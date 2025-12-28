Αυξήσεις στα εισοδήματα που φθάνουν ακόμα και τους δύο μισθούς τον χρόνο φέρνει το 2026 σε εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα η νέα φορολογική κλίμακα. Περισσότερο κερδισμένοι θα είναι οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών, όσοι έχουν παιδιά και οι μισθωτοί με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα.

Από τον πρώτο μήνα του νέου έτους, όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων φόρου εισοδήματος στον μισθό τους.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, από την 1η Ιανουαρίου 2026:

Εργαζόμενος 25 ετών στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει αύξηση 177,14 ευρώ τον μήνα με το ετήσιο όφελος να φτάνει τα 2.480 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.

Μισθωτός με δύο παιδιά και 1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα θα δει αύξηση στον μισθό του 86 ευρώ τον μήνα και ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα ενός μισθού.

Τρίτεκνος, με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ, θα έχει όφελος 93 ευρώ τον μήνα ή 1.300 ευρώ τον χρόνο, αύξηση ίση με σχεδόν έναν μισθό.

Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει 4.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,3 μισθούς.

Στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά, με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ τον μήνα, θα έχει όφελος 1.100 ευρώ τον χρόνο ή 79 ευρώ τον μήνα.

Οσο υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση, ενώ το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ η μείωση του φόρου και συνεπώς η αύξηση στις αποδοχές του διαμορφώνεται σε 4.100 ευρώ ετησίως ή 292 ευρώ μηνιαίως.

Μηδενικό όφελος. Αντίθετα, ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό είναι το όφελος για τους φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά. Για παράδειγμα, ένας ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών, χωρίς παιδιά, με 980 ευρώ τον μήνα θα έχει όφελος 100 ευρώ τον χρόνο ή μόλις 7,14 ευρώ τον μήνα.

Φορολογικές κλίμακες. Η νέα φορολογική κλίμακα είναι ενιαία για όλους τους φορολογούμενους (μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες), ενεργοποιείται από την Πρωτοχρονιά και ενσωματώνει μειωμένους συντελεστές ως εξής:

Για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα οι συντελεστές μειώνονται:

από 22% σε 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

από 28% σε 26% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

Για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ μειώνονται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα, δηλαδή θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 18%, του 24% και του 32%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

Για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ μειώνονται περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα και θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 16% και του 22%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 1 τέκνο.

Για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου μειώνονται:

από 22% σε 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

από 28% σε 20% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

Για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου μειώνονται:

από 9% σε 0% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος

από 22% σε 0% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000

από 28% σε 18% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

από 36% σε 34% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

από 44% σε 39% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

Για κάθε φορολογούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.

Νέοι έως 25 ετών. Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ μηδενίζονται, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22% που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειωθούν κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

Αυξήσεις στους μισθούς

Οι αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες οδηγούν από τον Ιανουάριο του 2026 σε κρατήσεις φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις που υπερβαίνουν μηνιαίως τα 700-800 ευρώ καθαρά. Μεγαλύτερες μειώσεις κρατήσεων θα προκύψουν για τους νέους εργαζομένους ηλικίας έως 30 ετών και με καθαρές αποδοχές άνω των 700 ευρώ, καθώς και, γενικότερα, για τους μισθωτούς με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαία ποσά καθαρών αποδοχών μεγαλύτερα από 800 ευρώ.

Ετσι, για παράδειγμα:

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά με μηνιαίες αποδοχές 980 ευρώ θα έχει αύξηση 7,14 ευρώ.

Μισθωτός με καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ χωρίς παιδιά θα έχει αύξηση 12,52 ευρώ τον μήνα.

Για εργαζόμενο με μισθό 1.000 ευρώ με 2 παιδιά η αύξηση ανέρχεται στα 16,82 ευρώ τον μήνα, για 1.500 ευρώ στα 71,54 ευρώ και για 2.000 ευρώ στα 117,06 ευρώ.

Για εργαζόμενο με 4 παιδιά και μισθό 1.000 ευρώ οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται κατά 13,8 ευρώ, με 1.500 ευρώ κατά 144,05 ευρώ και με 2.000 ευρώ κατά 209,03 ευρώ.

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με 1.500 ευρώ καθαρά θα δει καθαρά στον μισθό του επιπλέον 64 ευρώ και τα 1.500 θα γίνουν 1.564 ευρώ.

Δημόσιος υπάλληλος με 1.500 ευρώ καθαρά θα έχει αύξηση 75 ευρώ και οι καθαρές αποδοχές του θα αυξηθούν στα 1.575 ευρώ.

