίνονταν από 620 ευρώ το μήνα στη Βουλγαρία έως 2.704 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Αν και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στο Λουξεμβούργο κερδίζουν σημαντικά περισσότερα, δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα.

Όσο για την Ελλάδα, η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει, το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου, για το ύψος της αύξησης στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου 2026. Με τα νέα δεδομένα, λόγω της ανόδου των τιμών στην ενέργεια, το ύψος της φετινής αύξησης στον κατώτατο μισθό εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 ευρώ (μεικτά), ώστε να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα).

Τι είναι ο κατώτατος μισθός και γιατί είναι τόσο σημαντικός;

Πρόκειται για το χαμηλότερο ωρομίσθιο, ημερήσιο ή μηνιαίο ποσό που οι εργοδότες μπορούν νόμιμα να καταβάλλουν στους εργαζομένους τους για την εργασία που παρέχουν. Το ποσό αυτό καθορίζεται από τη νομοθεσία κάθε χώρας ή από συλλογικές συμβάσεις και προστατεύει τους εργαζομένους από την καταβολή υπερβολικά χαμηλών μισθών. Στην ΕΕ, 22 από τα 27 κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικούς κατώτατους μισθούς. Εξαιρέσεις αποτελούν η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία και η Σουηδία, όπου οι μισθοί καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών.

Πρώτον, ο κατώτατος μισθός παρέχει οικονομική ασφάλεια. Λειτουργεί ως ένα κρίσιμο δίχτυ ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι ακόμη και μια θέση εργασίας αρχικού επιπέδου θα σας αποφέρει αρκετά χρήματα για να καλύψετε βασικές ανάγκες όπως το ενοίκιο, τα τρόφιμα και τις μετακινήσεις. Επίσης, αποτρέπει την καταβολή αδικαιολόγητα χαμηλών μισθών μόνο και μόνο επειδή στερείστε εμπειρίας.

Επιπλέον, οι νόμοι για τον κατώτατο μισθό ενθαρρύνουν την επίσημη απασχόληση, καθιστώντας λιγότερο ελκυστική για τις επιχειρήσεις τη «μαύρη» εργασία, κάτι που θα σήμαινε έλλειψη προστασίας ή παροχών για τους εργαζόμενους. Και χάρη στους πρόσφατους κανόνες της ΕΕ, οι εργοδότες πρέπει πλέον να αναφέρουν τους αρχικούς μισθούς ή τα μισθολογικά κλιμάκια στις αγγελίες εργασίας, διευκολύνοντάς σας να συγκρίνετε τις προσφορές και να διαπραγματευτείτε τον μισθό σας.

Όμως, δεν αφορά μόνο στους εργαζόμενους – η δίκαιη αμοιβή ωφελεί και τους εργοδότες, αφού οδηγεί σε ικανοποιημένους – και κατά συνέπεια, πιο παραγωγικούς – υπαλλήλους. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια – καθώς μιλάμε για κατώτατους μισθούς. Οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι, πάντως, είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν άλλη εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι οι εργοδότες δαπανούν λιγότερα για την πρόσληψη και την κατάρτιση προσωπικού. Μια εταιρεία που καταβάλλει δίκαιους μισθούς έχει επίσης καλύτερη εικόνα, γεγονός που συμβάλλει στην προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, ιδίως μεταξύ των νεότερων που δίνουν προτεραιότητα στους εργοδότες με δίκαιη συμπεριφορά. Επιπλέον, όταν οι εργαζόμενοι κερδίζουν περισσότερα, ξοδεύουν και περισσότερα – ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και αυξάνοντας τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, κάτι που ωφελεί και πάλι τις επιχειρήσεις.

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ – Πάνω από 1.500 ευρώ το μήνα:

  • Γαλλία (1.823 ευρώ)
  • Βέλγιο (2.112 ευρώ)
  • Ολλανδία (2.295 ευρώ)
  • Γερμανία (2.343 ευρώ)
  • Ιρλανδία (2.391 ευρώ)
  • Λουξεμβούργο (2.704 ευρώ)

Κάτω από 1.500 ευρώ το μήνα:

  • Βουλγαρία (620 ευρώ)
  • Λετονία (780 ευρώ)
  • Ρουμανία (795 ευρώ)
  • Ουγγαρία (838 ευρώ)
  • Εσθονία (886 ευρώ)
  • Ελλάδα (880 ευρώ μεικτά)
  • Σλοβακία (915 ευρώ)
  • Τσεχία (924 ευρώ)
  • Μάλτα (994 ευρώ)

