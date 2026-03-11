Έκλεισε σήμερα, 11 Μαρτίου και ώρα 12:00, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων εργαζομένων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5227573), της Δράσης 16913.

Από την Τρίτη 10 Μαρτίου που ξεκίνησαν οι αιτήσεις μέχρι και σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου, υποβλήθηκαν 237.505 αιτήσεις από εργαζόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον για την απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε 114.384 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το Μητρώο Ωφελουμένων – Εργαζομένων (εγκεκριμένων και αποκλειομένων) θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

Τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη «έπεσε» το σύστημα υποβολής αιτήσεων εξαιτίας της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας για το πρόγραμμα από την έναρξη της διαδικασίας.

Οι αρμόδιες τεχνικές ομάδες εργάστηκαν για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας και λίγο αργότερα άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα.

Η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε δε ότι θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα, επισημαίνεται.

Το πρόγραμμα

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

• 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

• 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).