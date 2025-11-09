newspaper
09.11.2025 | 12:41
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Ελλάδα
09.11.2025 | 11:31
Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τα 6,8 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας
Φορολογικό νομοσχέδιο: Όλες οι αλλαγές – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Νοεμβρίου 2025 | 10:26

Φορολογικό νομοσχέδιο: Όλες οι αλλαγές – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Μειώσεις φόρων 1,5 δισ. ευρώ για 4 εκατομμύρια πολίτες το 2026 – Ποιους αφορά

Νόμο του Κράτους θα αποτελεί και επισήμως η φορολογική μεταρρύθμιση από την ερχόμενη εβδομάδα, μόλις δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέες ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές.

Οι μειώσεις φόρων μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία και αναμένεται να αυξήσουν τα εισοδήματα εκατομμυρίων νοικοκυριών από την 1.1.2026 -ή και πολύ νωρίτερα όμως σε πολλές περιπτώσεις.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πριν καν ψηφιστούν ακόμα αυτές οι αλλαγές, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή taxcalc2025.minfin.gr, την οποία έθεσε προ μηνός σε χρήση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δέχθηκε πάνω από 530.000 επισκέψεις από φορολογουμένους, προκειμένου να υπολογίσουν το όφελος το οποίο αποκομίζει ατομικά ο καθένας εξ αυτών ή τα μέλη της οικογένειάς του (ιδίως νέοι, γονείς με παιδιά, μισθωτοί, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες) από τις αλλαγές που θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται άμεσα στη φορολογία εισοδήματος.

Τα οφέλη προκύπτουν συνδυαστικά με πολλούς τρόπους: ο νέος νόμος «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» περιλαμβάνει μόνιμες μειώσεις φόρων και φοροαπαλλαγές ύψους 1,5 δισ. ευρώ για το 2026 αλλά, επιπλέον, και σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο.

Καθώς εκτυλίσσονται όμως τα φορολογικά μέτρα, τα κέρδη από την εφαρμογή τους αυξάνονται σε 2,5 δισ. ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση, από το 2027 και κάθε χρόνο μετά. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωνσταντίνο Πιερρακάκη, πρόκειται για τη «μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη μεταπολίτευση», σε μια συγκυρία μάλιστα όπου άλλες χώρες στην ΕΕ συζητούν νέα μέτρα λιτότητας και περικοπές, λόγω υψηλών ελλειμμάτων.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Από τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν, όφελος θα έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν καθόλου φόρους εισοδήματος εφόσον, μετά και τις ονομαστικές αυξήσεις αποδοχών που προβλέπεται να λάβουν από το 2026 και μετά, θα έπαυαν οι περισσότεροι να μένουν αφορολόγητοι.

ορά και μισθωτούς οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος προβλέπεται να αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο πλέον από 880 ευρώ σήμερα στα 950 το 2027. ‘Αμεσα πάντως, πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να δουν αύξηση εισοδήματος, λόγω μείωσης των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται από 22% σε 20% για εισοδήματα10.000-20.000 ευρώ, από 28% σε 26% για εισοδήματα 20.000-30.000 ευρώ, και από 36% σε 34% για εισοδήματα 30.000-40.000 ευρώ. Παράλληλα, εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ, ενώ διατηρείται στο 44% μόνο για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Αυξήσεις μισθών με μειώσεις φόρων

Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι θα δουν πρώτοι τα οφέλη από τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος -ως αύξηση των καθαρών αποδοχών τους- στην μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2026, την οποία προπληρώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ωστόσο αυτό εξαρτάται και από τον βαθμό ετοιμότητας των εκκαθαριστών μισθοδοσίας κάθε φορέα ή υπηρεσίας ξεχωριστά, να εφαρμόσουν άμεσα τις αλλαγές που ψηφίστηκαν. Σε περίπτωση που δεν προλάβουν ως τον Δεκέμβριο να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση μισθοδοσίας με τα νέα δεδομένα, το καθαρό όφελος θα αποδοθεί σε κάθε δικαιούχο από Ιανουάριο και μετά. Αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, θα δουν έμμεση αύξηση λόγω μείωσης του φόρου που τους παρακρατείται, με τη μισθοδοσία που θα λάβουν στα τέλη Ιανουαρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό όφελος θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος που θα εκδοθούν την άνοιξη του 2027. Ο τελικός πρόσθετος φόρος θα είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με εφέτος, ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους δεν διενεργείται η μηνιαία παρακράτηση αναλογικά όπως σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οικογένειες με παιδιά κερδίζουν έως 7.200 ευρώ

