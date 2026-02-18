Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.
- Δίχρονος κινδυνεύει να πεθάνει γιατί του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά - Δεν μπορεί να υποβληθεί σε νέα
- Νέα Πέραμος: Είχαν κλέψει το καμένο αυτοκίνητο από γιατρό υπό την απειλή όπλου
- Κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τον ΟΠΕΚΑ: «Τι γνωρίζατε και δεν μας λέγατε;»- «Κάνετε σόου, την ευθύνη των ελέγχων την έχει η κυβέρνηση»
- Πότε και σε ποιους απενεργοποιείται ο ΑΦΜ
Η Ευρώπη αναζητά ταλαντούχους πτυχιούχους για να ενταχθούν στη δημόσια διοίκηση ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες. Ο διαγωνισμός AD5 αποτελεί την κύρια «πύλη εισόδου» για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μια μόνιμη καριέρα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
Ύστερα από επταετή παύση, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) «ζωντανεύει» τον διαγωνισμό και όσοι επιλεγούν θα μπορούσαν να αναλάβουν καθήκοντα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Υψηλός μισθός, μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια στην Ευρώπη
Η EPSO άλλαξε πρόσφατα το μοντέλο επιλογής της, κάνοντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και εστιάζοντας λιγότερο σε προφορικές συνεντεύξεις στις Βρυξέλλες και περισσότερο σε γραπτές δοκιμασίες.
Η θέση προσφέρει αρχικό μισθό έως και 6.758 ευρώ τον μήνα και μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια, γι’ αυτό, όπως αναφέρει το Euronews, αναμένεται να υποβάλουν αίτηση μεταξύ 50.000 και 60.000 ανθρώπων.
Λιγότερο από το 3% θα τα καταφέρει. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν απαιτητικά διαδικτυακά τεστ λογικής, γνώσεων για την ΕΕ, ψηφιακών δεξιοτήτων και σύνταξης κειμένων.
Για να υποβάλετε αίτηση για τον διαγωνισμό, πρέπει:
- Να είστε υπήκοος της ΕΕ
- Να έχει καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της ΕΕ.
- Να διαθέτετε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιημένες με δίπλωμα που έχει απονεμηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
- Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
- «Τα λουλούδια μαρτυρούν»
- Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
- Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
- Πότε και σε ποιους απενεργοποιείται ο ΑΦΜ
- Πράσινο φως για κάμερες σε λεωφορεία και έξι δρόμους της Αθήνας – Πού θα τοποθετηθούν
- Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις