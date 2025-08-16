magazin
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω (vid)
Κουφονήσια: Ασφυκτικά γεμάτες παραλίες από λουόμενους
Planet Travel 16 Αυγούστου 2025 | 09:10

Κουφονήσια: Ασφυκτικά γεμάτες παραλίες από λουόμενους

Φέτος, τα Κουφονήσια φαίνεται να έχουν αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό, όπως καταδεικνύουν τα viral βίντεο στο διαδίκτυο.

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Γεμάτες ασφυκτικά είναι οι παραλίες στα Κουφονήσια φέτος καθώς από οτι φαίνεται αποτελεί ένας από τους top προορισμούς που επιλέγουν πολλοί για να περάσουν τις διακοπές τους.

Σε όλα τα social media και όλα τα βίντεο που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα μεταφέρουν εικόνες από ασφυκτικά γεμάτες παραλίες, γεμάτα σοκάκια που σφύζουν από ζωή, καθιστώντας το νησί έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς του φετινού καλοκαιριού.

Μάλιστα, τα στιγμιότυπα που μοιράζονται οι επισκέπτες αποκαλύπτουν ότι όσοι περίμεναν ήρεμες και χαλαρές διακοπές, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό

World
Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Stream magazin
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά
Planet Travel 09.08.25

Ιταλία: «Basta» λένε οι γηγενείς στις ιδιωτικές παραλίες και «παίρνουν» τα βουνά

«Ακόμη και με δύο μισθούς, πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά, και η παραλία είναι το πρώτο που κόβεται από τον προϋπολογισμό», εξήγησε ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος του Assobalneari Italia

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο
Βιβλίο-περιπέτεια 05.08.25

Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο

Στις φουρτουνιασμένες θάλασσες της Σκωτίας, το βιβλίο του Μέλβιλ λαμβάνει άλλη διάσταση. Το ταξίδι με ιστιοπλοϊκό επέτρεψε στους επιβάτες να ζήσουν στο περιβάλλον της «αυτοκρατορίας των φαλαινών».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κάρπαθος: Εκτενές αφιέρωμα της La Repubblica για το ελληνικό νησί «όπου ο χρόνος έχει σταματήσει»
Γευστικά ταξίδια 04.08.25

Εκτενές αφιέρωμα της La Repubblica για το ελληνικό νησί «όπου ο χρόνος έχει σταματήσει»

Η Κάρπαθος εντυπωσιάζει για την «αγνή φιλοξενία των ντόπιων, τον αυθορμητισμό και την αυθεντικότητά της» προσφέροντας «γενναιόδωρα ταξίδια στη γεύση, τη φύση και την ιστορία», αναφέρεται μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Με πόσες μέρες διακοπές «γεμίζουν οι μπαταρίες»;
Μαγικός αριθμός 03.08.25

Με πόσες μέρες διακοπές «γεμίζουν οι μπαταρίες»;

Επιστημονικές έρευνες για τις διακοπές υποστηρίζουν ότι οι θετικές επιπτώσεις στην ευεξία κορυφώνονται την όγδοη ημέρα της άδειας και εξαφανίζονται μετά από μια εβδομάδα επιστροφής στη δουλειά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φρένο στον υπερτουρισμό ή πολιτιστική… «Ντίσνεϊλαντ»; – Η Βενετία κάνει απολογισμό
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι 02.08.25

Φρένο στον υπερτουρισμό ή πολιτιστική… «Ντίσνεϊλαντ»; – Η Βενετία κάνει απολογισμό

Η δεύτερη δοκιμαστική φάση του συστήματος ημερήσιας εισόδου με εισιτήριο στη Βενετία ολοκληρώθηκε με αυξημένα έσοδα, αλλά περίσσευμα προβληματισμού εάν το μέτρο περιορίζει τον υπερτουρισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Διακοπές σε παγετώνα των Άλπεων – Απόδραση από τη ζέστη με το οδυνηρό αίσθημα για τον χρόνο που τελειώνει
Μήνυμα στον κόσμο 01.08.25

Διακοπές σε παγετώνα των Άλπεων – Απόδραση από τη ζέστη με το οδυνηρό αίσθημα για τον χρόνο που τελειώνει

Σε μια Ευρώπη που θερμαίνεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο κάποιοι επιλέγουν πραγματικά εναλλακτικές διακοπές. Όχι σε παραλίες, αλλά στους παγετώνες των Άλπεων. Αυτούς που σιγά-σιγά χάνονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Travel+Leisure: Οι καλύτεροι νησιωτικοί προορισμοί της Ευρώπης και το ελληνικό νησί που κέρδισε τις εντυπώσεις
World's Best Awards 01.08.25

Οι καλύτεροι νησιωτικοί προορισμοί της Ευρώπης και το ελληνικό νησί που κέρδισε τις εντυπώσεις

Οι ηλιόλουστες γωνιές της Μεσογείου με τις πολλές και πανέμορφες παραλίες, την πλούσια ιστορία αλλά και την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα των νησιών της Ευρώπης αναδεικνύονται από το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure και τα «World's Best Awards». Το ελληνικό νησί που ξεχώρισε.

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League

Γεμάτο το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα (16/8). Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού μ αντίπαλο την Ίντερ αλλά και τα ματς της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 16.08.25

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s
Οικονομικές Ειδήσεις 16.08.25

Κομβικός ο Σεπτέμβριος για την ελληνική οικονομία – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα
Πολιτική Γραμματεία 16.08.25

Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα

Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πολιτικό σύστημα; Το in συνομίλησε με τον πολιτικούς επιστήμονες Λευτέρη Κουσούλη και τον Ηλία Τσαουσάκη, για το «αποτύπωμα» της πολύκροτης υπόθεσης στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