Οι οικογένειες με παιδιά αποτελούν τους μεγάλους κερδισμένους της φορολογικής μεταρρύθμισης με δραστικές μειώσεις στους συντελεστές. Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ο συντελεστής μειώνεται από 22% στο 18% για οικογένειες με ένα παιδί, στο 16% για δύο παιδιά, στο 9% για τρία παιδιά, και μηδενίζεται πλήρως για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

ρύθμιση ισχύει και για τους δύο γονείς, αν και οι δύο είναι εργαζόμενοι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ζευγαριού με εισόδημα 25.000 ευρώ ο καθένας: χωρίς παιδιά έχει όφελος 600 ευρώ τον χρόνο, με ένα παιδί 1.200 ευρώ, με δύο παιδιά 1.800 ευρώ, με τρία παιδιά 3.400 ευρώ, και με τέσσερα παιδιά φτάνει τα 7.200 ευρώ ετησίως.

Μηδέν φόρος για 70.000 νέους έως 25 ετών

Πρώτη φορά εισάγεται ηλιακό κριτήριο στο σύστημα φορολόγησης των εισοδημάτων. Περίπου 260.000 νέοι έως 30 ετών θα απαλλαγούν εξ ολοκλήρου ή θα πληρώνουν στο εξής ελάχιστο φόρο από το νέο καθεστώς, για τα εισοδήματα που αποκτούν από 1.1.2026 και μετά.

Συγκεκριμένα, περίπου 70.000 νέοι έως 25 ετών και με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα απαλλάσσονται πλήρως από φόρο εισοδήματος (μηδενικός φόρος) ενώ μέχρι σήμερα φορολογούνται με συντελεστές 9% και 22%.

Επιπλέον, για νέους άνω των 25 και μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής περιορίζεται σε 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ. Δεν θα φορολογούνται με 22% για το ποσό που υπερβαίνει τα 10.000 και έως τα 20.000 ευρώ, όπως ισχύει σήμερα.

Ενδεικτικά, ένας νέος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει 2.000 ευρώ φόρο, από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν θα πληρώνει τίποτα και εξοικονομεί έτσι 167 ευρώ μηνιαίως, ποσό που θα εμφανίζεται αυτόματα στον μισθό του λόγω μείωσης στην παρακράτηση που διενεργείται κάθε μήνα στη μισθοδοσία του.

Νέος συντελεστής 25% στα ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ετήσια ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ θα φορολογούνται πλέον με μειωμένο συντελεστή 25% αντί 35% που από 1.1.2026 θα ισχύει μόνο στο αμέσως ανώτερο κλιμάκιο.

Η μείωση αυτή στοχεύει στην στήριξη χιλιάδων ιδιοκτητών και στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν πως θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή, καθιστώντας όμως και πιο ελκυστική την ενοικίαση περισσότερων σπιτιών που μέχρι σήμερα παρέμεναν -ή δηλώνονταν- ως “κενά”. Το μέτρο συνδυάζεται και με την επιστροφή ενός ενοικίου το χρόνο, το οποίο θα λαμβάνει στο εξής το 80% των ενοικιαστών -από εφέτος και κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη βάση πλέον.

‘Αμεσα από την ψήφιση του νόμου τίθεται σε εφαρμογή και η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη, για μακροχρόνιες μισθώσεις κατοικιών που έμεναν κλειστές επί τρία τουλάχιστον χρόνια, με ιδιαίτερη πρόνοια για πολύτεκνες οικογένειες και δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Το μέτρο θα ισχύσει με νέα μορφή και το 2026, όπως επίσης και η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές παρατείνεται κατά ένα έτος, έως 31.12.2026.

Μειώσεις στα Τεκμήρια

Περίπου μισό εκατομμύριο φορολογούμενοι θα ωφεληθούν άμεσα και από τη μείωση κατά 30%-35% των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα.

Τα τεκμήρια για οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010 θα υπολογίζονται πλέον βάσει ρύπων. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η εξαίρεση των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δικό τους εισόδημα, από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ, μέτρο το οποίο από μόνο του ωφελεί 477.000 φορολογούμενους. Στο εξής, δεν θα προσμετρώνται οι αντικειμενικές δαπάνες για τα εξαρτώμενα τέκνα.

