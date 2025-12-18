Κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής που δηλώνουν τζίρο 18.901 ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο, εκμεταλλευτές ταξί με μέσες ετήσιες εισπράξεις 21.423 ευρώ, αρχιτέκτονες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ κατά μέσο όρο, μεσίτες ακινήτων με ετήσιο μέσο τζίρο 16.687 ευρώ αποκαλύπτει η ακτινογραφία με τους μέσους τζίρους για 385 επαγγελματικούς κλάδους που υπάγονται στο καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Αν και οι περισσότεροι φορολογούμενοι εμφάνισαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις αυξημένα ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι ένας στους τρεις επαγγελματίες δηλώνει στην Εφορία ετήσιο τζίρο που δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και μόνο το 17% των επαγγελματιών εμφανίζεται με εισπράξεις που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ τον χρόνο. Με τα καθαρά κέρδη να μην ξεπερνούν συνήθως το 1/3 του τζίρου, στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος πιάστηκαν και φέτος πάνω από τους μισούς επαγγελματίες.

Στην κορυφή της λίστας με τους υψηλότερους μέσους τζίρους βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων και στις τελευταίες θέσεις επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα με μέσο ετήσιο τζίρο μόλις 5.238 ευρώ.

Τι δήλωσαν

Από τη λίστα της ΑΑΔΕ με τον μέσο τζίρο του 2024 που δήλωσαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις 385 επαγγελματικοί κλάδοι προκύπτουν τα εξής:

• Εκμεταλλευτές ταξί: Οι 29.906 φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται ταξί δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα για το 2024 κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023.

• Ιδιοκτήτες μπαρ: Οι 28.081 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024, τζίρος ο οποίος είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα 43.524 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023. n Υδραυλικοί: Στον κλάδο απασχολούνται 9.300 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανήλθε σε 34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023.

• Μαραγκοί: Οι 5.832 μαραγκοί δήλωσαν για το 2024 ακαθάριστα έσοδα 36.376 ευρώ κατά μέσο από 35.593 ευρώ το 2023.

• Ηλεκτρολόγοι: Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 9.339 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν για το 2024 ανήλθε σε 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023.

• Δικηγόροι: Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν οι 35.411 δικηγόροι ανήλθε για το 2024 σε 26.943 ευρώ από 23.720 ευρώ το 2023.

• Γιατροί (δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων): Οι 24.453 γιατροί δήλωσαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ για το 2024, οριακά υψηλότερο από τα 44.337 που είχαν εμφανίσει για το 2023.

• Μεσίτες ακινήτων: Οι 4.208 μεσίτες εμφανίζονται με μέσο τζίρο 16.678 ευρώ για το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023 και 15.733 ευρώ για το 2022.

• Αρχιτέκτονες: Οι 11.143 αρχιτέκτονες δήλωσαν κατά μέσο όρο ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ για το 2024, αυξημένα σε σχέση με τα 20.573 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023 και από τα 18.766 ευρώ που είχαν εμφανίσει για το 2022.