1.000 ευρώ – 1.500 ευρώ το μήνα:

  • Κροατία (1.050 ευρώ)
  • Πορτογαλία (1.073 ευρώ)
  • Κύπρος (1.088 ευρώ)
  • Πολωνία (1.139 ευρώ)
  • Λιθουανία (1.153 ευρώ)
  • Σλοβενία (1.278 ευρώ)
  • Ισπανία (1.381 ευρώ)

Οι μισθοί δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα

Αν και τα πιο πρόσφατα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ παρέχουν μια γενική εικόνα, δεν αντικατοπτρίζουν το πόσο φτάνει στην πραγματικότητα ο κατώτατος μισθός στην καθημερινή ζωή. Το κόστος διαβίωσης παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ οι χώρες με υψηλότερους μισθούς συχνά έχουν και υψηλότερους φόρους, καθώς και υψηλότερο κόστος στέγασης και υπηρεσιών. Οι τιμές αγοραστικής δύναμης βασίζονται σε ένα μέσο επίπεδο τιμών σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε κάποια μεμονωμένη χώρα, πράγμα που σημαίνει ότι δείχνουν πόσο φτάνει ένας μισθός σε σχέση με το συνολικό κόστος διαβίωσης στην Ευρώπη.

Για παράδειγμα, ενώ ο κατώτατος μισθός στην Πολωνία είναι 1 139 ευρώ, η αγοραστική του δύναμη ανέρχεται σε περίπου 1 500 ευρώ – πράγμα που σημαίνει ότι στην Πολωνία μπορείτε να αγοράσετε περίπου την ίδια ποσότητα τροφίμων και άλλων βασικών ειδών που θα αγοράζατε με 1.500 ευρώ σε χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης, όπως η Γερμανία ή η Γαλλία. Αυτό δείχνει ότι ένας υψηλότερος κατώτατος μισθός δεν μεταφράζεται πάντα σε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σε τοπικό επίπεδο.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (σε όρους Μονάδων Αγοραστικής Δύναμης – PPS), κατατάσσεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά ανταγωνιζόμενη την Βουλγαρία για την τελευταία θέση. Αυτό το χάσμα αποδεικνύει ότι οι ονομαστικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αν και θετικές ως μέτρο, έχουν εξανεμιστεί από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας.

Πέρα από το σούπερ μάρκετ, άλλωστε, το κόστος στέγασης αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη «πληγή» του διαθέσιμου εισοδήματος. Η ελληνική αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των ενοικίων και των τιμών πώλησης, η οποία δεν συνάδει με την εισοδηματική αύξηση για τους πολίτες.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου
Financial Times 13.03.26

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ξεκινήσει δοκιμαστικές συζητήσεις σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν για σχεδόν έναν μήνα τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου
Αρση κυρώσεων 13.03.26

Οι ΗΠΑ έδωσαν «γενική άδεια» για την πώληση, ως την 11η Απριλίου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 12η Μαρτίου.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Για την IPO της Capital Tankers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Χρηματιστήριο του Όσλο αναφέρεται δημοσίευμα του TradeWinds – Πώς αναβάθμισε την αξία της νορβηγικής κεφαλαιαγοράς

Σύνταξη
Πόσο θα ακριβύνει το χρήμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Επιτόκια 12.03.26

Οι αγορές ήδη προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους με αποτέλεσμα τα κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ οι επενδυτές έχουν αισθητά περιορίσει τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Προοδευτική συμπόρευση 14.03.26

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Σύνταξη
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 14.03.26

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Σύνταξη
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Σύνταξη
Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Σύνταξη
Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Ακρίβεια 14.03.26

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόθοι κάτω από τη γούνα: Μicro-dramas με πλούσια και φτωχά AI κατοικίδια, η νέα μανία στην Κίνα
Ρεκόρ προβολών 14.03.26

Η νέα ψηφιακή τάση που κατακλύζει τις κινεζικές πλατφόρμες Douyin και Xiaohongshu φέρνει στο προσκήνιο έναν απροσδόκητο θίασο: γάτες, σκύλους και παπαγάλους που «ερμηνεύουν» μελοδραματικούς ρόλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε micro-dramas εκθρονίζουν κάθε ανταγωνιστή από την κορυφή των προβολών

Λουκάς Καρνής
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

