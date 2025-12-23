newspaper
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ερχονται 2+1 φορο-αλλαγές το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Δεκεμβρίου 2025 | 06:04

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ερχονται 2+1 φορο-αλλαγές το 2026

Φουσκωμένο το ραβασάκι της φορολογικής δήλωσης για όσους πιάνονται στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Παραγωγική τριβή: Πότε να μιλήσεις και πότε να το αφήσεις

Spotlight

Αντιμέτωποι με τρεις φοροαλλαγές θα βρεθούν το 2026 οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το νέο έτος φέρνει «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά για περίπου 400.000 επαγγελματίες που πιάνονται στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος αλλά και μικρότερες ή ακόμη και μηδενικές επιβαρύνσεις σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που έχουν την έδρα τους σε μικρούς οικισμούς και σε νέες μητέρες – επαγγελματίες.

Φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ποσοτό 49,7% δήλωσαν χαμηλά εισοδήματα και φορολογήθηκε με βάση τα τεκμήρια

Η ουσιαστική φορολογική ανάσα για όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους θα έρθει την άνοιξη του 2027, όταν θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ από 1ης Απριλίου 2025 έχει ανεβάσει  το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το 2025 στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ που ίσχυε το 2024. Αυτό σημαίνει ότι ο ελάχιστος φόρος αυξήθηκε από τα 1.256 στα 1.410 ευρώ, επιβαρύνοντας όσους επαγγελματίες εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα.

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις έδειξαν ότι το 49,7% των επαγγελματιών δήλωσε χαμηλά εισοδήματα και φορολογήθηκε με βάση τα τεκμήρια. Συγκεκριμένα, η τσιμπίδα του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος ενεργοποιήθηκε για 387.532 φορολογουμένους σε σύνολο 714.465, με το μέσο εισόδημά τους να ανεβαίνει αυτόματα στα 13.107 ευρώ και το μέσο φόρο στα 1.815 ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Εξαιρέσεις, ελαφρύνσεις

Με το μικρό λίφτινγκ που έγινε στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και ισχύει από τα φετινά εισοδήματα, κερδισμένοι θα είναι το 2026:

• Επαγγελματίες με έδρα και κατοικία σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό «κουρεύεται» κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

• Οι νέες μητέρες – επαγγελματίες οι οποίες εξαιρούνται από το τεκμήριο κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για τα επόμενα δύο χρόνια. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 6.000 μητέρες.

Εκτός από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για:

• Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67% – 79%.

• Φορολογουμένους σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

• Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, εφόσον αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια.

• Γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

• Πολύτεκνες οικογένειες.

• Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%.

• Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Ποιοι εξαιρούνται από το τεκμαρτό

Μαζί με τις νέες μητέρες, εξαιρούνται πλήρως από τεκμαρτό σύστημα και φορολογούνται με βάση το δηλωθέν εισόδημα:

• Οι αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

• Οσοι αμείβονται με «µπλοκάκι», εφόσον εργάζονται σε έως τρεις εργοδότες.

• Τα άτοµα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

• Τα καφενεία σε κοινότητες με πληθυσμό έως 500 κατοίκους

• Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

• Οι νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.

• Οι υποδιανομείς και υποπράκτορες τύπου, εφόσον συμβάλλονται με έως 3 κεντρικά ή περιφερειακά πρακτορεία διανομής ημερήσιου Τύπου, περιοδικού Τύπου και εν γένει εντύπων, για τις προμήθειες που εισπράττουν από την παροχή υπηρεσίας προς τα πρακτορεία.

• Οι πλανόδιοι λαχειοπώλες.

Ωστόσο, για να «κλειδώσουν» τις μειώσεις και την εξαίρεση από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματός τους, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικά απόδειξης ιδιότητας (π.χ. πολυτέκνου, µονογονεϊκής οικογένειας µε συγκεκριμένα έγγραφα επιμέλειας, άδεια κυκλοφορίας για ταξί κ.λπ.).

Xρηματιστήριο Αθηνών
Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

Ελληνικό Χρηματιστήριο: Τι φέρνει η εποχή Euronext – Το τεχνολογικό hub, η νέα διοίκηση και οι αποδόσεις 

Business
ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η έκδοση κοινωνικού ομολόγου 5 εκατ. ευρώ για κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η έκδοση κοινωνικού ομολόγου 5 εκατ. ευρώ για κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών
Οικονομία 23.12.25

Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού
Ευρωπαϊκή Οδηγία 23.12.25

Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, και για την Ελλάδα, για να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την μισθολογική διαφάνεια. Όμως πάνω από επτά στους δέκα εργαζόμενους, δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα
Οικονομία 22.12.25

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, βλέπει περιθώριο για πραγματικές αυξήσεις, θέτει όμως ως προϋπόθεση την άνοδο της παραγωγικότητας και τη θωράκιση των θεσμών στην αγορά εργασίας

Σύνταξη
«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά
Προσιτή κατοικία 22.12.25

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών – Πολύ λίγα, πολύ αργά

Οργανώσεις για το δικαίωμα στη στέγη αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Όσο η κατοικία αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο κερδοσκοπίας, η στεγαστική κρίση θα διαιωνίζεται, δηλώνουν στο in.

