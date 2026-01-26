newspaper
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Μισθοί: Τι αυξήσεις θα πάρουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι [παραδείγματα]
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Ιανουαρίου 2026, 15:56

Μισθοί: Τι αυξήσεις θα πάρουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι [παραδείγματα]

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Μας προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου;

Spotlight

Θέμα ημερών είναι να δουν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι -μετά τους δημοσίους και τους συνταξιούχους- αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους, μετά την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας που έχει μικρότερες κρατήσεις φόρου στους μισθούς.

Οι αυξήσεις θα φανούν στη μισθοδοσία Ιανουαρίου που θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και σε ορισμένες περιπτώσεις θα ισοδυναμούν με έναν ή και περισσότερους επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, ένας 25χρονος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ τον μήνα θα δει τον μισθό του να αυξάνεται κατά 74,50 ευρώ καθώς πλέον οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών και με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ είναι αφορολόγητοι.

Ενας 30χρονος χωρίς παιδιά με τον ίδιο καθαρό μισθό (1.000 ευρώ) θα έχει αύξηση 37,14 ευρώ τον μήνα, ενώ αύξηση μόλις 5,7 ευρώ τον μήνα θα διαπιστώσει ένας 35χρονος ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά με καθαρό μισθό 1.000 ευρώ τον μήνα.

Τι αυξήσεις προκύπτουν – Παραδείγματα

Με τις φορολογικές αλλαγές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι αλλαγές στους μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων διαμορφώνονται ως εξής:

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 30 ετών

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που λαμβάνουν κάθε μήνα «στο χέρι» πάνω από 700-800 ευρώ θα διαπιστώσουν με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου αυξήσεις, οι οποίες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το ύψος του εισοδήματος, ξεπερνούν ακόμη και τα 200 ευρώ τον μήνα. Μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή της νέας κλίμακας θα δουν κυρίως οι υπάλληλοι με παιδιά και υψηλότερους μισθούς.

Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος 38 ετών σε διαφημιστική εταιρεία με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ  θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και θα έχει ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ. Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στις αποδοχές του 292,86 ευρώ και συνολικά θα έχει όφελος 4.100 ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 μισθούς.

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών

Με την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα 20.000 ευρώ εργαζόμενοι έως 25 ετών χωρίς παιδιά θα έχουν μείωση φόρου:

  • 343 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 11.000 ευρώ.
  • 563 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 11.000  έως 12.000 ευρώ.
  • 1.043 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 13.000 έως 14.000 ευρώ.
  • 2.483 ευρώ τον χρόνο, εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.

Ετσι, ένας 25χρονος που εργάζεται στον χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν δύο μισθούς.

Εργαζόμενοι ηλικίας 26-30 ετών

Τα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος φορολογούνται πλέον με συντελεστή 9% και προκύπτουν ελαφρύνσεις:

  • 390 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 13.000 ευρώ.
  • 780 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 15.000 έως 16.000 ευρώ.
  • 1.040 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 17.000 έως 18.000 ευρώ.
  • 1.300 ευρώ τον χρόνο, για ετήσιο εισόδημα από 19.000 έως 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, 30χρονος μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα με ένα παιδί και καθαρό μισθό 1.510 ευρώ θα λάβει αύξηση 43 ευρώ μηνιαίως και η συνολική μείωση φόρου φτάνει τα  600 ευρώ.