Μείωση 30% θα δουν όλοι οι πολίτες και στο τεκμήριο για το ακίνητο στο οποίο διαμένουν. Όλες οι μειώσεις αυτές εφαρμόζονται αναδρομικά για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν εντός του 2025 και θα αποτυπωθούν ως ελάφρυνση στα προσεχή εκκαθαριστικά φόρου που θα εκδοθούν την άνοιξη του 2026.

Ενισχύσεις σε επαγγελματίες

Ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπονται ελαφρύνσεις με τρεις τρόπους:

  • μηδενικός ή μειωμένος φόρος εισοδήματος (δηλαδή έμμεσο αφορολόγητο) θα ισχύει από 1.1.2026 και για νέους μέχρι 30 ετών που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, αλλά και για όσους έχουν παιδιά. Πρακτικά δηλαδή, χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα πληρώνουν πλέον φόρο «από το πρώτο ευρώ» για τα εισοδήματα που αποκτούν από 1.1.2026 και εφεξής.
  • περίπου 6.000 νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες κάθε χρόνο θα κερδίζουν την εξαίρεσή τους από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης τέκνου και στα επόμενα δύο έτη. Το μέτρο αποσκοπεί να στηρίξει τους νέους γονείς.
  • η μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για επιχειρήσεις, επεκτείνεται και σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Παράταση στα κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές

Επιπλέον και το 2026, όλοι οι φορολογούμενοι συνεχίζουν να κερδίζουν έκπτωση 30% επί των δαπανών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικά έως 5.000 ευρώ ετησίως για συναλλαγές με συγκεκριμένους επαγγελματίες. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται σε ελάφρυνση φόρου έως 3.200 ευρώ, για τους πλέον συνεπείς.

Επίσης, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα υπολογίζονται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα, ενισχύοντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, στα εκκαθαριστικά που θα εκδίδονται μέχρι και την άνοιξη του 2027.

Στον ίδιο νόμο έχουν επίσης ενσωματωθεί ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για ιατρούς του ΕΣΥ, αλλά και άμεσες μισθολογικές αυξήσεις για στελέχη που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους με πτυχίο πενταετούς φοίτησης (Πολυτεχνείων κλπ). Επιπλέον, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται πλήρως η προϋπηρεσία και το ερευνητικό έργο των ερευνητών, ακόμη και όταν προσφέρθηκε με συμβάσεις έργου.

Ποιοι δεν κερδίζουν

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις νέες διατάξεις δεν θα έχουν άμεσο όφελος όσοι δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ, αφού παραμένουν ουσιαστικά αφορολόγητοι όπως σήμερα.

Δεν θα έχουν πρακτικό όφελος, όμως, και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια κάτω από 12.000 ευρώ το χρόνο. Ωστόσο κατηγορία αυτοί υπάρχουν και πολλοί που δηλώνουν λιγότερα από όσα βγάζουν για λόγους αποφυγής φορολογίας, ή κρατούν κλειστά διαμερίσματα αντί να τα εκμισθώνουν. Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι με τις ελαφρύνσεις, θα έχουν συμφέρον περισσότεροι να διαθέσουν κατοικίες για ενοικίαση, ή να δηλώνουν το πραγματικό μίσθωμα, ανακουφίζοντας ενοικιαστές που θα λαμβάνουν έτσι μεγαλύτερη επιστροφή ενοικίου.

Σε κάθε περίπτωση, και όσοι ακόμα αποκλείονται από τα οφέλη της μεταρρύθμισης των φόρων εισοδήματος, θα έχουν πιθανότατα παράπλευρα οφέλη από άλλα νέα μέτρα του 2025 που για πρώτη φορά θα τεθούν σε ισχύ από τον Νοέμβριο εφέτος και μετά.

μέτρα είναι η επιστροφή ενοικίου ή το μόνιμο ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους. που έχουν ήδη εξαγγελθεί και ισχύουν, αλλά και οι δραστικές μειώσεις ή απαλλαγές σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ, οι οποίες θα ισχύσουν από 1.1.2026 σε νησιά του Αιγαίου και 12.000 οικισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας με πληθυσμό κάτω από 1.700 κατοίκους.

