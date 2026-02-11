Αλλαγή στη μισθολογική τάση που επικράτησε στην Ευρωζώνη τα προηγούμενα χρόνια, βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο επικαιροποιημένος «ECB Wage Tracker», που παρακολουθεί τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις βασικές οικονομίες της ζώνης του ευρώ, δείχνει ότι οι μισθοί θα κινηθούν φέτος με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι ο κύκλος ολοκληρώνεται.

Συγκεκριμένα το 2025 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,2%. Η εκτίμηση για το 2026 είναι ότι η αύξηση υποχωρεί στο 2,4%, ενώ αν δεν ληφθούν υπόψη τα μπόνους, οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 3% το 2025 και 2,7% το 2026. Χωρίς καμία εφάπαξ πληρωμή, οι «καθαρές» διαρθρωτικές αυξήσεις υποχωρούν από 3,9% το 2025 σε 2,7% το 2026.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μισθοί εξακολουθούν να αυξάνονται, αλλά με αισθητά χαμηλότερη ένταση. Η πορεία του 2026 δείχνει σταδιακή σταθεροποίηση καθώς στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο δείκτης κινείται στο 2,1% και στο δεύτερο εξάμηνο ανεβαίνει στο 2,7%.

Οι μισθοί και οι μηχανικές επιδράσεις

Η μικρή άνοδος προκύπτει εξαιτίας της εξάλειψης των τεχνικών επιδράσεων από μεγάλες εφάπαξ πληρωμές που είχαν δοθεί το 2024. Καθώς αυτές οι «μηχανικές» επιδράσεις εξαφανίζονται.

Η ΕΚΤ επισημαίνει επίσης ότι το 2026 παρατηρείται μικρότερη διασπορά μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Οι έντονες αποκλίσεις που χαρακτήριζαν την περίοδο του πληθωριστικού σοκ περιορίζονται.

Η κάλυψη εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις που περιλαμβάνονται στον δείκτη μειώνεται το 2026 από περίπου 50% το 2025, σε 33,1% το 2026 για το σύνολο του έτους,

με την κάλυψη να υποχωρεί σταδιακά από 37,1% στο πρώτο εξάμηνο σε 29,2% στο δεύτερο.

Οι νέες πολυετείς συμβάσεις

Η μείωση αυτή συνδέεται με το ότι δεν έχουν ακόμη υπογραφεί όλες οι νέες πολυετείς συμβάσεις που επεκτείνονται πέραν του 2026. Η ΕΚΤ αναφέρει ότι ο χρονικός ορίζοντας θα επεκταθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2027 στην επόμενη επικαιροποίηση (Ιούλιος 2026).

Μετά από δύο χρόνια έντονων πληθωριστικών πιέσεων, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν ενσωματώσει αποζημιώσεις και μπόνους προσαρμογής. Το 2024 και το 2025 καταγράφηκαν αυξήσεις που στόχευαν να καλύψουν μέρος των απωλειών αγοραστικής δύναμης.

Το 2026, όμως, η δυναμική αλλάζει καθώς η εφάπαξ πληρωμές μειώνονται, οι βασικές αυξήσεις σταθεροποιούνται και η μεταβλητότητα περιορίζεται.

Η ΕΚΤ ουσιαστικά περιγράφει μια μετάβαση από τη «φάση ανάκτησης» στη «φάση σταθερότητας».

Οι μισθοί και η Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις ανά χώρα. Στον πίνακα της ΕΚΤ, η Ελλάδα εμφανίζεται με κάλυψη περίπου 9,8%–10,1% το 2026, έναντι:

● 44% στο Βέλγιο,

● 41% στη Γερμανία (στο α’ τρίμηνο),

● 33%–57% σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία,

● και περίπου 39% στον μέσο όρο της Ευρωζώνης στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η χαμηλή αυτή κάλυψη σημαίνει ότι οι αυξήσεις μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις αφορούν περιορισμένο τμήμα της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Ο wage tracker δείχνει ότι η μισθολογική δυναμική στην Ευρωζώνη εξασθενεί, αλλά οι αυξήσεις συνεχίζονται, αν και με πιο αργό ρυθμό. Οι ακραίες μισθολογικές πιέσεις της περιόδου 2022–2024 ανήκουν στο παρελθόν, γεγονός που σύμφωνα με την ΕΚΤ αυτό μεταφράζεται σε μικρότερο κίνδυνο δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων από τους μισθούς. Για την αγορά εργασίας, σημαίνει ότι η επόμενη φάση θα είναι σταθεροποίησης.

Πηγή ΟΤ