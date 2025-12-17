Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τι δήλωσαν στην εφορία – Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Χαμηλές εισπράξεις συνεχίζουν να δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην εφορία με πάνω από τους μισούς να πιάνονται στην «τσιμπίδα» του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ένας στους τρεις επαγγελματίες εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 30.000 ευρώ, ενώ μόλις το 17% δηλώνει εισπράξεις άνω των 100.000 ευρώ.

Υδραυλικοί, μαραγκοί και ηλεκτρολόγοι δηλώνουν τζίρους που κινούνται μεταξύ 34.000 και 39.000 ευρώ

Στη κορυφή με τους υψηλότερους μέσους τζίρους βρίσκονται οι βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων. Στον αντίποδα, στις τελευταίες θέσεις κατατάσσονται επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων, με μέσο ετήσιο τζίρο μόλις 5.238 ευρώ.

Ωστόσο, με δεδομένο ότι τα καθαρά κέρδη δεν υπερβαίνουν συνήθως το ένα τρίτο των ακαθάριστων εσόδων, περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες βρέθηκαν και φέτος να φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι τζίροι

Ειδικότερα από την επεξεργασία των φετινών φορολογικών δηλώσεων ανά κατηγορία επαγγελματιών προκύπτουν τα εξής:

Στο χονδρικό εμπόριο καπνού, 184 φορολογούμενοι δήλωσαν για το 2024 μέσο ετήσιο τζίρο 1,21 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2023.

Στο λιανικό εμπόριο καυσίμων, οι 3.248 επαγγελματίες εμφάνισαν μέσο κύκλο εργασιών 628.592 ευρώ, χαμηλότερο όμως από τα επίπεδα των δύο προηγούμενων ετών.

Στην παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών, οι δηλωθέντες τζίροι διαμορφώθηκαν στα 449.551 ευρώ κατά μέσο όρο.

Οι φαρμακοποιοί διατηρούν σταθερά υψηλές επιδόσεις, με μέσο τζίρο 301.621 ευρώ για το 2024.

Οι εκμεταλλευτές ταξί, αν και παρουσιάζουν αυξημένα έσοδα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να δηλώνουν σχετικά χαμηλές εισπράξεις, με μέσο όρο 23.314 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες μπαρ εμφανίζουν σημαντική άνοδο μέσα σε ένα χρόνο, με τα ακαθάριστα έσοδα να φτάνουν τα 48.935 ευρώ.

Υδραυλικοί, μαραγκοί και ηλεκτρολόγοι δηλώνουν τζίρους που κινούνται μεταξύ 34.000 και 39.000 ευρώ, με σταδιακή αύξηση τα τελευταία έτη.

Οι δικηγόροι εμφανίζουν μέσο ακαθάριστο εισόδημα 26.943 ευρώ

Οι γιατροί κινούνται υψηλότερα, στα 44.854 ευρώ.

Οι μεσίτες ακινήτων και οι αρχιτέκτονες παραμένουν χαμηλά, με δηλωθέντα έσοδα που δύσκολα ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

Οι επαγγελματίες επισκευής και διόρθωσης ρολογιών και κοσμημάτων, με μέσο ετήσιο τζίρο λίγο πάνω από τις 5.200 ευρώ

Πηγή: OT