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)
Language 23.12.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο του δικαίου (Μέρος Β’)

Οι όροι «άτιμος» και «ατιμία» αναφέρονταν στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που μπορούσε να επιβληθεί σε έναν αθηναίο πολίτη, είτε κατά το όλον («ολική ατιμία») είτε εν μέρει («μερική ατιμία»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών
Οικονομία 23.12.25

Οι τρεις κυριότερες πηγές εισοδήματος των νοικοκυριών

Oπως αναφέρει η μελέτη της τράπεζας, η αποταμίευση των νοικοκυριών έγινε λιγότερο αρνητική από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο του 2024, όμως τα νοικοκυριά συνεχίζουν να «τρώνε από τα έτοιμα»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση
«Καμπανάκια» 23.12.25

MAGA ρωγμές – Το 2026 ως τεστ αντοχής για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογική του βάση

Από τη μείωση του αριθμού των Ρεπουμπλικανών που αυτοπροσδιορίζονται ως MAGA έως την αποδοκιμασία της πολιτικής του, η νέα χρονιά προδιαγράφεται εκλογικά δύσκολη για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;
Θρίλερ 23.12.25

Γιατί οι ληστές του «Μόνος Στο Σπίτι» δεν θα επιβίωναν ούτε πέντε λεπτά στον πραγματικό κόσμο;

Στο «Μόνος Στο Σπίτι» όλα μοιάζουν ακίνδυνα. Μέχρι να το δεις ως ενήλικας. Από σακιά τσιμέντου μέχρι ηλεκτροπληξία και φωτιά, οι «αστείες» παγίδες του Κέβιν θα ήταν ιατρικά καταστροφικές στην πραγματικότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού
Ευρωπαϊκή Οδηγία 23.12.25

Μισθολογική διαφάνεια: Η ερώτηση «τι μισθό παίρνεις;» δεν θα είναι πια ταμπού

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, και για την Ελλάδα, για να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή οδηγία για την μισθολογική διαφάνεια. Όμως πάνω από επτά στους δέκα εργαζόμενους, δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης

Δριμεία κριτική στο Μαξίμου από τον πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις εξεταστικές των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Αιχμές και για ελληνοτουρκικά και αγροτικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Η αδιαλλαξία του Ζελένσκι ενισχύει τη συμφιλίωση ΗΠΑ – Ρωσίας
Διαπραγματεύσεις 23.12.25

Ποιος είπε ότι η Ρωσία συζητά με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία;

Η Ρωσία έχει ισχυρούς λόγους να παραμείνει στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, καθώς η στόχευσή της επεκτείνεται σε θέματα στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλες μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρουσίασε τα σχέδια για τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ 23.12.25

Αυτά θα είναι τα πιο ισχυρά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ

Τα σχέδια για τα νέα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία θα είναι, όπως τόνισε, 100 φορές πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση κατά της διαφθοράς στα Τίρανα
Επεσαν μολότοφ 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα σε διαδήλωση κατά της διαφθοράς

Με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν διαδηλωτές στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Εντι Ράμα στα Τίρανα, αφότου η εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία της αντιπροέδρου που κατηγορείται για διαφθορά.

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ήταν σοφό για τον Μαδούρο να φύγει – Μαδούρο: Θα τα πήγαινε καλύτερα ο Τραμπ αν κοιτούσε τη χώρα του
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 23.12.25

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ που του ζητάει να φύγει

Αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κρίνει ότι είναι σοφό για τον βενεζουελάνο ομόλογό του να φύγει, ο οποίος του απαντά ότι θα έκανε καλά να κοιτάει τη χώρα του.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Κολομβία: Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Κολομβία 23.12.25

Drones θα ψεκάσουν με γλυφοσάτη φυτείες κόκας

Drones θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα πραγματοποιούν ελεγχόμενο ψεκασμό με γλυφοσάτη στην Κολομβία, υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό – Στο στόχαστρο πλοίο και λιμενικές υποδομές
Ουκρανία 23.12.25

Νέα ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Δεύτερη επίθεση μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Οδησσό, πλήττοντας ένα πλοίο και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Σύνταξη
