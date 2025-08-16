Κουφονήσια: Ασφυκτικά γεμάτες παραλίες από λουόμενους
Φέτος, τα Κουφονήσια φαίνεται να έχουν αναδειχθεί σε κορυφαίο προορισμό, όπως καταδεικνύουν τα viral βίντεο στο διαδίκτυο.
Γεμάτες ασφυκτικά είναι οι παραλίες στα Κουφονήσια φέτος καθώς από οτι φαίνεται αποτελεί ένας από τους top προορισμούς που επιλέγουν πολλοί για να περάσουν τις διακοπές τους.
Σε όλα τα social media και όλα τα βίντεο που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα μεταφέρουν εικόνες από ασφυκτικά γεμάτες παραλίες, γεμάτα σοκάκια που σφύζουν από ζωή, καθιστώντας το νησί έναν από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς του φετινού καλοκαιριού.
Μάλιστα, τα στιγμιότυπα που μοιράζονται οι επισκέπτες αποκαλύπτουν ότι όσοι περίμεναν ήρεμες και χαλαρές διακοπές, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό
