Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Θέμα συζήτησης στη Βουλή έγιναν οι καταγγελίες εργαζομένων της ΔΥΠΑ για αδιαφανείς διαδικασίες σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για τρία προγράμματα (επανένταξη ευάλωτων ομάδων, ψηφιοποίηση 250 μαθημάτων, Asset Management), μέρος των οποίων ανατέθηκε στην Alpha Ωμέγα Zed Μονοπρόσωπη Α.Ε., ιδιοκτησίας του Ανδρέα Γεωργίου, συζύγου της πρώην γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας Άννας Στρατινάκη.

Η εταιρεία και ο ιδιοκτήτης της αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της υπόθεσης Παναγόπουλου-ΓΣΕΕ και τη φερόμενη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων.

Επίκαιρη ερώτηση για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ

Την υπόθεση έφερε στη Βουλή η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου, σε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας με θέμα «Σκανδαλώδεις αναθέσεις 2,1 εκατομμυρίων της ΔΥΠΑ στην εταιρεία ΑΩΖ που διερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ. Χωρίς ελέγχους και συγκεκριμένες ενέργειες του υπουργείου κινδυνεύουν να χαθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Τα ερωτήματα για τα επίμαχα προγράμματα της ΔΥΠΑ έθεσε αρχικά η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), με ανακοινώσεις-καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν στα ΜΜΕ, μεταξύ άλλων και στο in.

Η κ. Φωτίου έκανε λόγο για διαγωνισμούς με «ύποπτα χαρακτηριστικά», όπως διαδικασίες σε περιόδους χαμηλής συμμετοχής (π.χ. Αύγουστο), περιορισμένο ανταγωνισμό, μικρές εκπτώσεις, συμπληρωματικές απευθείας αναθέσεις και υψηλές προκαταβολές. Ζήτησε από το υπουργείο Εργασίας να ελέγξει τις διαδικασίες και να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστούν οι πόροι του ΤΑΑ.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης παρέθεσε στοιχεία της ΔΥΠΑ για τις διαδικασίες των διαγωνισμών, χωρίς –κατά τη βουλεύτρια– να τεκμηριώνεται η διαφάνεια, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη εκταμιευθεί περίπου 750.000 ευρώ για τα έργα. Η κ. Φωτίου επέκρινε το υπουργείο ότι δεν προχωρά σε έλεγχο ούτε λαμβάνει μέτρα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Αντιδράσεις για τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ζητήσαμε διευκρινιστικά σχόλια από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ. Aντ’ αυτού η διοικήτρια κ. Γιάννα Χορμόβα μας παραχώρησε εκτενή προφορική συνέντευξη, διαψεύδοντας τις καταγγελίες ως «ανυπόστατες και συκοφαντικές».

Καθώς η ίδια χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς απέναντι σε εκλεγμένο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, βρεθήκαμε σε δίλημμα αν πρέπει να τους αναπαράγουμε ή όχι. Αποφασίσαμε να τους δημοσιεύσουμε ακριβώς όπως ειπώθηκαν, αφήνοντας τον αναγνώστη να κρίνει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, χαρακτηρισμοί όπως «τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία» προκάλεσαν αντιδράσεις από τους εργαζομένους της ΔΥΠΑ, ενώ τέθηκαν υπόψιν του υφυπουργού Εργασίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης.

«Συμμερίζεστε τις απόψεις της διοικήτριας της ΔΥΠΑ που, αντί να επαινέσει τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, την ΠΑΝΣΥΠΟ, που με συνέπεια και τεκμηριωμένη έρευνα υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, τους κατηγορεί σε φίλια μέσα για διατεταγμένη υπηρεσία; Ντροπή κύριε υφυπουργέ», δήλωσε επί λέξει η κ. Φωτίου. Η μόνη αντίρρησή μας είναι ότι το in δεν είναι ούτε «φίλιο» ούτε «εχθρικό» μέσο, αλλά επιλέγει συνειδητά να παρουσιάζει διαφορετικές απόψεις και πλευρές ενός θέματος, μη λογοκρίνοντας τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων.

Τι απαντά ο ΠΑΝΣΥΠΟ στη διοικήτρια της ΔΥΠΑ

«Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης στη ΔΥΠΑ: οι ερωτήσεις μένουν, οι σαρκασμοί περισσεύουν», ήταν η αντίδραση του ΠΑΝΣΥΠΟ στη συνέντευξη της διοικήτριας στο in.

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ υπενθυμίζει ότι έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τρία έργα καταθέτοντας στοιχεία από δημόσιες πηγές, όπως το ΚΗΜΔΗΣ, οι επίσημες αποφάσεις και οι ίδιες οι συμβάσεις.

Θεωρεί ότι η διοίκηση της ΔΥΠΑ δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις αλλά επιχείρησε να απαξιώσει τις καταγγελίες ως «ψευδείς ειδήσεις».

Τέλος, το σωματείο των εργαζομένων επανέρχεται με τα ίδια βασικά αιτήματα, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, πλήρη έγγραφη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για τα έργα του ΤΑΑ και διασφάλιση ότι «έργα εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ δεν καταλήγουν σε σχήματα με οριακό ανταγωνισμό, ελάχιστες εκπτώσεις και αναδόχους με ανοιχτά θεσμικά ζητήματα».