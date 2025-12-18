newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Δεκεμβρίου 2025

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Λιγότερα από 30.000 ευρώ δήλωσε ένας στους τρεις

Ούτε ένας στους δύο δεν παρουσίασε στην Εφορία ακαθάριστα έσοδα για το 2024 πάνω από 100.000 ευρώ - Μικρή αύξηση στο μέσο εισόδημα σε σχέση με το 2023, βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Spotlight

Κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής που δηλώνουν τζίρο 18.901 ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο, εκμεταλλευτές ταξί με μέσες ετήσιες εισπράξεις 21.423 ευρώ, αρχιτέκτονες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ κατά μέσο όρο, μεσίτες ακινήτων με ετήσιο μέσο τζίρο 16.687 ευρώ αποκαλύπτει η ακτινογραφία με τους μέσους τζίρους για 385 επαγγελματικούς κλάδους που υπάγονται στο καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Στην κορυφή της λίστας με τους υψηλότερους μέσους τζίρους βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων

Αν και οι περισσότεροι φορολογούμενοι εμφάνισαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις αυξημένα ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι ένας στους τρεις επαγγελματίες δηλώνει στην Εφορία ετήσιο τζίρο που δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και  μόνο το 17% των επαγγελματιών εμφανίζεται με εισπράξεις που υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ τον χρόνο. Με τα καθαρά κέρδη να μην ξεπερνούν συνήθως το 1/3 του τζίρου, στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος πιάστηκαν και φέτος πάνω από τους μισούς επαγγελματίες.

Στην κορυφή της λίστας με τους υψηλότερους μέσους τζίρους βρίσκονται φαρμακοποιοί, καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων και στις τελευταίες θέσεις επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα με μέσο ετήσιο τζίρο μόλις 5.238 ευρώ.

Τι δήλωσαν

Από τη λίστα της ΑΑΔΕ με τον μέσο τζίρο του 2024 που δήλωσαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις 385 επαγγελματικοί κλάδοι προκύπτουν τα εξής:

• Εκμεταλλευτές ταξί: Οι 29.906 φορολογούμενοι που εκμεταλλεύονται ταξί δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα για το 2024 κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023.

• Ιδιοκτήτες μπαρ: Οι 28.081 ιδιοκτήτες μπαρ δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024, τζίρος ο οποίος είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα 43.524 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023. n Υδραυλικοί: Στον κλάδο απασχολούνται 9.300 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανήλθε σε 34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023.

• Μαραγκοί: Οι 5.832 μαραγκοί δήλωσαν για το 2024 ακαθάριστα έσοδα 36.376 ευρώ κατά μέσο από 35.593 ευρώ το 2023.

• Ηλεκτρολόγοι: Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 9.339 φυσικά πρόσωπα. Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν για το 2024 ανήλθε σε 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023.

• Δικηγόροι: Το μέσο ακαθάριστο εισόδημα που δήλωσαν οι 35.411 δικηγόροι ανήλθε για το 2024 σε 26.943 ευρώ από 23.720 ευρώ το 2023.

• Γιατροί (δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων): Οι 24.453 γιατροί δήλωσαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ για το 2024, οριακά υψηλότερο από τα 44.337 που είχαν εμφανίσει για το 2023.

• Μεσίτες ακινήτων: Οι 4.208 μεσίτες εμφανίζονται με μέσο τζίρο 16.678 ευρώ για το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023 και 15.733 ευρώ για το 2022.

• Αρχιτέκτονες: Οι 11.143 αρχιτέκτονες δήλωσαν κατά μέσο όρο ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ για το 2024, αυξημένα σε σχέση με τα 20.573 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2023 και από τα 18.766 ευρώ που είχαν εμφανίσει για το 2022.

Τράπεζες
Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Tax
Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

inWellness
inTown
Σύνταξη
Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία
Οικονομία 18.12.25

Οι φόροι «πνίγουν» τους πολίτες – «Αφαίμαξη» 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Η κυβέρνηση της ΝΔ εκμεταλλεύεται κυρίως την έμμεση φορολογία, η οποία διαμέσου της ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αδειάζοντας τις τσέπες των νοικοκυριών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης
Μελέτη 18.12.25

Χρειάζεται 1,5 δις επιπλέον για την επαρκή χρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Άνιση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες και αυξημένες πληρωμές από ασθενείς και φαρμακοβιομηχανία για να καλυφθούν τα κενά χρηματοδότησης και η έλλειψη μέτρων από το κράτος διαπιστώνει μελέτη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός
Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 18.12.25

Γιατί τελειώνει ο μισθός στις 20 του μηνός

Μόνο τα βασικά έξοδα «τρώνε» τα δύο τρίτα του εισοδήματος για έναν χαμηλόμισθο, ενώ τα ζευγάρια που εργάζονται και οι δύο μόλις τα βγάζουν πέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των παιδιών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα
Aνάλυση Eurofound 18.12.25

To παράδοξο της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη: Αυξημένη απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα

Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά όλη η Ευρώπη. Οι ερευνητές του ιδρύματος Eurofound, αναλύουν το φαινόμενο, και προχωράνε σε προτάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
2025 vs 2024 17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
Τι προβλέπει 17.12.25

ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 5ετούς σχεδίου δράσεις για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Οι πέντε άξονες προτεραιοτήτων του σχεδίου. Στόχος, να ολοκληρωθεί το 2030.

Σύνταξη
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Τι ρόλο είχε 18.12.25

Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!
On Field 18.12.25

Από αυτές τις χώρες έφερε ο Λανουά διαιτητές όταν οι Γερμανοί άναβαν… κόκκινο!

Ο Λανουά χαμήλωνε τον πήχη όταν δεν έβρισκε ρέφερι από την Bundesliga για τα δύσκολα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου. Το παράδειγμα των πλέι οφ που δείχνει το πρόβλημά του

Βάιος Μπαλάφας
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία
Κόσμος 18.12.25

Σύνοδος ΕΕ στις Βρυξέλλες παρουσία Ζελένσκι – Επί τάπητος η χρηματοδότηση της Ουκρανίας την επόμενη διετία

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να δώσουν συνέχεια στη δέσμευση για την οικονομική και στρατιωτική κάλυψη της Ουκρανίας - «Οι ηγέτες δεν θα φύγουν χωρίς απόφαση», λέει η Κάλας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν
Κόσμος 18.12.25

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν

Το πακέτο περιπλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων, αντιαρματικών πυραύλων, drones και ανταλλακτικών για διάφορους τύπους στρατιωτικού εξοπλισμού

Σύνταξη
Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι
Επείγον έγγραφο 18.12.25

Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι

Καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ. σε εκκλησίες, ΚΑΠΗ και λαϊκές αγορές προκειμένου να προστατευτούν από τους επιτήδειους οι ηλικιωμένοι - Στην Αττική καταγράφεται το 50% - 60% των περιστατικών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Βαρύ κλίμα 18.12.25

Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ
ΗΠΑ 18.12.25

Ένας χρόνος μετά: Γιατί ο Τραμπ φαίνεται πιο αδύναμος από ποτέ

Ο κίνδυνος για τον Τραμπ τώρα είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί αρχίζουν να τον βλέπουν ως ένα «κουτσό άλογο» και δεν φοβούνται τόσο πολύ τις πολιτικές συνέπειες μιας ρήξης μαζί του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
