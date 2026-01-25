Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;

Το Άνω Κουφονήσι, με την εκπληκτική παραλία Πόρι που θυμίζει σε ομορφιά τις ακτές της Καραϊβικής, μετατρέπεται κάθε καλοκαίρι σε πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.

Όμως, πίσω από τα γεμάτα σοκάκια και τα καταστήματα που σφύζουν από ζωή, κρύβεται μια μεγάλη πρόκληση για τους επιχειρηματίες: η εξεύρεση προσωπικού.

Ακόμη και ένα μικρό νησί των Μικρών Κυκλάδων χρειάζεται αρκετό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες των επισκεπτών, από τον καφέ και τα σνακ μέχρι τα βασικά είδη παντοπωλείου.

Μια πρόσφατη αγγελία στη «Χρυσή Ευκαιρία» από οικογενειακή επιχείρηση σούπερ μάρκετ στο Κουφονήσι αποτυπώνει ακριβώς αυτή την πραγματικότητα.

Οι εργοδότες γνωρίζουν ότι για να λειτουργήσει η σεζόν χωρίς προβλήματα χρειάζεται όχι μόνο προσωπικό, αλλά και παροχές που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες και να προσφέρουν ένα επιπλέον κίνητρο.

Μισθός, διαμονή και απαιτήσεις της δουλειάς

Η προσφερόμενη θέση συνοδεύεται από μισθό 1.700 ευρώ το μήνα, με εξασφαλισμένη διαμονή και ημιδιατροφή.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη στέγαση ή τα γεύματά τους – δύο συχνά σοβαρά προβλήματα για όσους αναζητούν εργασία σε νησιωτικούς προορισμούς, όπου τα ενοίκια είναι υψηλά και η διαθεσιμότητα περιορισμένη.

Η επιχείρηση ζητά άτομα με γνώση Αγγλικών, δίπλωμα μηχανής για τις μετακινήσεις στο νησί, οργανωτικότητα και διάθεση για δουλειά.

Η προϋπηρεσία θεωρείται επιπλέον προσόν αλλά δεν είναι απαραίτητη, ενώ όσοι γνωρίζουν δεύτερη ξένη γλώσσα ή διαθέτουν δίπλωμα αυτοκινήτου έχουν πλεονέκτημα στην επιλογή.

Η δουλειά, όμως, είναι απαιτητική.

Οι ρόλοι ποικίλλουν από την ταμειακή εξυπηρέτηση και την αποθήκευση, μέχρι την τακτοποίηση των ραφιών και την προετοιμασία τυροκομικών, αλλαντικών, φρούτων και λαχανικών. Πρόκειται για εργασία που απαιτεί ευελιξία, αντοχή και διάθεση για πολυδιάστατη απασχόληση – λίγο σαν τον Ζήκο στην ταινία, που πρέπει να τα κάνει όλα.

Για όσους αναζητούν μια καλοκαιρινή δουλειά που συνδυάζει εργασία και νησιώτικη ζωή, η αγγελία αυτή δείχνει ότι οι ντόπιοι επιχειρηματίες γνωρίζουν πως για να βρουν προσωπικό πρέπει να προσφέρουν κάτι παραπάνω από έναν απλό μισθό. Και τελικά, αυτό κάνει όλη τη διαφορά στην επιτυχημένη σεζόν.