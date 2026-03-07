newspaper
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Πολιτική 07 Μαρτίου 2026, 19:31

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Θέμα συζήτησης στη Βουλή έγιναν οι καταγγελίες εργαζομένων της ΔΥΠΑ για αδιαφανείς διαδικασίες σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.  Πρόκειται για τρία προγράμματα (επανένταξη ευάλωτων ομάδων, ψηφιοποίηση 250 μαθημάτων, Asset Management), μέρος των οποίων ανατέθηκε στην Alpha Ωμέγα Zed Μονοπρόσωπη Α.Ε., ιδιοκτησίας του Ανδρέα Γεωργίου, συζύγου της πρώην γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας Άννας Στρατινάκη.

Η εταιρεία και ο ιδιοκτήτης της αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της υπόθεσης Παναγόπουλου-ΓΣΕΕ και τη φερόμενη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πόρισμα Βουρλιώτη με αναφορά και στην εταιρεία AΩΖ

Επίκαιρη ερώτηση για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ

Την υπόθεση έφερε στη Βουλή η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου, σε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας με θέμα «Σκανδαλώδεις αναθέσεις 2,1 εκατομμυρίων της ΔΥΠΑ στην εταιρεία ΑΩΖ που διερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα προγράμματα κατάρτισης της ΓΣΕΕ. Χωρίς ελέγχους και συγκεκριμένες ενέργειες του υπουργείου κινδυνεύουν να χαθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Τα ερωτήματα για τα επίμαχα προγράμματα της ΔΥΠΑ έθεσε αρχικά η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), με ανακοινώσεις-καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν στα ΜΜΕ, μεταξύ άλλων και στο in.

YouTube thumbnail

Η κ. Φωτίου έκανε λόγο για διαγωνισμούς με «ύποπτα χαρακτηριστικά», όπως διαδικασίες σε περιόδους χαμηλής συμμετοχής (π.χ. Αύγουστο), περιορισμένο ανταγωνισμό, μικρές εκπτώσεις, συμπληρωματικές απευθείας αναθέσεις και υψηλές προκαταβολές. Ζήτησε από το υπουργείο Εργασίας να ελέγξει τις διαδικασίες και να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλιστούν οι πόροι του ΤΑΑ.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης παρέθεσε στοιχεία της ΔΥΠΑ για τις διαδικασίες των διαγωνισμών, χωρίς –κατά τη βουλεύτρια– να τεκμηριώνεται η διαφάνεια, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη εκταμιευθεί περίπου 750.000 ευρώ για τα έργα. Η κ. Φωτίου επέκρινε το υπουργείο ότι δεν προχωρά σε έλεγχο ούτε λαμβάνει μέτρα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.

Αντιδράσεις για τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ζητήσαμε διευκρινιστικά σχόλια από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ. Aντ’ αυτού η διοικήτρια κ. Γιάννα Χορμόβα μας παραχώρησε εκτενή προφορική συνέντευξη, διαψεύδοντας τις καταγγελίες ως «ανυπόστατες και συκοφαντικές».

Καθώς η ίδια χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς απέναντι σε εκλεγμένο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, βρεθήκαμε σε δίλημμα αν πρέπει να τους αναπαράγουμε ή όχι. Αποφασίσαμε να τους δημοσιεύσουμε ακριβώς όπως ειπώθηκαν, αφήνοντας τον αναγνώστη να κρίνει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, χαρακτηρισμοί όπως «τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία» προκάλεσαν αντιδράσεις από τους εργαζομένους της ΔΥΠΑ, ενώ τέθηκαν υπόψιν του υφυπουργού Εργασίας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης.

«Συμμερίζεστε τις απόψεις της διοικήτριας της ΔΥΠΑ που, αντί να επαινέσει τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, την ΠΑΝΣΥΠΟ, που με συνέπεια και τεκμηριωμένη έρευνα υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, τους κατηγορεί σε φίλια μέσα για διατεταγμένη υπηρεσία; Ντροπή κύριε υφυπουργέ», δήλωσε επί λέξει η κ. Φωτίου. Η μόνη αντίρρησή μας είναι ότι το in δεν είναι ούτε «φίλιο» ούτε «εχθρικό» μέσο, αλλά επιλέγει συνειδητά να παρουσιάζει διαφορετικές απόψεις και πλευρές ενός θέματος, μη λογοκρίνοντας τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων.

Τι απαντά ο ΠΑΝΣΥΠΟ στη διοικήτρια της ΔΥΠΑ

«Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης στη ΔΥΠΑ: οι ερωτήσεις μένουν, οι σαρκασμοί περισσεύουν», ήταν η αντίδραση του ΠΑΝΣΥΠΟ στη συνέντευξη της διοικήτριας στο in.

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ υπενθυμίζει ότι έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τρία έργα καταθέτοντας στοιχεία από δημόσιες πηγές, όπως το ΚΗΜΔΗΣ, οι επίσημες αποφάσεις και οι ίδιες οι συμβάσεις.

Θεωρεί ότι η διοίκηση της ΔΥΠΑ δεν έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις αλλά επιχείρησε να απαξιώσει τις καταγγελίες ως «ψευδείς ειδήσεις».

Τέλος, το σωματείο των εργαζομένων επανέρχεται με τα ίδια βασικά αιτήματα, ζητώντας μεταξύ άλλων θεσμική συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, πλήρη έγγραφη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για τα έργα του ΤΑΑ και διασφάλιση ότι «έργα εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ δεν καταλήγουν σε σχήματα με οριακό ανταγωνισμό, ελάχιστες εκπτώσεις και αναδόχους με ανοιχτά θεσμικά ζητήματα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Κόσμος
Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ: «Σε καιρό πολέμου» δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν–ΗΠΑ–Ισραήλ: «Σε καιρό πολέμου» δηλώνει ο πρόεδρος των ΗΑΕ

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι

LIVE: Ρέξαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέξαμ – Τσέλσι για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ
Ποδόσφαιρο 07.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Άρης – Ατρόμητος 0-0: Δυο χαμένα πέναλτι οι «κίτρινοι» και 11η ισοπαλία! (vid)

Ο Άρης που έπαιξε με 10 παίκτες από το 40΄ (αποβλήθηκε ο Γκαρέ) σπατάλησε σωρεία ευκαιριών για να σκοράρει (μεταξύ των οποίων και δύο χαμένα πέναλτι με Ράτσιτς, Μορόν) μένοντας στο 0-0 με τον Ατρόμητο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;
Μόλις 16 ετών 07.03.26

Όποιος γυρνάει στα παλιά είναι «παλιάνθρωπος» σωστά, Κέιτι Λενγκ;

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Κέιτι Λενγκ δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην εποχή που συμμετείχε στο «Χάρι Πότερ» καθώς ως έφηβη δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον ευατό της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Bundesliga: Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Χορταστική ισοπαλία ανάμεσα σε Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν (3-3) – Πάει για Champions League η Χόφενχαϊμ (2-4)

Η Λεβερκούζεν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, το γύρισε αλλά στο τέλος η Φράιμπουργκ πήρε τον βαθμό (3-3) στην έδρα της – Τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Bundesliga.

Σύνταξη
«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας
Πόλεμος στο Ιράν 07.03.26

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Δεν θέλουμε ο πόλεμος να επεκταθεί. Θέλουμε να αρχίσουμε με το να αντιληφθούν οι Ιρανοί ότι δεν βοηθούν τον εαυτό τους επιτιθέμενοι σε ολόκληρη τη γειτονιά τους», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΑΕ

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Απόρρητο