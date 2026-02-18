Η Ευρώπη αναζητά ταλαντούχους πτυχιούχους για να ενταχθούν στη δημόσια διοίκηση ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες. Ο διαγωνισμός AD5 αποτελεί την κύρια «πύλη εισόδου» για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν μια μόνιμη καριέρα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αιτήσεις ξεκίνησαν.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό

Ύστερα από επταετή παύση, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) «ζωντανεύει» τον διαγωνισμό και όσοι επιλεγούν θα μπορούσαν να αναλάβουν καθήκοντα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Υψηλός μισθός, μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια στην Ευρώπη

Η EPSO άλλαξε πρόσφατα το μοντέλο επιλογής της, κάνοντας τη διαδικασία πιο γρήγορη και εστιάζοντας λιγότερο σε προφορικές συνεντεύξεις στις Βρυξέλλες και περισσότερο σε γραπτές δοκιμασίες.

Η θέση προσφέρει αρχικό μισθό έως και 6.758 ευρώ τον μήνα και μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια, γι’ αυτό, όπως αναφέρει το Euronews, αναμένεται να υποβάλουν αίτηση μεταξύ 50.000 και 60.000 ανθρώπων.

Λιγότερο από το 3% θα τα καταφέρει. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν απαιτητικά διαδικτυακά τεστ λογικής, γνώσεων για την ΕΕ, ψηφιακών δεξιοτήτων και σύνταξης κειμένων.

Για να υποβάλετε αίτηση για τον διαγωνισμό, πρέπει:

Να είστε υπήκοος της ΕΕ

Να έχει καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της ΕΕ.

Να διαθέτετε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιημένες με δίπλωμα που έχει απονεμηθεί το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 10 Μαρτίου.