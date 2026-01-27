Μισθοί: Οι αυξήσεις που θα δουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

Μετά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, ήρθε η ώρα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα να δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους.

Η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας φέρνει μικρότερες κρατήσεις φόρου στους μισθούς και κατά συνέπεια αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές, τις οποίες οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα διαπιστώσουν εντός της εβδομάδας, με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι αυξήσεις ισοδυναμούν με έναν ή και περισσότερους επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται για εργαζόμενους έως 30 ετών και για μισθωτούς με προστατευόμενα τέκνα, εφόσον το ετήσιο καθαρό εισόδημά τους ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Αντίθετα, περιορισμένες αυξήσεις ή ακόμη και μηδενικό όφελος προκύπτουν για φορολογούμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, ένας 25χρονος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ τον μήνα θα δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά 74,50 ευρώ καθώς πλέον οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών και με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ είναι αφορολόγητοι.

Ο 30άρης χωρίς παιδιά με τον ίδιο καθαρό μισθό (1.000 ευρώ) θα έχει αύξηση 37,14 ευρώ τον μήνα, ενώ αύξηση μόλις 5,7 ευρώ τον μήνα θα διαπιστώσει ένας 35χρονος ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά με καθαρό μισθό 1.000 ευρώ τον μήνα.

Οι αλλαγές

Με τις φορολογικές αλλαγές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026:

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 30 ετών:

Χιλιάδες ιδιωτικοί υπάλληλοι που λαμβάνουν κάθε μήνα «στο χέρι» πάνω από 700-800 ευρώ θα διαπιστώσουν με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου αυξήσεις, οι οποίες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το ύψος του εισοδήματος, ξεπερνούν ακόμη και τα 200 ευρώ τον μήνα. Μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή της νέας κλίμακας θα δουν κυρίως οι υπάλληλοι με παιδιά και υψηλότερους μισθούς.

Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος 38 ετών σε διαφημιστική εταιρεία με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και θα έχει ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ. Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στις αποδοχές του 292,86 ευρώ και συνολικά θα έχει όφελος 4.100 ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 μισθούς.

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών:

Οσοι αποκτούν ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ είναι αφορολόγητοι. Με την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα 20.000 ευρώ εργαζόμενοι έως 25 ετών χωρίς παιδιά θα έχουν μείωση φόρου:

• 343 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 11.000 ευρώ.

• 563 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 11.000 έως 12.000 ευρώ.

• 1.043 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 13.000 έως 14.000 ευρώ.

• 2.483 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.

Ετσι, ένας 25χρονος που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν δύο μισθούς.

Εργαζόμενοι ηλικίας 26-30 ετών:

Τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος φορολογούνται πλέον με συντελεστή 9% και προκύπτουν ελαφρύνσεις:

• 390 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 13.000 ευρώ.

• 780 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 15.000 έως 16.000 ευρώ.

• 1.040 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 17.000 έως 18.000 ευρώ.

• 1.300 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, 30χρονος μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με ένα παιδί και καθαρό μισθό 1.510 ευρώ θα λάβει αύξηση 43 ευρώ μηνιαίως και η συνολική μείωση φόρου φτάνει τα 600 ευρώ.

