ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

Τη «θλιβερή» όπως χαρακτηρίζει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατάταξη της χώρας μας στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, σχολιάζει δηκτικά η Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, με πολιτικές «pass» και προσωρινών επιδομάτων.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μοιραζόμενη πλέον την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία, όπως σημειώνει.

Και τονίζει χαρακτηριστικά πως «η θλιβερή κατάταξη της Ελλάδας στην τελευταία θέση της Ευρώπης, αποτελεί την απόλυτη διάψευση του αφηγήματος περί ‘οικονομικού θαύματος’ και ισχυρής ανάπτυξης», ενώ «η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει και τα νοικοκυριά αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες».

«Η πραγματικότητα των αριθμών αποκαλύπτει ότι η πολιτική των ‘pass’ και των προσωρινών επιδομάτων δεν είναι παρά ένα προπέτασμα καπνού που κρύβει τη βαθιά φτωχοποίηση της κοινωνίας και την αποτυχία μιας οικονομικής στρατηγικής που ευνοεί τους λίγους εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Το ΔΝΤ δικαιώνει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ»

Όπως αναφέρει, «σε πρόσφατη έκθεσή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δικαιώνει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και προτείνει τη θέσπιση ενός αυτόματου μηχανισμού, που θα αναπροσαρμόζει τα φορολογικά κλιμάκια και το αφορολόγητο βάσει του πληθωρισμού, ώστε οι πολίτες να μην πληρώνουν περισσότερους φόρους όταν παίρνουν ονομαστικές αυξήσεις που απλώς καλύπτουν το κόστος ζωής», εξηγώντας πως «η θεσμοθέτηση ενός αυτόματου μηχανισμού αναπροσαρμογής των φορολογικών κλιμακίων βάσει του πληθωρισμού αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη φορολογική δικαιοσύνη. Αντικαθιστώντας τις αποσπασματικές πολιτικές αποφάσεις με σταθερούς κανόνες, διασφαλίζεται ότι οι αυξήσεις των μισθών που καλύπτουν το κόστος ζωής δεν θα ‘εξανεμίζονται’ από την αυτόματη άνοδο των φόρων. Έτσι, η φορολογική πολιτική παύει να είναι εργαλείο μικροπολιτικής και παρέχει στους πολίτες την απαραίτητη ασφάλεια για τον προγραμματισμό των οικονομικών τους».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «όταν η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην τελευταία θέση της ΕΕ σε αγοραστική δύναμη, η άρνηση της κυβέρνησης να υιοθετήσει αυτό τον μηχανισμό συνιστά συνειδητή επιλογή φτωχοποίησης των πολιτών και αφαίμαξης του εισοδήματός τους».

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει «την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας ως κεντρικό πυλώνα μιας δίκαιης φορολογικής πολιτικής, προκειμένου να προστατευτεί το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων από τον ‘πληθωριστικό φόρο’» και διευκρινίζει πως «η πρόταση προβλέπει την αυτόματη αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων και του αφορολόγητου ορίου ανάλογα με το επίπεδο του πληθωρισμού, ώστε οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών να μην οδηγούν σε τεχνητή άνοδο της φορολογικής επιβάρυνσης. Με αυτό τον μηχανισμό, στόχος είναι η ανάσχεση της φτωχοποίησης της μεσαίας τάξης και των αδύναμων στρωμάτων, διασφαλίζοντας ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών δεν θα εξανεμίζεται από τον συνδυασμό ακρίβειας και υψηλών φορολογικών συντελεστών».