Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

«Η σημερινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ μικτά (28 – 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ», επισημαίνει ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Χρηστίδης κάνει λόγο για μια κυβέρνηση «που ‘κατόρθωσε’ να φέρει τη χώρα μας στην τελευταία θέση στην Ε.Ε., ως προς την αγοραστική δύναμη, μαζί με τη Βουλγαρία, που έχει ‘κατορθώσει’ να φέρει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ε.Ε. ως προς το μέσο μισθό, με ετήσιες αποδοχές κάτω από 18.000 ευρώ – μια κυβέρνηση «του 13ωρου, ακόμη και σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας».

Την ίδια ώρα, όπως τονίζει «οι υποαμειβόμενοι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι πρωταθλητές σε ώρες απασχόλησης και η καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας επιδεινώνεται συνεχώς».

«Ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων η αύξηση του κατώτατου μισθού»

Παράλληλα, σημειώνει, «το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 28% την τελευταία πενταετία, ένας στους τέσσερις Έλληνες κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, ένας στους πέντε δεν μπορεί να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του τον χειμώνα, ενώ το 11,3% στερείται ένα κανονικό γεύμα με κρέας ή ισοδύναμη θρεπτική επιλογή», για να υπογραμμίσει πως «σε αυτό το περιβάλλον, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ανεπαρκής και κατώτερη των περιστάσεων».

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει ελεύθερες διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και προσδιορισμός του κατώτατου μισθού μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει δίκαιη ανάπτυξη που οδηγεί σε μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ευκαιρίες για όλους», τονίζει καταληκτικά ο Παύλος Χρηστίδης.